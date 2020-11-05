«Улыбку нужно держать всегда»: группа работников СМИ учится на экскурсоводов в рамках конкурса «Журналист меняет профессию»

Краевой конкурс «Журналист меняет профессию» организован Министерством образования и науки Алтайского края, компанией «Барнаулспецодежда» при поддержке департамента администрации Губернатора и Правительства Алтайского края по информационной политике. Инициатор и координатор проекта — журналист Константин Ганов.

Когда я увидела список профессий, которые предложили освоить журналистам организаторы конкурса, то поняла, что моя давняя мечта осуществилась, хочу учиться на экскурсовода. Это настоящий вызов самой себе: презентации, публичные общения, выступления, история города Барнаула, Алтайского края. Меня пугало только одно, преодолеть – публичные выступления. На втором занятии преподаватель Алтайской академии гостеприимства и практикующий экскурсовод Анна Валерьевна Юсупова дала нам лекции о навыках публичного общения, рассказала о барьере в общении, как абстрагироваться, погрузиться в образ, использовать разные интонации.

Мне кажется, быть экскурсоводом — это призвание человека, потому что тут должна быть любовь к городу, краю, к истории. Это первостепенно. Люди, которые работают экскурсоводами, пришли из разных сфер, и первое образование, думаю, у всех разное.

Анна Валерьевна говорит:

— Хороший критерий оценки экскурсоводов, где оцениваются не только знания, но поведение человека, — это как он общается с людьми, как улыбается, одевается. Потому что самое главное — транслировать позитив, ведь человек пришел не только слушать историческую лекцию, человек пришел отдыхать. Поэтому экскурсовод — это не только историк, но еще и актер. Актер, который работает с людьми, причем людьми абсолютно разных категорий, разного статуса, социальных групп. И нужно ко всем найти подход, нужно человека заинтересовать, подарить ему положительные эмоции.

Работа экскурсовода это постоянное самообразование, совершенствование. Установление контакта должно начинаться уже с первого появления экскурсовода перед группой. И здесь вспоминается старая русская пословица: «Встречают по одежке, а провожают по уму». Все начинается с внешнего вида экскурсовода. Его одежда должна быть опрятной и аккуратной, макияж — не бросаться в глаза, руки — ухоженными. Как сказал когда-то великий классик А.П. Чехов: «В человеке все должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли…».

На занятиях Анна Юсупова задала подготовить сообщение об Алтайском крае и выступить перед группой, так сказать, публично. Из-за моей неуверенности, мое выступление показалось скучным, но меня поддержала группа. Мы начали оговаривать мои сильные и слабые стороны. Занятие было направлено именно «страхам публичного выступления». Страх есть у многих людей, и выражается у всех по-разному, чтобы преодолеть свой страх, первое, что нужно сделать, это понять то, чего мы боимся. Нам было предложено заполнить таблицу, где нужно найти силу негативного мышления, плюсы, минусы, как совмещать позитивное и негативное мышление, найти баланс нашим внутренним негативным программам перед публичным выступлением.

С группой выявляли, какие бывают страхи, как работать со зрительным контактом, позой, внешним видом. Как не бояться неожиданных вопросов. Мы находили в себе силы уравновесить внутреннее состояние.

Марина Габидошвили