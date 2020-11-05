Сотрудники следственного комитета России по Алтайскому краю завершили расследование жестокого убийства, совершенного путем поджога

Первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Алтайскому краю завершил расследование уголовного дела в отношении неоднократно судимого 55-летнего мужчины.

По данным следствия, в конце мая 2020 года в одном из частных домов Барнаула обвиняемый распивал спиртное в компании знакомых. Во время застолья между ним и одним из мужчин произошел конфликт. Разозлившись на своих знакомых, злоумышленник вышел из жилища под предлогом покупки алкоголя, а затем поджег входную дверь и скрылся с места преступления. Когда разгорелся огонь, отрезанные пламенем от выхода люди не смогли выбраться из помещения, так как на окнах здания находились решетки.

При тушении пожара в доме обнаружили тело 38-летнего мужчины. Еще одного 32-летнего участника вечеринки госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Благодаря экстренной медицинской помощи он остался жив. К тому же пожар причинил значительный ущерб собственникам жилья.

В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал свою вину в совершенных преступлениях. Следствие собрало необходимые доказательства. Уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Алтайского края обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

Мужчина обвиняется в убийстве с особой жестокостью, совершенном общеопасным способом (п. «д», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ), покушении на убийство двух и более лиц, с особой жестокостью, совершенном общеопасным способом (ч. 3 ст. 30, п. «а», «д», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ), умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога (ч. 2 ст. 167 УК РФ), сообщает следственное управление СК РФ по Алтайскому краю.