Продолжаются рейды по соблюдению масочного режима в общественном транспорте Барнаула

В среду, 29 октября, сотрудники Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю, администрации Барнаула, дорожно-патрульной службы, представители Общероссийского народного фронта и Барнаульской народной дружины провели очередную проверку по исполнению мер по профилактике коронавирусной инфекции.

Утро. Площадь Октября. Холодно. Сотрудники ДПС вместе с рейдовой бригадой, – а только они могут остановить транспортное средство для проверки, – не создавая пробок, взмахом жезла просят водителей автобусов припарковаться к тротуару. Представители Роспотребнадзора, Общероссийского народного фронта и дружинники входят в салон и проверяют наличие защитных масок на лицах пассажиров, кондукторов, водителей. Кстати, во всех проверенных вместительных автобусах, а проверено было почти полтора десятка – кондукторы показали противовирусные средства и запас одноразовых защитных масок для пассажиров. В нескольких случаях участникам рейда приходилось просить пассажиров и кондукторов поправлять маски на лице, так как многие, закрыв защитной повязкой рот, оставляют открытым нос, сводя этим эффективность антивирусной защиты к нулю.

— Если сравнивать с весной и летом, когда маски практически не носили, сейчас даже на улице все чаще вижу людей не только в защитных масках, но и в антивирусных перчатках, – комментирует ситуацию активистка Барнаульской народной дружины Елена Кощеева.

Тем не менее в одном из проверяемых автобусов у женщины-кондуктора защитная маска едва держалась на подбородке.

Кондуктор оправдывается:

— Я ее поправлю и поправляю, а она все опускается и опускается. (Поневоле вспомнишь произведение писателя Сергея Довлатова, — прим. автора). Это конечно, нарушение.

— Маска должна закрывать органы дыхания, то есть рот и нос. Транспортному предприятию будет выписано предписание с коротким сроком исполнения. То есть через неделю будет проведена повторная проверка подвижного состава этого предприятия, и если будут зафиксированы такие же нарушения, то предприятию грозит штраф, – поясняет специалист-эксперт Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Сергей Бондарев.

Четверговый рейд связан и с последними эксцессами, произошедшими на общественном транспорте, инициаторами которых стали так называемые антимасочники. У всех на слуху скандал на одном из трамвайных маршрутов, когда пришлось на несколько часов остановить движение вагонов, и сотни, а то и тысячи барнаульцев опоздали на работу, на деловые встречи и просто по своим делам.

— В городе прошло две акции антимасочников. В таких случаях экипаж общественного транспорта связывается с диспетчерской службой, вызывается наряд полиции и проводится разбирательство. У линейных работников есть распоряжение, основанное, кстати, на распоряжении Губернатора Виктора Томенко, о том, что запрещено обслуживать пассажиров без масок, – говорит Дмитрий Арапов, начальник отдела транспорта комитета по дорожному хозяйству, транспорту и связи Барнаула. – Кроме административного наказания нарушители понесут наказание за простой вагонов. МУП «Горэлектротранс» в настоящее время ведет подсчет убытков, понесенных от этой акции, в дальнейшем будут разбирательства в суде, – констатирует представитель городской администрации.

Елена Кощеева: «Нужно отдать должное барнаульцам. Абсолютное большинство горожан выполняют требование и распоряжение Губернатора региона Виктора Томенко и главы Барнаула Вячеслава Франка о соблюдении масочного режима».