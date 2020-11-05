Она умеет слушать сердцем и ценить мгновения жизни

В течение 40 лет занимается Валентина Темникова родословной, расспрашивая близких, изучая документы в архивах. И сегодня книга жизни Верещагиных, Желтухиных, Щербаковых и Темниковых стала бесценным наследием для многочисленных продолжателей этого рода. В ней не только по крупицам собраны все фамильные факты, но они увязаны и с событиями страны, начиная от крепостного права и Столыпинской реформы. Есть тут и ее личная страница.

— Чем занимаюсь? Помыла окна. Заготовила начинку для пирогов и бутербродов. Скоро День комсомола, и я пою: «Сердце мое стучать не устанет, комсомольское сердце в груди…», – так бодро на мой вопрос в соцсетях отвечает Валентина Ивановна. Впрочем, ничего неожиданного, завершение дачного сезона – не повод расслабляться и предаваться скуке, даже если тебе 70+.

Девушка с характером

На первой полосе газеты «Молодежь Алтая» от 16 июля 1967 года – симпатичная девушка у микрофона – солистка агитбригады Алтайского политехнического института Валя Темникова.

— Пою, сколько себя помню, – говорит Валентина Ивановна. – Главным источником песен для меня было радио (в этой черной тарелке на стене я души не чаяла). Запоминала их быстро, и народные, и классику, например, пела «Серенаду Шуберта». В школе пела и в хоре, и соло. В 10-м классе на вечере с одноклассником и моей первой любовью в костюмах Евгения и Татьяны исполняли заключительную сцену «Онегина». Он: «О, не гони, меня ты любишь!», и я: «Но судьба моя уж решена. И безвозвратно!».

А судьба самой Валентины, девочки из большой многодетной крестьянской семьи, родившейся в первый послевоенный год, уже готовила свои повороты. Привыкшая к труду, отлично учившаяся и выполнявшая, как и все дети, многочисленные обязанности по дому, уже в 10 лет в летние каникулы Валя помогала отцу пасти отару овец. Потомок переселенцев, фронтовик Иван Темников был передовым в своем деле, носил звание «Лучший чабан района и края» и четырежды удостаивался чести быть участником Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в Москве, начиная с самой первой: в 1939 году на ее открытии Иван Александрович в числе шести передовиков Калманского района представлял делегацию Алтайского края. Имел множество наград и благодарностей, военных и мирных. Мама Таисья Васильевна помимо того, что воспитывала пятерых дочерей, работала в детском саду няней. Труд в семье был нормой жизни, детей растили в любви и строгости. Собравшись вместе вечером у керосиновой лампы, читали вслух книги, слушали радио.

Первой в своем роду Валентина заложила традицию – получать высшее образование. Поступила в политехнический институт, выбрав химический факультет. Была комсоргом, пела в факультетском квартете, которым руководил в ту пору еще молодой композитор Михаил Стариков. А главное –училась серьезно и вдумчиво, чтобы стать компетентным и грамотным специалистом.

Валентина Темникова: «Быть грамотным специалистом – для меня главное. А общественная работа, которой я не чуралась, помогала набирать организаторский опыт и умение работать с людьми. Комсомол – это своего рода хорошая школа любого руководителя».

Дело жизни

В 1969 году, защитив на отлично диплом, молодой инженер-технолог Валентина Темникова пришла на Барнаульский шинный завод, который готовился к запуску производства. Огромное предприятие не испугало хрупкую девушку, все ей было интересно и понятно, все получалось. За пять лет поднялась по двум ступенькам профессиональной карьеры. Ее сразу избрали секретарем комсомольской организации цеха вулканизации. Круговорот дел – рейды «Комсомольского прожектора», спорт, художественная самодеятельность…

Забегая вперед, скажу, что завод стал единственным местом ее работы. Здесь нашла свое призвание, заслужила признание, приобрела друзей, получила квартиру. Уже на пенсии несколько раз пыталась покинуть производство. Но ее вновь уговаривали вернуться. Так и проработала до 65 лет.

И коллеги, и сама она знали, что профессиональная компетенция Темниковой приведет ее в первый эшелон руководителей предприятия. Так бы и было…

А потом случилось это страшное ДТП: 16 мая 1974 года спешившую на трамвай Валентину Ивановну сбил мотоцикл. Полученные травмы оказались столь серьезными, что пришлось заново учиться ходить. С потерей слуха долго не могла смириться, но консультации у светил науки в разных городах страны результатов не дали, бесполезными оказались и слуховые аппараты. Последовала полная глухота.

Для себя она решила – надо жить с тем, что есть. Поддержка была со всех сторон. На работе предложили самой выбрать сегмент работы инженера. Выбрала не самое простое. Результаты анализа соблюдения или отклонения от режимов вулканизации, проведенные Темниковой, принимались всеми без претензий.

Будущий муж Александр, с которым они к тому времени успели прожить всего четыре дня, к случившемуся отнесся не просто с пониманием, но и с готовностью бороться за возможность выздоровления Валентины. Как и все родные, сослуживцы и друзья. Она не скрывает благодарности:

— Все это придавало мне сил в стремлении остаться в строю.

С общением было сложно. Училась читать по губам, следила, как Саша часами четко проговаривал слова по слогам. Приходилось носить и блокнот с ручкой, чтобы при необходимости собеседник мог писать свои мысли. Много занималась самообразованием. Она и сегодня выписывает несколько газет и журналов, чтобы быть в курсе происходящего и продолжать учиться новому.

Источники силы

В восьмидесятые семья обзавелась дачным участком.

— Сад нахожу не только местом труда на свежем воздухе, но и местом творчества. В саду я – творец! Он продляет жизнь и молодость. Кроме того, я выращиваю экологически чистые, вкусные, ни с чем не сравнимые овощи, ягоды и фрукты. Есть в этом свои трудности, но они преодолимы, – рассуждает Валентина Ивановна.

Она и сегодня, несмотря на то, что после ряда операций ее Саша не может больше помогать в дачных делах, спешит в это вдохновенное место. Здесь черпает и те силы, что нужны в поддержке духа и здоровья больного мужа.

Своих детей у Валентины Ивановны не было, но они с мужем принимали участие в жизни и сына Александра от первого брака, и многочисленных внучатых племянников. И сейчас ничего не изменилось.

А как же песни?

— Пою и будучи не слышащей, пусть и мысленно, но часто. А дома или в саду напеваю вслух, – признается певунья. – Это мне всегда помогало в жизни, да и просто хотелось наслаждаться звуком, хотя бы таким образом. Пробовала уловить по пению других людей мелодии новых песен. Говорят, иногда получалось. Подбирала простые мелодии уже для песен, написанных мною. Одна из них – «Здравствуй, родной завод!» – стала победителем юбилейного конкурса. Юрий Куликов с моего голоса переложил на ноты и исполнил, заняв первое место.

В детстве сочиняла эпиграммы на одноклассников типа: «У Романова у Тольки нет фантазии нисколько! В острословы претендует: гадость скажет и ликует!». А когда оказалась неслышащей, привлекла стихи в помощники для выражения чувств и эмоций. Радовалась, когда звучали песни на ее стихи, например, о Барнауле в исполнении ансамбля «Играй, гармонь». Кое-что из юмористического опубликовано в «Алтайской правде», в многотиражке «Алтайский шинник», в некоторых сборниках.

С освоением Интернета круг общения расширяется, в нем и старые друзья, и новые интересные собеседники.