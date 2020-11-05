Меньше месяца осталось у жителей Алтайского края, чтобы оплатить имущественные налоги

Срок уплаты налогов на транспорт, имущество и землю истекает 1 декабря. В этом году единые налоговые уведомления получат 1 млн 200 тыс. жителей Алтайского края. 900 тыс. уведомлений будут направлены по почте, 300 тыс. – выгружены в личный кабинет.

Все письма с уведомлениями направлены до 1 ноября. При неполучении налогового уведомления к этому сроку необходимо обратиться в налоговую инспекцию. Направить информацию можно через личный кабинет налогоплательщика или с использованием интернет-сервиса «Обратиться в ФНС России».

Если не оплатить налоги до 1 декабря, начисления превратятся в задолженность и к этой сумме добавится пеня. Рост долга может привести к аресту счетов и запрету на выезд из страны.

Заплатить имущественные налоги можно в отделениях банков, банкоматах кредитных организаций, почтовых отделениях или с помощью интернет-сервисов сайта ФНС России.

Кроме того, платить налоги теперь можно в МФЦ. Желательно иметь при себе квитанцию, однако если ее нет, то можно распечатать ее прямо в офисе МФЦ из своего личного кабинета налогоплательщика (сервис сайта ФНС России). Специалисты МФЦ сформируют пароль от сайта госуслуг, которым можно воспользоваться для входа в личный кабинет.

Заплатить налоги без налогового уведомления можно с помощью единого налогового платежа. Совершить единый налоговый платеж можно с помощью карты, через банк, портал госуслуг, но проще всего воспользоваться личным кабинетом физического лица, выбрав функцию «Пополнить авансовый кошелек», или при помощи сервисов в разделе «Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС России.

В среднем сумма к уплате на одного налогоплательщика составила: по налогу на имущество – 1200 рублей, по транспортному налогу – 3800 рублей, земельному налогу – 860 рублей.

Напоминаем, что из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавируса, в операционных залах всех инспекций края прием налогоплательщиков ведется исключительно по предварительной записи посредством сервиса «Онлайн-запись на прием в инспекцию».

Чтобы обезопасить себя, все вопросы с налоговой лучше решать дистанционно, используя сервисы налоговой службы. Для удобства налогоплательщиков и быстрого решения вопросов, касающихся налогов, ФНС России в этом году создало чат-бот «Таксик». Он умеет отвечать на вопросы о налогообложении физических лиц – в частности, о транспортном налоге, НДФЛ, налоге на имущество, земельном налоге, а также об электронных сервисах ФНС. С помощью чат-бота можно записаться на прием в налоговую инспекцию.

Также на сайте ФНС России функционирует сервис «Обратиться в ФНС России». В нем есть так называемые жизненные ситуации – это наиболее часто возникающие вопросы, связанные с имущественными налогами, их начислением.

Легко разобраться в самой квитанции поможет промо-страница «Налоговое уведомление 2020».

Четвертый помощник для налогоплательщика – это обновленный личный кабинет. Зайти в личный кабинет можно с логином и паролем портала госуслуг. Он содержит всю необходимую информацию об объектах собственности, порядке начисления налогов, сумме к уплате. Достаточно двух-трех кликов, чтобы посмотреть начисления и оплатить налоги. Тут можно подать заявление, если не учтена льгота, актуализировать данные по имуществу, если в уведомлении некорректная информация.