Как прошел День народного единства в Барнауле

Из-за сложной эпидемиологической обстановки День народного единства в этом году не так богат на события, как было в прошлые даты. Но организован ряд мероприятий, которым точно запомнится этот праздник.

Многонациональная аллея

2 ноября студенты АлтГУ высадили ели во дворе общежития № 5 в честь Дня народного единства. Всего заложили две аллеи: одну – иностранные студенты, вторую – представители разных факультетов. Такое решение обусловлено тем, что в общежитии проживают ребята из 14 государств, а также и учащиеся семи направлений подготовки. Дружеские отношения важны как между странами, так и между факультетами.

Инициатива принадлежит руководству студенческого комплекса. Деревья предоставила университетская база учебных практик, расположенная в Чемале. Людмила Николаевна, руководитель общежития, с улыбкой рассказала, что об акции в первую очередь объявили иностранным студентам. Они с радостью откликнулись, но у некоторых возникло недопонимание в силу того, что плохо понимают по-русски. «Где можно купить ель?» – такие сообщения стали прилетать Людмиле Николаевне. Она, конечно, объяснила, что деревья предоставляются базой университета и ничего покупать не надо.

Директор студенческого городка Ашот Погосян выступил с приветственным словом и отметил, что все должны быть сплочены и дружны, тем более в такое непростое время для всех государств мира.

От каждой страны и от каждого факультета был выбран представитель, который получил саженец. Почетное право посадить свое деревце предоставили иностранным студентам. Мариета Саркисян – чистокровная армянка, но родилась и живет в Рубцовском районе Алтайского края. Ее родители переехали с исторической родины в 1990-е годы из-за военной обстановки в стране. Девушка учится в Институте международных отношений, куда поступила целенаправленно.

— Я очень люблю подобные мероприятия и всегда в них участвую, – делится Мариета. – Это всегда новый опыт, новые знакомства и перенимание культурных особенностей, что сильно расширяет кругозор. Знакомство с представителями разных наций – хорошая возможность узнавать мир, когда не получается часто путешествовать. У меня много друзей из разных стран и по университету, и по общежитию, а еще я не один год работаю в международных детских лагерях, как представитель другой нации.

Сарвар Хамидов приехал в Барнаул из столицы Таджикистана Душанбе. Учится на первом курсе магистратуры МИЭМИС.

— Многие мои соотечественники очень хвалили АлтГУ, кто здесь уже отучился или еще учится. Я приехал сюда, чтобы развиваться, открыть себя с новой стороны и увидеть мир. Россия очень многонациональная, и Барнаул, конечно же, тоже. Здорово, что у нас есть возможность узнавать друг друга, это очень объединяет. Я сам спортсмен, дружу со всеми – и с русскими, и с азербайджанцами, и с киргизами, и с многими другими. Нравится знакомиться с людьми и уже через них познавать другую культуру, другую страну.

Среди прочих была и представитель соседнего Казахстана. Анель Галимжанова учится в Институте искусств и дизайна.

— Интересно сегодня за всем этим наблюдать. Даже просто слушать, как ребята из других стран говорят на своем, непонятном нам языке. Приятно, что здесь, в Барнауле, останется частичка нас. Приехала я сюда, потому что наслышана о том, что университет хорошо встречает иностранцев и предоставляет им многие возможности. В чем, собственно, и убедилась. Здесь такая атмосфера – чувствуешь себя как дома.

После того как иностранные студенты посадили свои елочки, они, взяв лопаты, шли помогать своим русским друзьям. Роман Коровин, председатель студсовета, учится в юридическом институте.

— Цель сегодняшней акции состоит в укреплении связей между нациями. Мы все вместе живем в одном общежитии, учимся в одном университете. Очень важно поддерживать и сохранять теплые отношения. Общение между людьми разных культур позволяет развеять многие стереотипы, которые зачастую вызывают какой-то ненужный негатив.

Около 20 молоденьких елочек зазеленели на территории общежития, а рядом с ними установили таблички с названиями государств и институтов во имя дружбы народов.

Более 500 иностранцев проживают в общежитии № 5.

В онлайн-режиме

Третий год подряд АлтГУ проводит межрегиональный конкурс народной песни и танца среди молодежных коллективов «Традиция» в честь Дня народного единства. 2 ноября состоялось открытие. В этот раз концерт проводится в онлайн-формате, что позволило расширить географию. Свои заявки прислали коллективы из 15 регионов страны. В программу включены сценические народные, фольклорные восточные, историко-бытовые и другие танцы, а также народное пение. 4 ноября — подведение итогов и онлайн-гала-концерт.

3 ноября в рамках молодежного фестиваля «Мы – Россия!» прошел тематический квиз для жителей Алтайского края на платформе Zoom. Организован он управлением молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края и Краевым дворцом молодежи. В интеллектуальной борьбе сразились команды со всего региона. Помимо квиза для участников приготовили различные интерактивы, мастер-классы и показ творческих номеров.

Все барнаульцы могут принять участие во флешмобе, который проводит Общественная палата РФ. Желающие должны снять короткое видео или написать пост, где объяснят одним словом, что для них значит единство и почему. Публикацию необходимо сопроводить хештегами #ОПРФ и #ЧтоТакоеЕдинство. Лучшие работы разместят в официальных аккаунтах Общественной палаты РФ.

Душа Алтая – в народе

Очная концертная программа ограничена одним представлением. Государственный молодежный ансамбль песни и танца Алтая презентует выступление в рамках цикла «Народы Алтая». Состоится оно в концертном зале «Сибирь». Проект реализуется на средства гранта Губернатора Алтайского края в сфере культуры.

В программу «Я Алтая почувствую душу» вошли номера, посвященные культуре разных народов, проживающих в регионе. Вместе с артистами ансамбля выступит заслуженный артист России, актер театра и кино Андрей Мерзликин.

Культура детства

В Художественном музее работает выставка «Игрушка – вещь серьезная», которая тематически вписывается в День народного единства. В экспозиции представлены более 100 традиционных игрушек. Экспонаты выполнены в различных техниках народного художественного промысла и отражают игровую культуру детства. Также можно ознакомиться с этнографической коллекцией тряпичных кукол, которая покажет образы, с какими играют маленькие представители разных народов. А в собрание керамических игрушек Алтайского края вошли находки из экспедиций по нескольким районам. Есть возможность не только посмотреть, но и поиграть с выставленными куклами и фигурками.