Значимую роль в деятельности районных администраций занимает работа с обращениями граждан

На характер ведущего специалиста общего отдела администрации Октябрьского района Светланы Петровой повлияла любимая профессия. Несколько лет работы воспитателем в детском саду, целый год с первоклашками и работа в районном комитете по образованию сделали ее терпеливой, понимающей и внимательной.

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Общий отдел администрации занимается рассмотрением обращений граждан, как письменных и через интернет-приемную, так и в ходе личных приемов главы района и его заместителей. Кроме того, приходят обращения из администрации города, прокуратуры, других инстанций.

— С учетом пандемии с весны текущего года прекратились личные приемы населения у главы района и его замов, вернее, они переместились на интернет-площадку, – рассказала Светлана Владимировна. – Всплеск обращений был в апреле – 149 против 76 за апрель прошлого года. Рост мы видим каждый месяц, хотя он и не так велик – 3,2%. Есть такое понятие, как сезонность обращений, в нашем отделе она весьма очевидна осенью, когда начинается запуск отопления, и весной, когда отопление не отключили, а на улице резко потеплело. Кроме того, люди все равно приходят, ведь не все умеют пользоваться Интернетом. Мы выходим, разговариваем, объясняем, таким же образом передаем ответы. Бывает, что недовольство подготовленным ответом достается и нам. Объясняем, что кровлю, например, включили в план текущего ремонта, и прямо сейчас делать ее ремонт не позволяют погодные условия. Стоит отметить, что людей, весьма недовольных действиями районной власти, в моей практике еще не встречалось. Также в мои должностные обязанности входит работа с архивом администрации района, сюда нередко делают запросы по самым разным темам и годам, и хотя работаю здесь всего семь лет, жизнь района знаю хорошо.

Кажется, что в работе общего отдела все просто: получил обращение, зарегистрировал, положил для рассмотрения руководству, потом контролируй исполнение документа и отсылай ответ. На самом деле так не бывает, что пришло 10 обращений и наступила пауза. У одних заканчивается срок исполнения, вторые только поступили, на третьи нужно подготовить ответ в конверте – круговерть, что называется.

— Коллеги из других отделов, бывает, на нас смотрят, как на кару небесную, когда приходим с журналом учета обращений. У каждого хватает работы, в том числе выездной. Но дисциплина у муниципальных служащих на высоте, максимум могут поворчать, как мы не вовремя. А не вовремя мы всегда, если честно, – продолжает Светлана Петрова. – В отделе работают четыре человека, кроме обращений на нас лежит обеспечение жизнедеятельности администрации района, чтобы были оплачены счета за коммунальные ресурсы, бумага, питьевая вода и т.д. Это десятки контрактов и сбор коммерческих предложений. Зачастую люди не знают, куда обращаться, поэтому начинают всегда с нас. Так что без нашего отдела и ни туда, и ни сюда.

Чувство юмора – половина успеха

— Сейчас отдел плотно занимается адресным хозяйством района, готовим его к переписи населения, – рассказывает Светлана Владимировна. – В поселке Ильича, к примеру, нет ни названий улиц, ни номеров домов, жители этим заниматься не хотят. Придется нам рисовать на домовладениях краской, чтобы переписчику было видно, какой дом. Художественных талантов за собой я не наблюдала, но думаю, с этим заданием справляюсь. Хотя предварительно нужно будет попробовать порисовать на бумаге. Чувство юмора, кстати, нам очень помогает в работе, даже в самых неприятных ситуациях. Иногда кажется, что выгорела: одно и то же каждый день. Но когда предложили перейти в другой отдел, отказалась, мне с коллегами комфортно, уютно, тепло. А что устаешь – так все устают. В районных администрациях нас держит не зарплата и престиж муниципальной службы, а люди, которые здесь работают.

Вне работы Светлана Петрова увлекается посткроссингом. На открытках с видами городов России, в том числе красотами Барнаула, животными, пейзажами, едой и много чем еще желает незнакомым людям мира, доброго дня, коротко рассказывает о себе, делится хорошим настроением.