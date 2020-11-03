Здание «Посуда Центра» готовят к развертыванию ковидного госпиталя

Здание по проспекту Ленина, 154 отдадут под ковидный госпиталь в Барнауле. Такое решение приняла рабочая группа по организации развертывания инфекционного госпиталя в Барнауле, которую по поручению Губернатора края Виктора Томенко возглавляет глава города Вячеслав Франк.

Напомним: решение о создании инфекционного госпиталя в Барнауле на базе одного из торговых центров принял Губернатор края в понедельник, 26 октября. По его словам, госпиталь строится надолго, в том числе он нужен для того, чтобы в случае возможности учреждения здравоохранения возвращать к их профильной деятельности, выводя из ковидного перепрофилирования.

Как сообщил Вячеслав Франк, за прошедшую неделю участники рабочей группы проанализировали имеющиеся в городе здания на предмет возможности перепрофилирования их под инфекционный госпиталь. Представители краевого Минздрава совместно с проектировщиками, строителями, пожарной службой на месте провели анализ порядка десяти зданий, среди них: «Геомаркет», строящийся торговый центр на пересечении улиц Шумакова и Балтийской, рынок ВДНХ и другие.

Как сообщила начальник отдела оказания медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Алтайского края Жанна Вахлова, для создания такого объекта необходимо соблюсти ряд условий: здание должно быть одноэтажным, большой площади, иметь удобные подъездные пути.

— В приоритете – обеспечение безопасности людей. Совместно с проектировщиками, Роспотребнадзором и представителями пожарной службы мы проанализировали объекты и пришли к выводу, что здание на проспекте Ленина, 154, которое в настоящее время занимает «Посуда Центр», подходит оптимально. Это открытая площадка около 15 тыс. кв. м, на ней, по оценкам проектировщиков, возможно разместить от 500 до 600 коек, точное количество будет понятно после подготовки проектного решения, – сказала она.

На сегодняшний день здание принадлежит ООО «Управляющая компания «Союз», ее руководитель – Владимир Отмашкин – готов предоставить его под госпиталь.

В здании «Посуда Центра» начались работы по подготовке к развертыванию инфекционного госпиталя.

Об этом 2 ноября в рамках аппаратного совещания Правительства Алтайского края Губернатору Виктору Томенко доложил глава города Вячеслав Франк.

По его словам, в работе по подготовке объекта к началу строительства примут участие порядка 100 волонтеров, они помогают с вывозом имущества «Посуда Центра».

— Строители планируют приступить к работам 4-5 ноября, параллельно ведется разработка проектно-сметной документации. В четверг мы планируем получить предпроектное решение, приступить к формированию смет и получить понимание стоимости и сроков выполнения работ, – сообщил глава города. По его словам, работы планируется проводить в три смены. На площадке одновременно будет трудиться около 200 человек.

Кроме того, в администрации города вчера, 2 ноября прошло оперативное совещание по подготовке к развертыванию инфекционного госпиталя. Его провел заместитель главы администрации города по градостроительству Максим Полежаев. В совещании приняли участие заместители главы администрации города, руководители городских профильных комитетов, Роспотребнадзора, «ПИ «Алтайгражданпроект», ООО «Управляющая компания «Союз».

По словам заместителя руководителя рабочей группы по развертыванию инфекционного госпиталя в Барнауле, генерального директора ООО «Управляющая компания «Союз» Владимира Отмашкина, начались общие подготовительные работы на строительной площадке.

Участники совещания обсудили проектное решение, представленное специалистами «ПИ «Алтайгражданпроект», был высказан ряд предложений по корректировке устройства систем канализования, вентиляции, электро- и водоснабжения. Сегодня скорректированное проектное решение будет направлено всем ответственным за создание госпиталя структурам. Также принято решение о введении в состав рабочей группы представителей Ростехнадзора и «Алтаймедтехники».

Вячеслав Франк: «Создать госпиталь нужно в максимально короткие сроки, поэтому важно уже сейчас начать работы на объекте. Я прошу вести работы параллельно, оказывать всяческое содействие проектировщикам и строителям».