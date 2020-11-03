Высокое напряжение: в Барнауле проходит конкурс «Журналист меняет профессию»

Конкурс «Журналист меняет профессию» проходит уже в шестой раз. Несколько недель представители краевых средств массовой информации осваивают различные специальности. В этом году конкурсантам предложили разнообразный перечень профессий: доярки, агрономы, пильщики рогов, экскурсоводы, видеомонтажеры, швеи, сборщики мебели, парикмахеры, массажисты, автомеханики, электромонтажники, наблюдатели пожарной вышки, педагоги дополнительного образования и адаптивной физкультуры, логопеды. Список образовательных учреждений, где будут учиться журналисты, тоже расширился. Его пополнили вузы – педагогический и аграрный университеты.

Женская работа

— Мы уже второй раз участвуем в этом проекте, — рассказывают Андрей Губанов и Иван Прокопов, мастера производственного обучения Алтайского государственного колледжа по специальности «Электромонтаж». – И наибольший интерес у журналистов вызывала практика, когда они могут своими руками попробовать что-то сделать. Так более наглядно складывается представление о профессии. Поэтому мы решили сократить теорию до минимума.

Однако, по мнению участников, программа от этого не стала легче. Ведь нужно своими руками, по данным чертежа распилить кабель-каналы, прикрепить их к стене вместе с розетками, светильниками и выключателями. Потом разместить на стене распределительный щит провести к нему кабели, при этом нужно постараться ни в чем не ошибиться. Одним словом, скучать новоявленным электромонтажникам некогда.

Когда я согласилась на участие в конкурсе, у меня было некоторое любопытство: смогу ли я, девушка, разобраться в такой сложной, абсолютно незнакомой мне профессии? Но желание знать, почему не работает люстра или как можно заменить розетку в своем доме, пересилило страх. И уже на первом занятии все сомнения исчезли. Я все смогу. В моем распоряжении был весь необходимый инструмент и материалы. Я соблюдала все правила техники безопасности и была под постоянным присмотром профессионалов. В моих руках с легкостью «перекусывались» толстые прутья сетчатых лотков, поворотным стуслом выпиливались необходимые углы на кабель-каналах и, как игрушка, работал шуруповерт. Про себя я только удивлялась: почему я боялась делать это раньше?

Кстати, в колледже этой профессией действительно интересуются не только юноши, но и девушки. Они ничуть не уступают парням ни в ловкости и сноровке, ни в выполнении чертежей.

Кстати о безопасности

Если вы не хотите узнать, что такое короткое замыкание, или, спаси и сохрани, удар электрического тока, нужно помнить о правилах безопасности.

— Перед работой необходимо отключить электропитание объекта.

— На руках всегда должны резиновые или прорезиненные перчатки.

— Глаза всегда должны быть защищены специальными монтажными очками (если у человека плохое зрение, то допускаются очки с диоптриями).

— Длинные волосы следует собрать, чтобы не мешали во время работы.

— Инструменты нельзя оставлять на стремянках, для этого существует специальный электромонтажный пояс.

— Работать с ножом можно только на столе, а не «на весу».

Краевой конкурс «Журналист меняет профессию» организован Министерством образования и науки Алтайского края, компанией «Барнаулспецодежда» при поддержке департамента администрации Губернатора и Правительства Алтайского края по информационной политике, а также Фонда президентских грантов и Института социальных инноваций. Партнер конкурса: Алтайский государственный колледж. Инициатор и координатор проекта — журналист Константин Ганов.

Наталья Вдовина