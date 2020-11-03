В условиях повышенной заболеваемости коронавирусом и дефицита медицинских кадров сотни студентов-медиков пришли работать в поликлиники, стационары, ковидные госпитали Барнаула и края

В том числе в Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи.

Студент 2-го курса медуниверситета Евгений Баев трудится лабораторным техником в отделении анестезиологии и реанимации больницы. Признается, что мечтал о военном будущем, но не повезло – не удалось пройти медкомиссию.

— Вторая волна коронавируса сказалась на всех жестко. Люди переживают, медики устают, но работают изо всех сил, – отмечает парень.

Забор крови у пациента, проведение срочного анализа и доклад результатов врачу-анестезиологу – эти задачи юный лаборант выполняет десятки раз за смену. Причем всегда – экстренно, ведь отделение реанимационное. В спасении человека дорога каждая минута. А после трудовой смены Евгений торопится домой, отдохнуть и послушать онлайн-лекции педагогов вуза.

— Порой бывает такое, что после рабочего дня сложно усваивается учебный материал, но тем не менее деваться тоже некуда, учиться еще долго. Знания надо получать, впитывать. Где что-то не понимаешь – можно спросить у своих коллег: у врачей, у медбратьев, – рассказывает Евгений.

Студент 6-го курса медуниверситета Илья Колмаков – теперь медбрат приемного отделения больницы. Он облачен в защитный медицинский костюм, маску и прикрывающий лицо прозрачный пластиковый экран.

— К нам в приемное отделение попадают пациенты с неподтвержденным ковидным статусом. Мы проводим их обследование. Если у человека наблюдается кардиологическая патология или хирургическая, то он направляется в профильное отделение. В случае госпитализации берется тест. Сейчас у нас работает диагностический изолятор, и все больные находятся там до получения мазка, – рассказывает об особенностях работы приемного покоя в условиях пандемии Илья.

Риск заразиться коронавирусной инфекцией его не пугает.

— Я уже переболел. С температурой, но не долго, – сообщает медбрат. И с улыбкой добавляет: – Работать – интересно. Лучше увидеть все своими глазами, чем по книжкам учить. Так понятнее. Получается, что знание подтверждается практикой.

На приеме Илья работает в связке с докторами отделения. Признается, что поток пациентов сильно увеличился.

— Раньше к нам поступали в основном на скорой и было мало тех, кто приходит сам. Сейчас люди в тревоге: кольнет в животе, и они сразу же приезжают. Отсюда и большой наплыв пациентов. В день принимаем когда 30, а когда 58 человек. Но справляемся.

Главная медсестра больницы Марина Нагорная курирует работу студентов.

— Мы нуждаемся в руках, мы нуждаемся в людях, мы должны оказывать квалифицированную медицинскую помощь. Мы стараемся научить то поколение, которое придет после нас.

Планы у вчерашних беззаботных студентов, а сегодня – практически полноправных участников трудового коллектива медицинских работников БСМП, определены. Евгений, Илья, как и многие другие их двадцатилетние сверстники, после получения профильного образования намерены остаться работать именно в этой больнице.

76 студентов-медиков трудятся на различных должностях в больнице скорой медицинской помощи.