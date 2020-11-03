В Художественном музее открылась персональная выставка заслуженного художника России Ильбека Хайрулинова «Цветы ветеранам» (6+), посвященная 75-летию Победы

Концепция этой выставки выстроена необычно – портреты художников-ветеранов, написанные Ильбеком Хайрулиновым в разные годы, украшены цветочными натюрмортами мастера. Получается, что участникам Великой Отечественной войны словно от имени художника преподнесены в подарок розы, астры, ромашки, фиалки.

— В стенах Художественного музея это уже пятая по счету персональная выставка Ильбека Сунагатовича, – поясняет куратор проекта, искусствовед Наталья Царёва. – Так вышло, что все они были посвящены войне – важнейшей теме в творчестве художника. На этот раз мы решили представить портреты ветеранов, старших товарищей мастера. Над этой серией он начал работать еще в 1970-х годах.

В фондах музея хранится большая коллекция портретов художников-ветеранов руки Ильбека Хайрулинова. Среди них – известные мастера Фёдор Филонов, Виктор Зотеев, Михаил Будкеев, Николай Суриков и другие живописцы, графики, скульпторы. К сожалению, в живых из них никого не осталось, а потому сегодня этим работам, благодаря которым художники остались в нашей памяти, нет цены.

Среди работ особо хотелось бы выделить портрет Алексея Иевлева, руководителя народной изостудии, действующей при заводе «Трансмаш». Это учитель Ильбека Сунагатовича. Прибыв на Алтай по комсомольской путевке, будущий художник устроился на стройку бетонщиком и параллельно посещал студию этого известного мастера. Со временем он начал участвовать в первых выставках самодеятельных художников, стал на них побеждать. В итоге Алексей Иевлев посоветовал Хайрулинову идти дальше, получать художественное образование. В 1969 году Ильбек Сунагатович становится студентом Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина при Российской академии художеств.

— Нам захотелось сделать эту выставку теплой, камерной, – комментирует Наталья Степановна. – Ведь говорить о войне можно не только через масштабные полотна, посвященные батальным сценам, теме героизма, а вот так, негромко и при этом проникновенно, – через портреты людей, переживших войну.

Увидеть выставку можно по адресу: ул. Горького, 16, до 15 ноября.