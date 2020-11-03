Штаб изнутри: как устроена работа волонтерского штаба акции #МыВместе по Барнаулу

Мы уже не раз выезжали на выполнение заявок с волонтерами акции #МыВместе. А что в это время происходит в штабе? Чем занимаются волонтеры, помимо выездов?

Центральная точка

Чтобы оставить заявку на доставку продуктов или лекарств, пожилые горожане звонят на федеральную горячую линию – ведь акция всероссийская, и главный штаб находится в Москве. Оттуда заявки распределяются по регионам, и туда же должны вернуться отчеты о выполненных доставках. Поэтому среди волонтеров немало таких, кого не увидят у своих дверей бабушки и дедушки на самоизоляции, но кто делает не менее важную работу.

«Штабные» приходят на свои рабочие места гораздо раньше «выездных». На момент моего визита в кабинете всего один человек – Лидия Найданова, студентка 6-го курса института клинической медицины АГМУ, руководитель штаба акции #МыВместе по Барнаулу.

— Всегда прихожу одной из первых, в 9 утра. Сегодня даже в 8.30, потому что остальные ребята на учебе, – сообщает Лидия. – Штаб состоит из 20 человек, часть из них работает онлайн, часть – по графику. Не всегда получается ему четко следовать: если вчера нас здесь было четверо, то сейчас мои коллеги сдают коллоквиумы и подойдут только к обеду. Несмотря на всю важность нашей работы, учеба остается в приоритете.

Именно в этом кабинете концентрируется вся работа с заявками. Сюда перенаправляются из Москвы все алтайские заявки. Если звонивший не из Барнаула, то информация передается в нужный населенный пункт. Здесь ведется статистика заявок, на барнаульские адреса отсюда формируется выездная группа, волонтерам выдают средства индивидуальной защиты. В штабе также проходят оргсобрания по проведению городских акций, инструктаж вновь набранных волонтеров.

Не до игр

На окне составлены коробки с настольными играми. Они предназначались для времяпрепровождения ожидающих выезда, но то было в первую волну пандемии. Сейчас волонтеры постарались минимизировать свое нахождение в штабе и цепочку своих контактов. За рабочими компьютерами сидят одни и те же люди, а ребята из выездных групп заглядывают за заявками уже экипированные средствами индивидуальной защиты.

— Стараемся не гулять, никуда не выходить без средств защиты, потому что понимаем, что если кто-то из нас заболеет, то вся работа штаба встанет. Новичкам придется учиться, а это время, – объясняет Лидия. – Ситуация накаленная, мы полностью оберегаем себя и настольными играми уже давно не пользовались – нам просто не до них.

Количество заявок изо дня в день может сильно меняться. Так, на позапрошлой неделе с понедельника по среду было до 15 выездов, в четверг уже всего три заявки, но к утру пятницы скопилось еще четыре. Пик обычно в обед.

Помощь на расстоянии

Те, кто помогает штабу онлайн, разделены по направлениям работы.

Два волонтера пишут отчеты. После выполнения на каждую заявку обязательно составляется отчет – с фотографиями чеков, пакетов с продуктами для подтверждения, что все было приобретено и передано. Выездные волонтеры отправляют фотографии и номера заявок людям, которые занимаются только отчетностью и передают ее в Москву.

Еще одна студентка составляет графики работы. В пятницу-субботу она выдает готовое расписание ребятам, чтобы они планировали свою следующую неделю и в случае чего знали, кто сможет их заменить – для этого есть резервные списки.

Есть человек, который занимается приемом новых волонтеров. Когда доброволец оставляет заявку на сайте dobro.ru, с ним связываются, одобряют заявку, добавляют в рабочий чат волонтеров, ведут разъяснительную работу. Принимают всех желающих от 18 до 50 лет.

— Администрация города предоставляет нам машины, – продолжает руководитель штаба. – Мы можем рассчитывать на четыре автомобиля, но договариваемся, сколько машин нужно на день, в зависимости от количества заявок, чтобы водители не простаивали. Были ситуации, когда нам понадобились дополнительные машины, и администрация пошла нам навстречу. После визита в штаб глава города распорядился выделить нам телефоны, обеспечить питанием волонтеров, «Единая Россия» подарила канцелярию, «Леруа Мерлен» – теплые пледы и полки для обуви. Сейчас у нас все есть и для работы, и для комфортного пребывания в штабе.

Постоянные заказчики

— Мы соблюдаем правило, что все продукты в заявке должны быть куплены в одном магазине, – говорит Лидия Найданова. – Но есть, например, заявитель, который живет на Южном, а за продуктами всегда ездил на пр. Космонавтов. Понятно, что ради одного или двух товаров мы бы туда не поехали. Но большие списки с продуктами на месяц мы берем и выполняем по пути еще несколько заявок. Много постоянных заказчиков, мы уже помним их адреса, какие-то нюансы: кому-то надо вешать пакет на забор, кто-то скидывает из окна ключи от квартиры…

— Разве так можно?

— Дело в том, что заявитель – мужчина с 1-й группой инвалидности, он очень тяжело передвигается. Ему сложно заехать в узкую прихожую и открыть дверь, он просто не сможет развернуться в этом пространстве. Он доверяет нашим ребятам и скидывает им ключи, это доставляет ему меньше физических неудобств.

Подобных нестандартных историй – много.

— Есть женщина, которая не выходила из дома полгода. Она плачет, что все ее подружки сидят во дворе на лавочке, а она боится к ним выходить. Очень хочет на улицу, но понимает, что в ее возрасте безопаснее сидеть дома. Она всегда заказывает муку для домашнего хлеба. Бывает, что заявители потом перезванивают на горячую линию и фактически оставляют заказ, чтобы просто поблагодарить. А мы понимаем, что не можем отметить эту, вторую, заявку выполненной – чеков же нет. Пишем, что услуга уже не актуальна.