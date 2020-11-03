Штаб изнутри: как устроена работа волонтерского штаба акции #МыВместе по Барнаулу

Мы уже не раз выезжали на выполнение заявок с волонтерами акции #МыВместе. А что в это время происходит в штабе? Чем занимаются волонтеры, помимо выездов?
Глава города Вячеслав Франк оказывает содействие работе штаба волонтеров.Фото Андрея Чурилова
Чтобы оставить заявку на доставку продуктов или лекарств, пожилые горожане звонят на федеральную горячую линию – ведь акция всероссийская, и главный штаб находится в Москве. Оттуда заявки распределяются по регионам, и туда же должны вернуться отчеты о выполненных доставках. Поэтому среди волонтеров немало таких, кого не увидят у своих дверей бабушки и дедушки на самоизоляции, но кто делает не менее важную работу.
«Штабные» приходят на свои рабочие места гораздо раньше «выездных». На момент моего визита в кабинете всего один человек – Лидия Найданова, студентка 6-го курса института клинической медицины АГМУ, руководитель штаба акции #МыВместе по Барнаулу.
— Всегда прихожу одной из первых, в 9 утра. Сегодня даже в 8.30, потому что остальные ребята на учебе, – сообщает Лидия. – Штаб состоит из 20 человек, часть из них работает онлайн, часть – по графику. Не всегда получается ему четко следовать: если вчера нас здесь было четверо, то сейчас мои коллеги сдают коллоквиумы и подойдут только к обеду. Несмотря на всю важность нашей работы, учеба остается в приоритете.
Именно в этом кабинете концентрируется вся работа с заявками. Сюда перенаправляются из Москвы все алтайские заявки. Если звонивший не из Барнаула, то информация передается в нужный населенный пункт. Здесь ведется статистика заявок, на барнаульские адреса отсюда формируется выездная группа, волонтерам выдают средства индивидуальной защиты. В штабе также проходят оргсобрания по проведению городских акций, инструктаж вновь набранных волонтеров.
На окне составлены коробки с настольными играми. Они предназначались для времяпрепровождения ожидающих выезда, но то было в первую волну пандемии. Сейчас волонтеры постарались минимизировать свое нахождение в штабе и цепочку своих контактов. За рабочими компьютерами сидят одни и те же люди, а ребята из выездных групп заглядывают за заявками уже экипированные средствами индивидуальной защиты.
— Стараемся не гулять, никуда не выходить без средств защиты, потому что понимаем, что если кто-то из нас заболеет, то вся работа штаба встанет. Новичкам придется учиться, а это время, – объясняет Лидия. – Ситуация накаленная, мы полностью оберегаем себя и настольными играми уже давно не пользовались – нам просто не до них.
Количество заявок изо дня в день может сильно меняться. Так, на позапрошлой неделе с понедельника по среду было до 15 выездов, в четверг уже всего три заявки, но к утру пятницы скопилось еще четыре. Пик обычно в обед.
Штаб занимается не только координацией выездных групп волонтеров, но и составлением отчетных документов.Фото Андрея Чурилова
Те, кто помогает штабу онлайн, разделены по направлениям работы.
Два волонтера пишут отчеты. После выполнения на каждую заявку обязательно составляется отчет – с фотографиями чеков, пакетов с продуктами для подтверждения, что все было приобретено и передано. Выездные волонтеры отправляют фотографии и номера заявок людям, которые занимаются только отчетностью и передают ее в Москву.
Еще одна студентка составляет графики работы. В пятницу-субботу она выдает готовое расписание ребятам, чтобы они планировали свою следующую неделю и в случае чего знали, кто сможет их заменить – для этого есть резервные списки.
Есть человек, который занимается приемом новых волонтеров. Когда доброволец оставляет заявку на сайте dobro.ru, с ним связываются, одобряют заявку, добавляют в рабочий чат волонтеров, ведут разъяснительную работу. Принимают всех желающих от 18 до 50 лет.
— Администрация города предоставляет нам машины, – продолжает руководитель штаба. – Мы можем рассчитывать на четыре автомобиля, но договариваемся, сколько машин нужно на день, в зависимости от количества заявок, чтобы водители не простаивали. Были ситуации, когда нам понадобились дополнительные машины, и администрация пошла нам навстречу. После визита в штаб глава города распорядился выделить нам телефоны, обеспечить питанием волонтеров, «Единая Россия» подарила канцелярию, «Леруа Мерлен» – теплые пледы и полки для обуви. Сейчас у нас все есть и для работы, и для комфортного пребывания в штабе.
— Мы соблюдаем правило, что все продукты в заявке должны быть куплены в одном магазине, – говорит Лидия Найданова. – Но есть, например, заявитель, который живет на Южном, а за продуктами всегда ездил на пр. Космонавтов. Понятно, что ради одного или двух товаров мы бы туда не поехали. Но большие списки с продуктами на месяц мы берем и выполняем по пути еще несколько заявок. Много постоянных заказчиков, мы уже помним их адреса, какие-то нюансы: кому-то надо вешать пакет на забор, кто-то скидывает из окна ключи от квартиры…
— Разве так можно?
— Дело в том, что заявитель – мужчина с 1-й группой инвалидности, он очень тяжело передвигается. Ему сложно заехать в узкую прихожую и открыть дверь, он просто не сможет развернуться в этом пространстве. Он доверяет нашим ребятам и скидывает им ключи, это доставляет ему меньше физических неудобств.
Подобных нестандартных историй – много.
— Есть женщина, которая не выходила из дома полгода. Она плачет, что все ее подружки сидят во дворе на лавочке, а она боится к ним выходить. Очень хочет на улицу, но понимает, что в ее возрасте безопаснее сидеть дома. Она всегда заказывает муку для домашнего хлеба. Бывает, что заявители потом перезванивают на горячую линию и фактически оставляют заказ, чтобы просто поблагодарить. А мы понимаем, что не можем отметить эту, вторую, заявку выполненной – чеков же нет. Пишем, что услуга уже не актуальна.