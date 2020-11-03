Около 60 снимков сохранилось в архиве Веры Уразовой со съемок фильма «Поклонница»

Этапы работы над съемками фильма режиссера Виталия Мельникова «Поклонница», зафиксированные в фотографиях алтайским кинорежиссером Верой Уразовой, представлены на выставке в Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая. Ей посчастливилось принять участие в съемочном процессе весной 2009 года в качестве фотографа.

На съемочной площадке «Поклонницы» Вера Уразова оказалась благодаря режиссеру Лидии Бобровой, вместе с которой она работала над картиной «Верую!» в качестве второго режиссера. В то время Вера Анатольевна находилась в Санкт-Петербурге, где участвовала в монтаже картины по рассказам Шукшина, и через Лидию Алексеевну узнала, что режиссеру Виталию Мельникову (он известен по фильмам «Начальник Чукотки», «Здравствуй и прощай», «Старший сын», «Царская охота», «Бедный, бедный Павел» и другим кинолентам) требуется фотограф на съемочную площадку. В то время шла работа над лентой с рабочим названием «Львы, орлы и куропатки», которое позже было переделано в «Поклонницу». Это абсолютно чеховская история, героем которой является сам Антон Павлович (его роль исполнил актер Кирилл Пирогов).

— При съемках фильма работа фотографа нужна для фиксации процесса и создания рекламных фотографий для дальнейшей работы по продвижению фильма в кинопрокате, – пояснила Вера Анатольевна. – Сначала я участвовала в съемках актерских проб, работала со Светланой Ивановой, Кириллом Пироговым и другими артистами. И лишь после этого мне довелось познакомиться с режиссером. Почему-то думала, что сейчас войдет гигант, а оказалось, что Виталий Мельников – человек невысокого роста, спокойный и серьезный.

Кстати, в этой ленте заняты такие мэтры, как Олег Табаков, Светлана Крючкова, Оксана Мысина, однако фотограф с ними не пересекалась – фильм снимался с паузами, на протяжении нескольких лет, и Вера Уразова была задействована лишь на начальном этапе, во время съемок зимних и весенних сцен.

— Так я узнала, что прежде чем снимать, Виталий Мельников тщательно отрабатывает сцены с актерами, – поделилась она. – А известный оператор Сергей Астахов (на его счету – фильмы «Брат», «Брат-2», «Тоталитарный роман», «Салют-7» и многие другие) работает не за камерой, а за плейбеком – режиссерским монитором, отслеживая тем самым работу человека за камерой – камермена. Правда, как позже выяснилось, накануне Сергей Астахов перенес инсульт и у него плохо работала рука, а потому стоять за камерой он не мог физически.

Вера Анатольевна участвовала при съемках натуры, которые проходили на территории Петербурга – у Петропавловской крепости, в Юсуповском саду, на Витебском вокзале, в Михайловском театре, в Александро-Невской лавре…

— Однажды во время ночной съемки катания героев на санках в Юсуповском саду была сооружена сложнейшая конструкция из тросов, лебедок, моторов и системы дистанционного управления тяжелой кинокамерой, которая должна была снимать крупные планы актеров во время движения, – вспоминает Вера Уразова. – Сейчас это легко делается с помощью квадрокоптера, а тогда, 11 лет назад, необходимо было применить мощное инженерное решение.

По первоначальному замыслу картина должна была выйти в прокат в 2010 году, к 150-летию Чехова. Но вмешался финансовый кризис, и съемки фильма растянулись на три года. Премьера «Поклонницы» состоялась 24 января 2012 года в Доме кино в Санкт-Петербурге. Кинолента была хорошо принята и кинокритиками, и зрителями.

Кстати, параллельно с участием в съемках «Поклонницы» Вера Уразова была задействована в качестве фотографа в еще одном проекте – работе над фильмом Евгения Семёнова «Как поймать магазинного вора». Кто знает, может, следующая выставка фоторабот Веры Уразовой будет посвящена именно этой киноленте.

Фильм «Поклонница» удостоен премии Правительства Санкт-Петербурга в области литературы и искусства, а также отмечен наградами XX Фестиваля российского кино «Окно в Европу», Фестиваля русского кино в Тунисе, XVIII Российского кинофестиваля «Литература и кино».

Выставка «Львы, орлы и куропатки» (6+) будет работать до 22 ноября по адресу: ул. Льва Толстого, 2.