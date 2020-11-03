На 47-й сессии АКЗС приняты изменения в краевой закон «О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков»

Изменения в законопроект касаются многодетных семей, которые имеют право бесплатно получить в собственность землю в Алтайском крае, если воспитывают троих и более детей. На 1 января 2020 года в регионе насчитывается 30 274 многодетные семьи, из них в очереди на получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства стоят 12 444 семьи.

Напомним, что бесплатные земельные участки в крае стали предоставляться многодетным семьям с 2015 года. За этот период выявлен ряд серьезных проблем, из-за которых тормозится исполнение закона. В частности, основная часть земельных участков, на которые претендуют многодетные семьи, запрашивается не в районах и городах их проживания, а в пределах Барнаульской агломерации. При этом благополучатели зачастую продают участки, нежели строят на них жилье или ведут подсобное хозяйство. Все это в целом, а также обязанность муниципалитетов предоставлять земельные участки с подведенной инженерной инфраструктурой всерьез замедляет движение очереди.

С учетом внесенных поправок многодетные граждане должны состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и постоянно проживать на территории того города или района, где они встают на учет, не менее двух лет. Для иногородних многодетных граждан исключена возможность самостоятельного поиска земельного участка на территории городского округа – города Барнаула, при этом такая возможность оставлена на территории любого иного муниципалитета. Многодетным барнаульцам, стоящим на учете, в рамках самостоятельного поиска могут быть предоставлены участки в пригороде, на территории сел Власиха, Гоньба, Лебяжье, станций Власиха, Железнодорожная Казарма 242 км, Железнодорожная Казарма 250 км, Железнодорожная Казарма 253 км, Ползуново, поселков Бельмесёво, Берёзовка, Борзовая Заимка, Землянуха, Казённая Заимка, Конюхи, Лесной, Мохнатушка, Научный Городок, Новомихайловка, Плодопитомник, Пригородный, Садоводов, Центральный, Черницк, Ягодное, за исключением города Барнаула и рабочего поселка Южный.

Как отметила представитель Губернатора и Правительства Алтайского края в АКЗС Стелла Штань поправки в закон не коснутся многодетных семей, которые встали на учет до вступления законопроекта в законную силу.

— При разработке изменений, мы рассмотрели предложения ряда депутатов о возможности денежной компенсации взамен земельного участка, – добавила Стелла Штань. – Мы от этой возможности в будущем не отказываемся, но сейчас такой механизм не разработан. Также была учтена просьба депутатов о продлении до 1 марта 2022 года передачи многодетным семьям в собственность земельных участков под самовольными постройками.

Подводя итог обсуждения законопроекта, председатель АКЗС Александр Романенко подчеркнул, что в текущих условиях важна любая динамика законодательства, которая дает возможность поддержать многодетные семьи и улучшить их жилищные условия. Он предложил изучить все предложения, прозвучавшие в ходе сессии, в том числе о монетизации права многодетных на землю.

За время реализации закона № 98-ЗС земельными участками в регионе были обеспечены 3820 многодетных семей, в том числе в 2019 году – 443 семьи. Право самостоятельного подбора участка появилось в июле 2019 года, и это решение значительно сдвинуло очередь.