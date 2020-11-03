Инспекторы ГИБДД проверили наличие световозвращателей у пешеходов

Сотрудники Госавтоинспекции города Барнаула провели профилактическое мероприятие «Стань заметней на дороге», направленное на профилактику наездов на пешеходов в темное время суток.

На загородных трассах – Гоньбинском, Змеиногорском, Павловском и Южном трактах, на выезде из города целенаправленно работали четыре экипажа, отслеживая пешеходов без световозвращателей. Внимание к теме отнюдь не случайно, ведь очень часто наезды происходят именно потому, что водитель не смог вовремя обнаружить пешехода в ночной темноте.

— В правилах дорожного движения указано, что в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется иметь световозвращающие элементы, видимые водителям, – говорит начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции города Барнаула Геннадий Кузнецов. – А вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь такие элементы. Причем они должны не лежать в кармане, а быть закрепленными на одежде, на сумках. Благодаря световозвращающим элементам водитель своевременно заметит пешехода, не только выходящего на проезжую часть, но даже приближающегося к ней.

Ночные происшествия

Большинство происшествий с участием пешеходов приходится именно на темное время суток. Особенно опасна дождливая погода, когда бликует мокрый асфальт. Ряд ДТП с тяжкими последствиями произошел и на загородных трассах. Что не удивительно, поскольку скорости там высокие, и не всегда на дорогах имеется освещение.

По словам Геннадия Кузнецова, взрослые люди редко пользуются световозвращающими элементами. За исключением тех граждан, которые изначально купили одежду с отражающими свет вставками. Лучше обстоит ситуация с детьми, поскольку производители обычно оснащают школьные рюкзаки световозвращателями. К тому же в школах проводится большая просветительская работа на эту тему. Органы ГИБДД проводили крупную акцию по раздаче брелоков и браслетов первоклассникам.

И если в городе с пешеходом без световозвращающих элементов на одежде просто проведут беседу, то за городом это уже будет нарушением ПДД. Согласно ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ, гражданину, переходящему дорогу или идущему по обочине без световозвращающих элементов, грозит предупреждение или штраф 500 руб.

Мальчик у дороги

Недалеко от поселка Бельмесёво замечаем идущего вдоль трассы мальчишку лет пятнадцати с сумкой за плечами. В своей черной куртке и с серым рюкзаком он практически невидим в опустившихся на пригород сумерках. Инспекторы подсвечивают фонариками куртку и сумку парнишки. Нет, никаких проблесков, даже маленьких. На его одежде нет ни одной световозвращающей вставки. Ему дарят значок.

— Ты что здесь по темноте ходишь? – интересуется инспектор у парнишки.

— Я тут живу недалеко. Из школы возвращаюсь, – говорит Серёжа. – Нам в школе говорили, что нужно светящиеся наклейки приделать на одежду, чтобы было хорошо видно с дороги, что человек идет, чтобы не сбили в темноте случайно. У меня дома где-то лежит одна. Но я забыл ее наклеить. Ну вот теперь мне подарили значок, я его приклею.

Сотрудники вносят данные мальчишки в информационный лист. Информацию о его нарушении передадут в школу и в инспекцию по делам несовершеннолетних. Так что с ним обязательно проведут работу, а родителям напомнят, что не стоит отпускать ребенка ходить по дорогам в такой незаметной экипировке. Световозвращалки стоят совсем недорого, их можно купить в любом киоске, канцелярском магазине, на заправке.

Надоели ночные бегуны

На остановке у дороги на Змеиногорском тракте встречаем семейную пару. Они не нарушают правил, а у мужчины на куртке даже есть светоотражающие вставки. Но напомнить о безопасности будет не лишним.

— У нас на всех костюмах, на штанах, куртках, рукавах есть лейблы, которые светятся в темноте, – говорит Елена. – Сейчас я просто переоделась в теплую одежду. Но на зимних костюмах у нас тоже есть светоотражающие элементы. Мы об этом в курсе. Я сама – водитель, и всегда ругаюсь, когда пешеходы перебегают дорогу в неосвещенных местах и в темной одежде. Когда свет фар попадает на эти отражающие вставки, то все равно человека заранее видно.

— У нас был случай, – подтверждает муж Влад. – Когда ехали в сторону Лебяжки, чуть не сбили пешехода. – Там тротуаров нет. Он шел в черной одежде по обочине, а потом вдруг резко свернул и попытался перейти дорогу. В последний момент уже увидели его, пришлось резко тормозить. Так что штука эта очень нужная, с ней безопасней.

Эксперименты показали, что человек в темной одежде в ближнем свете фар виден из салона автомобиля на расстоянии 25-30 метров, а значит на реакцию водителя, едущего со скоростью 60 км/ч, остается 1-1,5 секунды. Световозвращатель делает человека заметней уже с 300-400 метров.