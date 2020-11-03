Барнаульцы выбрали территории для благоустройства в 2021 году

2 ноября в Барнауле завершилось интернет-голосование за общественные территории, которые будут обновлены в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в следующем году.
Мизюлинская роща стала одним из лидеров голосования за благоустройство общественных территорий.Фото Андрея Чурилова
В течение двух недель жители города выбирали те общественные территории, которые будут благоустроены в 2021 году. Была предложена 41 территория. Как уточняют в пресс-центре администрации Барнаула, в этом году барнаульцы принимали участие в Системе голосования по вопросам социально-экономического развития Алтайского края. Каждый участник мог проголосовать один раз и выбрать не более шести общественных территорий.
Список лидеров голосования опубликован на официальном сайте города.
В числе территорий, набравших наибольшее количество голосов, оказались следующие:
Всего за благоустройство общественных территорий проголосовали 7879 человек, выбрано 21 260 вариантов.
Итоги будут подведены общественной комиссией по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» в течение трех дней со дня окончания голосования. Итоговый протокол комиссии будет опубликован на сайте города не позднее пяти рабочих дней с даты его подписания.