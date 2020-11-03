Барнаульцы выбрали территории для благоустройства в 2021 году

Ноябрь 03 11:15 2020

2 ноября в Барнауле завершилось интернет-голосование за общественные территории, которые будут обновлены в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в следующем году.

Мизюлинская роща стала одним из лидеров голосования за благоустройство общественных территорий.
Фото Андрея Чурилова

В течение двух недель жители города выбирали те общественные территории, которые будут благоустроены в 2021 году. Была предложена 41 территория. Как уточняют в пресс-центре администрации Барнаула, в этом году барнаульцы принимали участие в Системе голосования по вопросам социально-экономического развития Алтайского края. Каждый участник мог проголосовать один раз и выбрать не более шести общественных территорий.

Список лидеров голосования опубликован на официальном сайте города.

В числе территорий, набравших наибольшее количество голосов, оказались следующие:

  1. Зеленая зона от ул. Герцена, 6 до ул. Белинского – 2519 (11,85%);
  2. Мизюлинская роща – 2213 (10,41%);
  3. Парк «Юбилейный», расположенный между ул. Гущина, ул. Малахова, ул. Речной 3-й, ул. Чеглецова, ул. Северо-Западной – 2000 (9,41%);
  4. Набережная речного вокзала – 1471 (6,92%);
  5. Парк культуры и отдыха «Центральный» по адресу: пр. Социалистический, 11 – 1031 (4,85%);
  6. Обской бульвар – 822 (3,87%);
  7. Демидовская площадь – 770 (3,62%);
  8. Зеленая зона по ул. Молодежной, 15 (зеленая зона рядом с Краевым театром драмы им. В.М. Шукшина) – 553 (2,6%);
  9. Зеленая зона, расположенная между домами № 55а, 67 по пр. Красноармейскому – 552 (2,6%);
  10. Аллея по ул. Георгиева, от Павловского тракта до ул. Энтузиастов – 536 (2,52%).

Всего за благоустройство общественных территорий проголосовали 7879 человек, выбрано 21 260 вариантов.

Итоги будут подведены общественной комиссией по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» в течение трех дней со дня окончания голосования. Итоговый протокол комиссии будет опубликован на сайте города не позднее пяти рабочих дней с даты его подписания.