Барнаульцы выбрали территории для благоустройства в 2021 году

2 ноября в Барнауле завершилось интернет-голосование за общественные территории, которые будут обновлены в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в следующем году.

В течение двух недель жители города выбирали те общественные территории, которые будут благоустроены в 2021 году. Была предложена 41 территория. Как уточняют в пресс-центре администрации Барнаула, в этом году барнаульцы принимали участие в Системе голосования по вопросам социально-экономического развития Алтайского края. Каждый участник мог проголосовать один раз и выбрать не более шести общественных территорий.

Список лидеров голосования опубликован на официальном сайте города.

В числе территорий, набравших наибольшее количество голосов, оказались следующие:

Зеленая зона от ул. Герцена, 6 до ул. Белинского – 2519 (11,85%); Мизюлинская роща – 2213 (10,41%); Парк «Юбилейный», расположенный между ул. Гущина, ул. Малахова, ул. Речной 3-й, ул. Чеглецова, ул. Северо-Западной – 2000 (9,41%); Набережная речного вокзала – 1471 (6,92%); Парк культуры и отдыха «Центральный» по адресу: пр. Социалистический, 11 – 1031 (4,85%); Обской бульвар – 822 (3,87%); Демидовская площадь – 770 (3,62%); Зеленая зона по ул. Молодежной, 15 (зеленая зона рядом с Краевым театром драмы им. В.М. Шукшина) – 553 (2,6%); Зеленая зона, расположенная между домами № 55а, 67 по пр. Красноармейскому – 552 (2,6%); Аллея по ул. Георгиева, от Павловского тракта до ул. Энтузиастов – 536 (2,52%).

Всего за благоустройство общественных территорий проголосовали 7879 человек, выбрано 21 260 вариантов.

Итоги будут подведены общественной комиссией по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» в течение трех дней со дня окончания голосования. Итоговый протокол комиссии будет опубликован на сайте города не позднее пяти рабочих дней с даты его подписания.