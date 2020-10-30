В регионе разрабатывают новый механизм продажи лекарств

В аптеках региона вскоре вновь появятся антибиотики, но выдаваться они, вероятнее всего, будут уже по электронным рецептам и в конкретных аптеках. Об этом и многом другом шла речь на пресс-конференции при участии регионального Минздрава, представителей медуниверситета, аптечной сети и медучреждений региона.

Бесконтрольно – нельзя

Жители региона на минувшей неделе жаловались на отсутствие антибиотиков на аптечных полках. Причин лекарственному дефициту, по мнению представителей медицинского сообщества, несколько. Одна из них – покупка лекарственных препаратов жителями региона, что называется, «про запас».

— Сейчас прорабатывается вопрос, как контролировать скупку антибиотиков. Чтобы не было так, что одни из-за паники скупают, а реально больные не могут приобрести. Для этого поликлиники будут выписывать рецепты в электронном варианте и передавать их в аптеки рядом с местом жительства пациента. Тем самым мы исключаем фактор, когда человек бесконтрольно скупает все антибиотики, – сообщила начальник сектора по работе с обращениями граждан регионального Минздрава Ольга Сёмина.

Таким образом, рецепты на дефицитные антибиотики попадут электронным способом в одну из ближайших аптек по адресу прикрепления к поликлинике заболевшего пациента. Новый алгоритм взаимодействия с аптеками отрабатывается в нескольких поликлиниках краевой столицы, при положительном результате он будет распространен на все медучреждения региона.

Маркировка подождет

Еще одной причиной лекарственного дефицита стали сбои в системе маркировки и мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП).

Система маркировки начала вводиться в стране еще летом. Она призвана упорядочить сбыт медикаментов, исключить появление лекарственного фальсификата. Но по факту отладка системы, наложившись на пандемию, вызвала дополнительные сложности в отпуске лекарств.

Начальник отдела информационных технологий ГУП «Аптеки Алтая» Сергей Анохин рассказал о проблеме, связанной с маркировкой лекарственных препаратов, которую испытала их сеть.

— Когда товар поступает в аптеку, мы берем упаковку с QR-кодом и смотрим, есть ли этот препарат в системе маркировки и от кого он пришел. Зачастую проблема была в том, что тот товар, который физически находится в нашей аптеке в Барнауле, числился еще на заводе-изготовителе. Соответственно, пока эта товаропроводящая цепочка не пройдет от товаропроизводителя, дистрибьютора и до аптеки, мы этот товар себе на баланс поставить не можем. Это создавало ситуацию, когда товар у нас в аптеке есть в наличии, но выдать его потребителю мы не можем.

По словам Сергея Викторовича, уже в минувшую пятницу Минпромторг страны убрал это ограничение и перевел работу системы маркировки в уведомительный характер:

— Это снимает все ограничения на отпуск препарата. И весь товар, который есть в аптеке, мы можем продавать.

В Минздраве также сообщили, что сейчас ведутся переговоры с производителями лекарственных препаратов, чтобы пополнить запасы в алтайских аптеках. Должны прийти в регион и старые добрые ртутные градусники. Завод-изготовитель не готов был к такому вниманию к продукции и сейчас увеличивает выпуск ртутных термометров.

— До конца текущей недели проблема дефицита лекарственных препаратов в алтайских аптеках будет решена, – подчеркнула директор АКГУП «Аптеки Алтая» Ольга Калита.

Пришли на помощь

В крае произошло наслоение коронавируса и сезонного подъема ОРВИ. При этом во всех поликлиниках региона высок процент заболевших сотрудников – как врачей, так и младшего персонала. Все это сказалось на доступности медицинской помощи. Тем не менее при возникновении симптомов простуды следует обратиться в поликлинику по месту жительства либо проконсультироваться о своем состоянии по многоканальному телефону кол-центра своей поликлиники.

Медицинскому персоналу ковидных госпиталей сегодня активно помогают студенты Алтайского государственного медуниверситета. По словам Ирины Осиповой, сейчас в медицинских учреждениях находится около 70% всех студентов. Студенты начальных курсов работают санитарами, медсестрами, а старшекурсники – врачами.

— Мы занятия подстраиваем так, чтобы они смогли их отработать и работа не пострадала. Помощь здравоохранению достаточно большая. Студенты работают санитарами, медсестрами. Старшекурсники – врачами. Все они идут работать в госпитали добровольно, – рассказала Ирина Владимировна.

Работа в госпиталях зачтется студентам при поступлении в ординатуру. Для студентов-медиков это большая мотивация.

Немало среди студентов и волонтеров, которые покупают пенсионерам продукты и лекарства. Кроме того, в ряды добровольцев приходят и школьники, которые хотят в будущем связать свою жизнь с медициной. Это позволит им получить дополнительные баллы при поступлении в следующем году в медицинский вуз.

ТЕЛЕФОНЫ КОЛ-ЦЕНТРОВ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ БАРНАУЛА

Городская поликлиника № 12: 22-64-51 (улица Первомайская, 50а, амбулатория села Власиха); 22-63-73 (улица Благовещенская, 4а, взрослая поликлиника); 22-64-09 (улица Суворова, 4а, детская поликлиника); 22-64-81 (улица Юбилейная, 2, амбулатория поселка Новые Зори).

Городская поликлиника № 10: 40-48-73, 8-958-516-44-28 (взрослое отделение); 40-48-73, 40-46-85 (детское отделение).

Городская поликлиника № 7: 59-00-45, 8-933-160-90-69

Городская поликлиника № 9: 56-00-09, 42-47-46

Городская поликлиника № 3: 23-29-00; 23-29-05

Детская городская поликлиника № 9: 72-07-15, 52-00-54

Детская городская поликлиника № 7: 43-95-11

Детская городская поликлиника № 5: 56-67-78 (улица Германа Титова, 16); 56-67-65 (улица Эмилии Алексеевой, 50); 56-94-88 (улица Веры Кащеевой, 4в); (3852) 56-94-89

Детская городская поликлиника № 3: 56-68-08, 56-60-59 (первое педиатрическое отделение); 56-60-61 (второе педиатрическое отделение); 56-60-55 (третье педиатрическое отделение)

Городская поликлиника № 14: детское отделение: 47-23-32, 47-20-33; взрослое отделение: 42-72-52, 42-72-18

Оксана Медведева, клинический фармаколог, заместитель главного врача горбольницы № 12 Барнаула: «Сейчас через Интернет распространяются различные схемы лечения коронавируса и вирусной пневмонии. Но хочу подчеркнуть, что COVID протекает с клиникой ОРВИ, и не каждый случай на самом деле является ковидом. Поэтому ни в коем случае не стоит начинать лечение без консультации врача! Ряд препаратов, которые указаны в этих схемах, имеют противопоказания. И не учитывая соматический фон пациента, имеющиеся у него заболевания, можно не то что не помочь, а навредить здоровью!»