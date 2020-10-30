В рамках праздничной программы заслуженный артист РФ Андрей Мерзликин расскажет со сцены об особом отношении к нашему краю

Специально ко Дню народного единства Государственный молодежный ансамбль песни и танца Алтая по традиции подготовил концертную программу «Я Алтая почувствую душу» из цикла «Народы Алтая». Это уже третий по счету проект коллектива, посвященный культуре разных народов нашего региона.

Мощь традиций

Сохранение многонациональной культуры нашего региона – одна из миссий молодежного ансамбля Алтая. Не случайно артисты коллектива регулярно участвуют в фольклорных экспедициях по районам края, собирая по крупицам самобытное наследие прошлого.

— Программа включает в себя как номера из золотого фонда нашего репертуара, так и новые постановки, созданные по результатам наших последних поездок по Алтаю, – прокомментировала главный балетмейстер коллектива Елена Березикова. – Речь идет о грузинском, чувашском, кумандинском блоках, а также о новом материале, представляющем русских и немцев.

К примеру, за материалом, иллюстрирующим чувашскую культуру, артисты ездили в село Волга Первомайского района, прикоснуться к наследию кумандинцев они смогли во время посещения Красногорского района, где представители этого народа до сих пор населяют целые деревни. А Залесовский район – место, где лучше изучать культуру мордвы.

— Главными хранителями фольклорного наследия считаются бабушки, – делится Елена Валерьевна. – Почему-то именно по женской линии из поколения в поколение передается вся суть традиций, их исконная мощь. Большую помощь в систематизации полученных знаний оказывают представители наших национальных центров, помогая нам аутентичный материал сделать более доступным для широкой публики. Так, для корректировки грузинской темы мы пригласили из Новосибирска известного балетмейстера Гочу Шиомгвдлишвили, который объяснил нам, как правильно выполнять некоторые движения, помог определиться с костюмами.

Новая программа реализована на средства гранта Губернатора Алтайского края в сфере культуры.

Земля – это живое

Ценят в коллективе и особенность кумандинской культуры, впитавшей в себя, что называется, и шаманство, и христианство. Причем артисты должны хорошо разбираться в языке наших соседей и ни в коем случае не путать его с языком алтайцев. Потому-то песенная часть программы – особая история. Вокальной группе молодежного ансамбля предстояло понять особенности того или иного языка, разобраться в его фонетическом составе и научиться исполнять песню так, чтобы ее легко восприняли носители языка.

— Самым сложным оказался грузинский язык, половина звуков которого русскому человеку вообще не характерна, – рассказала главный хормейстер коллектива Ольга Кузнецова. – Поэтому мы работаем над произношением, над передачей семантики слова с помощью вокала.

Для работы коллектива над программами из цикла «Народы Алтая» специально приглашали разных режиссеров. На этот раз постановку доверили Анне Вахрамеевой, за плечами которой немало ярких и нетривиальных проектов. Она предложила концепцию программы, суть которой – рассказать о нашей земле как о живом существе, нуждающемся в защите. Причем по задумке режиссера, необычным станет и видеоряд постановки, который станет частью сценарного контекста.

— Что касается Андрея Мерзликина, то актер очень легко дал согласие на участие в нашей программе, – пояснила Елена Березикова. – Он вообще как-то по-особому привязан к Алтаю и всегда с готовностью берется за любые масштабные проекты. Сегодня мы активно общаемся с ним в режиме онлайн, в этом же формате проводим и репетиции с его участием. Он будет отвечать за текстовую часть постановки, в которой прозвучат строчки известных авторов об Алтае. Кроме того, как пообещал актер, специально для этой программы он подготовит и свой небольшой монолог, в котором выразит свое отношение к нашей земле.

Разумеется, в программе, рассказывающей об Алтае многонациональном, будут использованы народные костюмы. Их автор – художник по костюмам молодежного ансамбля Геннадий Осташов, чьи работы можно было наблюдать в том числе и в проектах коллектива, реализованных с участием легендарного балетмейстера Владимира Васильева.

— При создании костюмов Геннадий Осташов всегда тщательно изучает основу, традиции того или иного народа, даже встречается с носителями культуры, – говорит главный балетмейстер ансамбля. – Если для пошива костюмов требуется холщовая ткань, то именно ее он из-под земли достанет. Если понадобится кожа – раздобудет кожу.

Презентация программы «Я Алтая почувствую душу» состоится 4 ноября в 16.00 в концертном зале «Сибирь». Напоминаем, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора заполняемость зала зрителями должна составлять не более 50 процентов.