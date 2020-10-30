Первопроходцы социального контракта в Барнауле

Барнаульцы могут получить до 250 тыс. руб. материальной помощи по социальному контракту. Данная мера поддержки должна помочь малоимущим семьям самостоятельно выйти на новый уровень доходов. Рассказываем на примере барнаульцев, как это работает.

Кормилица-теплица

В январе 2020 года «первопроходцами» реализации социального контракта в Барнауле стали 79 семей, чей доход не превышал прожиточный минимум. В их числе молодые многодетные родители Усольцевы из с. Землянуха пригорода Барнаула. Инициатором оформления соцконтракта стала Олеся Усольцева, сейчас она находится в декретном отпуске по уходу за четвертым малышом. Узнала о данной форме поддержки из группы в соцсетях, объединяющей многодетные семьи. А вдохновителем проекта стал глава семейства.

Олеся по образованию учитель английского языка, но с детства ей нравилось ощущение жизни, которое дает земля растениям, она всегда с удовольствием помогала маме – садоводу-любителю в огородных делах.

— С мужем после свадьбы почти сразу купили дом с большим участком, и первый же урожай сподвиг нас поставить маленькую теплицу, – рассказывает Олеся. – А потом узнали, что государство оказывает безвозмездную финансовую поддержку на открытие собственного дела. Подумали, почему бы не расширить теплицу, чтобы можно было продавать урожай на реализацию.

Усольцевы открыли ИП по выращиванию овощей и ягод. Для начала взялись за огурцы и клубнику.

— На 250 тыс. рублей по социальному контракту купили большую теплицу, котел для ее обогрева и промышленный вентилятор, – продолжают начинающие предприниматели. – Через Интернет заказали семена огурцов. В марте расширили свою теплицу, и вот результат – с весны и до глубокой осени едим свежие овощи, реализуем их на местных рынках – Докучаевском и в пос. Научный Городок.

К осени прибыль семьи составила порядка 70 тыс. рублей, но предприниматели прорабатывают бизнес-планы по расширению хозяйства и потенциальному увеличению дохода.

Для юных модников

Семья начинающих предпринимателей Харкиных на государственные средства по социальному контракту открыла детскую парикмахерскую «Рыжик» в строящемся микрорайоне Барнаула. По словам Виталия, о социальном контракте узнал от знакомых. Нынешней сложной весной оказался без работы и решил – пора трудиться на себя.

— Как отец двух непоседливых детей, не понаслышке знаю о проблеме их подстричь, – рассказывает Виталий. – Не все родители могут подстричь ребенка сами, в обычной взрослой парикмахерской многие ребятишки боятся мастера и плачут. Мы с женой тоже этими навыками не обладаем, а детских парикмахерских в городе не так много. Когда задумывались о собственном деле, всегда всплывала идея открыть детскую парикмахерскую. Но брать кредиты и выплачивать проценты на открытие бизнеса не хотелось. Услышали о социальном контракте, решили попробовать реализовать идею с его помощью.

В марте Виталий встал на учет в управлении социальной защиты по Барнаулу, написал заявление на получение материальной помощи в форме социального контракта.

— Опыта предпринимательской деятельности у меня не было, но я работал в сфере продаж, поэтому кое-какое представление имел, – поясняет Виталий. – Бизнес-план написал за два-три дня, во многих моментах помогли сотрудники управления. Хочется отметить оперативность и четкость в их работе. В июне салон «Рыжик» уже принимал первых посетителей.

Полученные по социальному контракту средства предприниматель направил на покупку оборудования – вместо обычных кресел маленьких непосед усаживают на стрижку в специальные машинки, а еще нужен телевизор для просмотра мультиков и комфортная обстановка.

Хотя Виталий признается, единственное, чего не учел его бизнес-план, так это влияния на сферу услуг коронавируса:

— Начинать новое дело в таких условиях – непросто, но мы уже встали на колеса, район хороший, его жители – молодые семьи с детьми, поэтому наш «Рыжик» пользуется спросом.

Иной механизм

Работа на перспективу – вот главное отличие социального контракта от других форм соцподдержки. Здесь действует принципиально другой механизм – не просто дать нуждающимся денег на ежедневные расходы, а помочь им перейти на самообеспечение.

— Внедрение помощи на основе социального контракта позволяет вывести малоимущих граждан на более высокий уровень жизни за счет их активных действий, – поясняет заместитель начальника управления соцзащиты населения по городу Барнаулу Лариса Бойко. – Социальный контракт могут заключить малоимущие семьи и одиноко проживающие горожане, чей доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Алтайском крае, – это одно из главных условий. Подать заявление на оказание материальной помощи на основании социального контракта можно в управлении соцзащиты населения по городу Барнаулу по адресу: пр. Ленина, 179. С гражданином прорабатывается направление, в котором заявитель может себя реализовать, и составляется программа социальной адаптации. Кто-то хочет открыть ИП, кому-то нужна помощь в поиске работы, кто-то хочет пройти обучение новой или смежной профессии или повышение квалификации по уже имеющейся профессии, а кто-то оказался в трудной жизненной ситуации. Определяется конкретное направление и заключается социальный контракт.

К примеру, женщину сократили с предприятия, похожей вакансии она найти не может, зато есть желание заниматься ногтевым сервисом. Заключаем соцконтракт на переобучение. Мы оплачиваем стоимость обучения согласно заключенному договору, но не более 30 тыс. рублей. На время прохождения обучения предоставляется ежемесячная денежная выплата в размере 10 837 руб.

Выплаты по социальному контракту должны использоваться только по целевому назначению. Если материальная помощь предоставляется на открытие бизнеса, то результатом должна быть организация ИП. Если цель – обучение новой профессии, то по итогу должно быть трудоустройство.

За потраченные деньги необходимо отчитаться, и, по словам предпринимателей, это несложно. Достаточно предоставить чеки на покупку оборудования и иные расходы. Кстати, по словам Ларисы Анатольевны, в сентябре значительно расширился перечень расходов, на которые можно направить средства по контракту. Если прежде их можно было потратить только на приобретение оборудования, то теперь – и на частичную аренду, и на покупку расходных материалов.

— Соцконтракт может быть расторгнут в случае отсутствия своевременного отчета об использовании государственных средств, – отметили в управлении. – Денежные средства тогда должны быть возвращены получателем в добровольном порядке, а при отказе будут взысканы в судебном порядке.

297 социальных контрактов по различным направлениям на сумму более 20 млн руб. было заключено в Барнауле в этом году. Из них 14 пополнили список индивидуальных предпринимателей.