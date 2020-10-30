Музей редкой книги празднует юбилей

В этом году музей редкой книги, действующий при Центральной городской библиотеке им. Н.М. Ядринцева, отмечает свое десятилетие. Сегодня этот хоть и небольшой, но очень содержательный музей стал центром удивительных событий. Здесь проходят встречи с интересными людьми, отмечаются важные для нашей культуры даты, реализуются уникальные проекты, выставляются редкие вещи, среди которых главное место всегда занимают раритетные книги и образцы издательского дела.

Семейные реликвии

Каждый сантиметр этого музейного пространства несет свою смысловую нагрузку. А любое событие, проходящее в этих стенах, всегда подается с разных позиций, с учетом разных точек зрения. А главное, через книгу, которая здесь всегда на центральном месте.

Известно, что подобные музеи в нашей стране – большая редкость. Один из самых известных действует в Москве при Российской национальной библиотеке. Идея сформировать в нашем городе свое собрание раритетов принадлежит бывшему директору Централизованной библиотечной системы Барнаула Алле Истоминой, которой когда-то случайно попали в руки книжные редкости, хранящиеся в одной из городских библиотек.

— Однажды мне попалась на глаза пострадавшая от воды картонная коробка, в которой оказались книги, – вспоминает Алла Георгиевна. – Это было околи двадцати удивительных изданий в кожаных переплетах, с золочеными обрезами, выпущенные небольшими тиражами. К счастью, от влаги эти книги не пострадали. И мы, находясь под впечатлением от содержимого коробки, решили сделать в одном из наших залов стихийную выставку. А увидев интерес читателей к этим редкостям, пошли дальше – выставили книги в фойе концертного зала Русского камерного оркестра, а затем и в стенах Алтайского госуниверситета, где тематически оформить экспонаты помогла доцент АлтГУ Тамара Ивановна Злобина.

А когда возникла идея создать музей, потребовалось от чего-то оттолкнуться. Так совпало, что примерно в это же время журналистка Вера Ворсина (в прошлом – корреспондент «ВБ»), работающая на тот момент в штате Централизованной библиотечной системы, предложила пополнить коллекцию книгами, доставшимися по наследству от ее бабушки. Передала в музейный фонд книжные реликвии своей семьи и Алла Истомина, принадлежащая к потомкам инженера Афанасия Островского. Затем часть своей библиотеки (а это редкое собрание книг, среди которых есть издания первой половины XIX века) пожертвовали музею члены семьи ушедшего из жизни священника Михаила Капранова, немало ценностей преподнес в дар известный барнаульский писатель и краевед Александр Родионов. Так постепенно стала складываться коллекция, состоящая из семейных реликвий известных горожан. И в этом смысле история Барнаула, а точнее, разных поколений его жителей, представлена довольно обширно.

Концептуальный подход

Сегодня музей занимает один из залов Центральной городской библиотеки им. Н.М. Ядринцева, располагаясь в пространстве небольшом, но концептуальном, с особой обстановкой и с невероятно душевной атмосферой. В этом немалую роль сыграла барнаульская художница Ольга Воробьёва, с которой музей редкой книги сотрудничает давно и плодотворно, доверяя мастеру оформлять музейные выставки, тематические вечера. Благодаря ей вторую жизнь обрели знаменитые сундуки, расставленные по периметру музейного пространства. Кстати, они служат не только украшением – в них хранится часть книжной коллекции.

В музее можно увидеть не только книги, но и связанные с ними предметы: перья, чернильницы, образцы литер и печатных форм, печатные машинки середины XX века и т.д.

Среди гостей музея, давших высокую оценку экспонатам – известный российский кинооператор Алишер Хамидходжаев (на его счету такие фильмы, как «Братья Ч», «Жить» «Аритмия», «Война Анны»), его жена – художник-постановщик Людмила Дюпина, писатель и поэт Михаил Тарковский, а также известные историки, краеведы, искусствоведы, в числе которых — Анатолий Муравлёв, Виктор Суманосов, Валерий Скубневский, Нелли Позднякова, Владимир Шнайдер, представители церкви.

— Сегодня фонды музея редкой книги составляют свыше пяти тысяч книг, брошюр и журналов, – рассказала заведующая музеем Ирина Миллер. – Самым старинным изданием коллекции считается Псалтирь, датированный 1789 годом. Есть в музейном собрании и миниатюрные книги XIX-XXI веков, факсимильные издания XX столетия.

Немалую часть коллекции составляют книжные редкости – издания, вышедшие в свет ограниченным тиражом. К примеру, одно из них – книга Ролана Барта «Арчимбольдо», посвященная необычному художнику XVI века Джузеппе Арчимбольдо. Издана она тиражом в 2000 пронумерованных экземпляров, в ней используется особая бумага верже ручной работы, специально изготовленная на одной из фабрик Италии. Есть в фондах и подарочное издание «Декамерона» Джованни Боккаччо, оформленное известным датским художником Хэрлуфом Бидструпом. Книга, помещенная в подарочный футляр, имеет тканевый переплет с золотым тиснением и тираж в 1000 экземпляров.

Тесно сотрудничает музей и с барнаульскими коллекционерами, которые предоставляют свои раритеты для участия в той или иной выставке. Это могут быть не только книги, но и ценные предметы, отсылающие к той или иной теме или представленной эпохе.

— Особый раздел фонда занимают книги, подписанные авторами, – делится Ирина Миллер. – Таких книг у нас более 200. Причем многие из них подписаны авторами всероссийского масштаба – как правило, побывавшими на Алтае в рамках Шукшинских дней. Но все же большую часть коллекции составляют подписи, оставленные алтайскими писателями, – такими как Александр Родионов, Владимир Башунов, Сергей Боженко, Геннадий Панов. Вообще, дарственные надписи, иначе инскрипты, – это целая культура, имеющая глубокие корни. И коллекцией наших автографов мы гордимся.

Сегодня в музее действует юбилейная выставка «Раритеты», посвященная самым интересным и уникальным книгам, находящимся в фондах. Выставка будет работать до 31 ноября по адресу: ул. Профинтерна, 35.