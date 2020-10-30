Как удержать дисциплину в классе и выстроить доверительные отношения с детьми

Накануне Дня учителя в регионе подвели итоги краевого конкурса «Родительское признание — 2020». Лучшей из 43 педагогов, которых выдвинули школьные родительские комитеты, стала учительница начальных классов барнаульской школы № 63 Елена Серикова. Ее стаж работы с детьми превышает четверть века.

Основа основ

Вопрос выбора будущей профессии перед Еленой Сериковой никогда не возникал.

— Когда я была школьницей, часто становилась для своих сестер – старшей и младшей – учителем, – вспоминает Елена Михайловна. – Вставала к двери, писала на ней мелом число, «Классная работа», что-то рассказывала, а сестры меня слушали.

Свое влияние на тягу к преподаванию оказывала первая учительница Елены Сериковой Александра Константиновна Ковалевская – между ними сразу установились теплые отношения. Ученица всегда была ответственна, усердна, внимательна на уроках и очень активна в культмассовой деятельности. Педагог при всей своей строгости всячески поощряла, отвечала взаимностью на искренние чувства ребенка и вселяла веру в себя.

— Я до сих пор даже запах ее духов помню, как наносила макияж, – улыбается Елена Михайловна. – На всю жизнь детям запоминается первая линейка, первый звонок, но самое главное – добрый взгляд, ласковая улыбка первой учительницы. Она оставляет в душе ребенка глубокий след.

Профессиональный секрет

Елена Серикова педагог дважды – параллельно с преподаванием в школе она получала историческое образование. Но все-таки осталась работать с малышами.

Когда Елена Михайловна набирала свой первый класс, ей было всего 19 лет. Но уже тогда она была уверена в своих силах, не волновалась на уроках, родители и дети прислушивались к ее советам, мнению. Дисциплину тоже сразу удалось выстроить безукоризненную. Так у нее и по сей день.

— Не знаю, в чем секрет, наверное, строго на них смотрю, – скромничает Елена Серикова. – В четвертом классе, прямо в последние дни перед выпуском, прошу ребятишек написать мини-сочинение. Спрашиваю, например, какой у них любимый предмет, самый интересный школьный день и какой они запомнят первую учительницу. Почти все пишут, что я строгая, но справедливая. Стараюсь никогда не повышать голос. Наоборот. С опытом заметила: чем тише говорит учитель, тем лучше его слушают.

Елена Серикова: «Важно, чтобы родители не разрушали авторитет учителя в глазах своих детей, в противном случае это влечет за собой нарушения дисциплины и плохую успеваемость. Эти факторы влияют на дальнейшее становление личности. Родители должны понимать, что наше сними партнерство – в интересах ребенка, мы по одну сторону баррикад».

С перерывом

Сейчас у Елены Михайловны второклассники. Это тот возраст, когда дети говорят, что думают, ничего не утаивают, делятся секретами, но родителям просят ни о чем не рассказывать.

— Я их не выдаю, это становится нашим общим секретом. Но если чувствую, что есть проблемы в воспитании, корректно подхожу к разговору с родителями, не раскрывая тайн, – рассказывает педагог. – Вообще, я очень люблю детей, и они отвечают мне взаимностью. В начале октября приболела, так даже предыдущие выпуски предлагали свою помощь, что-то советовали, желали выздоровления. Раз меня помнят, значит, не зря на земле живу. Это дорогого стоит.

Сейчас Елена Михайловна признается, что чувствует себя на своем месте и все свое сердце отдает детям. Однако однажды ее карьера педагога чуть было не закончилась. Несколько лет она отрабатывала направление в селе, а потом перебралась к будущему мужу в Барнаул и долго не отваживалась пойти в городскую школу.

— Поскольку тогда уже училась на истфаке, побоялась, что будет трудно совмещать учебу с работой – мне нужно, чтобы все было сделано качественно, – вспоминает победитель краевого конкурса. – Тогда устроилась в детский сад № 41, подведомственный Барнаульскому меланжевому комбинату. Оттуда же отправилась в декрет, а после стала пробовать себя в коммерции.

В частную школу в поселке Южном пришла не учить – заглянула совсем по другому делу. А директор предложил вернуться к первой профессии.

— Я отказалась – думала, что это для меня в прошлом, – делится педагог. – Все-таки в конце августа он мне позвонил, попросил две недели позамещать учителя, который внезапно ушел. Так я снова пришла в школу. К доске выходила, как артист на сцену – ну с таким удовольствием! Тогда-то и поняла, что это мое.

Научить уважать

Елена Михайловна старается быть с ребятами на одной волне, но при этом умеет настроить их на нужный лад, сплотить, научить слышать и уважать друг друга. Так, однажды в третий класс к педагогу пришел проблемный мальчик – он долго кочевал из школы в школу и ни с кем не мог найти общий язык.

— Когда представляла новенького детям, зная его проблемы, сказала: «Делать замечания, ругать его за неуспехи могу только я, вы на это права не имеете. Вы – одна семья. Мамы и папы всех детей любят одинаково: и тех, кто хорошо учится, и тех, кому это дается посложнее. Вы так же должны к нему относиться», – рассказывает Елена Михайловна.

Ее слова так подействовали, что в четвертом классе выяснилось: практически каждый в классе готов был с ним отправиться и провести несколько дней на необитаемом острове. Мама мальчика на выпускной пришла в слезах и со словами благодарности – так к ее ребенку не относились нигде.

Оглядываясь назад, Елена Серикова вспоминает:

— Я всегда мечтала стать хорошим учителем, настоящим другом, второй мамой для учеников. Надеюсь, моя мечта сбылась. У каждого свой путь и свое призвание. Для меня это школа. Это то место, где я могу передать огромную любовь к детям. То, чем живу сама.

У Елены Сериковой в классе свои законы. Например, один гласит о том, что следует относиться к людям так, как бы ты хотел, чтобы они относились к тебе. Второй разрешает обращаться друг к другу только по имени. Третий – пользоваться телефоном только за пределами класса. Но это вовсе не означает, что в классе выстроен авторитарный режим – педагог может и пошутить, по-доброму посмеяться над собой и над своими учениками.