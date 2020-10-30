ФК «Темп» справился с поставленной задачей и с первой попытки стал сильнейшим в крае

24 октября были сыграны заключительные матчи чемпионата Алтайской краевой федерации футбола. ФК «Темп», обыграв на своем поле со счетом 3:0 молодежное «Динамо», оказался недосягаем для конкурентов. На одно очко от «Темпа» отстал титулованный «Полимер».

Нет сил на эмоции

Амбициозный «Темп» справился с поставленной задачей. Президент клуба Александр Бродников и главный тренер Иван Старков перед стартом ставили исключительно победные задачи. «Темп», в стартовом туре обыграв «Полимера», по ходу турнира допустил лишь две осечки, сыграв вничью с «Торпедо» (0:0) и «Алтаем» (3:3). Однако судьба чемпионства до последнего тура была неясна.

На золотые медали перед финишем претендовали «Темп» и «Полимер». Первым предстояло играть с молодежным «Динамо», а «Полимер» дома принимал рубцовское «Торпедо».

Из-за сложных погодных условий игра «Полимера» была ненадолго прервана в первом тайме. И к концовке второй половины полимеровцы уже знали, что их конкурент одержал победу и стал чемпионом. Тем не менее «Полимер» в упорной борьбе переиграл рубцовчан – 4:3.

Победу «Темпа», несмотря на счет 3:0, легкой тоже назвать нельзя. Чемпионы забили быстрый гол, в начале второго тайма еще два, однако за четырнадцать минут до конца матча получили пенальти в свои ворота. Сократить отставание у молодых динамовцев не получилось – «Темп» спас вратарь Антон Трубин, отразивший удар с одиннадцатиметровой отметки.

Счет 3:0 сохранился до финального свистка, после которого темповцы в победном порыве принялись качать на руках главного тренера Ивана Старкова. У того, правда, сил на радость уже не осталось.

— Конечно, приятно, что достигли поставленную цель. У ребят, понятно, адреналин, а у меня все эмоции остались на тренерской скамейке, – говорит Иван Старков.

Прогресс на лицо

Как говорит главный тренер, самым трудным на пути к чемпионству стало противостояние с «Полимером» в стартовом туре – если бы «Темп» не одержал победу, неизвестно, как бы сложилась дальнейшая судьба команды.

— Конечно, яркой получилась игра с «Алтаем» (3:3. – Прим. авт.). По ходу матча вдесятером мы отыгрались со счетом 1:3, причем сделали это молодые ребята, – вспоминает Старков. – Отлично парни себя показали и в Рубцовске, где на безобразном поле нельзя было играть в комбинационный футбол и приходилось только бороться. Ребята проявили характер против взрослых опытных соперников.

Александр Бродников также отмечает прогресс молодых футболистов.

— Начинали мы турнир при серьезной поддержке опытных игроков. На финише же в ключевые моменты прекрасно проявляла себя молодежь, – говорит президент «Темпа». – Того же Егора Щеблыкина, забившего победный гол в игре с молодежным «Динамо», перед стартом турнира даже не все специалисты знали. А сейчас он уверенно берет на себя игру, не боится соперника. Меня сегодня поздравлял Евгений Татаринцев (директор СШОР А. Смертина. – Прим. авт.), я сказал, что мы достигаем того, чего хотели – даем возможность проявить себя молодым игрокам, чтобы они не потерялись, раскрылись.

Помимо этого, Бродников отмечает и работу главного тренера. По оценке руководителя клуба, Иван Старков умеет корректировать игру и состав в зависимости от ситуации на поле, причем невзирая на статус футболиста. «На поле те, кто должен», – заключил Бродников.

Кстати, сам Иван Старков три месяца назад прошел обучение и получил тренерскую категорию «С». Весной он планирует учиться дальше и получить категорию «B», которая дает право работать помощником главного тренера в клубах ПФЛ или главным тренером в турнирах ЛФК.

Следующая ступень

В ЛФК или первенство России среди любительских футбольных клубов «Темп» планирует заявляться в следующем году. Правда, пока еще неизвестно, в каком формате его проведут, однако этот план подтвердил Александр Бродников.

Как говорит Иван Старков, для выступления на новом уровне нужно будет корректировать состав и план подготовки. В марте «Темп» планирует провести двухнедельные сборы, на которые пригласят игроков, проявивших себя в зимнем турнире «Лига. Бро». После сборов команда будет тренироваться пять раз в неделю (в нынешнем сезоне у футболистов было по три тренировки).

— Сложно сказать, как изменится состав. Может, и кардинально поменяется, а может, хватит точечного усиления. Будем смотреть, кто как себя проявит в «Лиге. Бро» и на сборах, двери ни для кого не закрыты, – заверяет Иван Старков.

Ну а ближайшие планы «Темпа» – Кубок края, где перед командой тоже стоят победные задачи.

Матч 1/4 финала Кубка России «Темп» проведет 31 октября в Горно-Алтайске с местным «Спартаком».