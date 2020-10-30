ФК «Темп» справился с поставленной задачей и с первой попытки стал сильнейшим в крае

Октябрь 30 16:09 2020

24 октября были сыграны заключительные матчи чемпионата Алтайской краевой федерации футбола. ФК «Темп», обыграв на своем поле со счетом 3:0 молодежное «Динамо», оказался недосягаем для конкурентов. На одно очко от «Темпа» отстал титулованный «Полимер».

Только что «Темп» стал победителем чемпионата Алтайской краевой федерации футбола.
Фото Тимофея Даудриха

Нет сил на эмоции

Амбициозный «Темп» справился с поставленной задачей. Президент клуба Александр Бродников и главный тренер Иван Старков перед стартом ставили исключительно победные задачи. «Темп», в стартовом туре обыграв «Полимера», по ходу турнира допустил лишь две осечки, сыграв вничью с «Торпедо» (0:0) и «Алтаем» (3:3). Однако судьба чемпионства до последнего тура была неясна.

На золотые медали перед финишем претендовали «Темп» и «Полимер». Первым предстояло играть с молодежным «Динамо», а «Полимер» дома принимал рубцовское «Торпедо».

Из-за сложных погодных условий игра «Полимера» была ненадолго прервана в первом тайме. И к концовке второй половины полимеровцы уже знали, что их конкурент одержал победу и стал чемпионом. Тем не менее «Полимер» в упорной борьбе переиграл рубцовчан – 4:3.

Победу «Темпа», несмотря на счет 3:0, легкой тоже назвать нельзя. Чемпионы забили быстрый гол, в начале второго тайма еще два, однако за четырнадцать минут до конца матча получили пенальти в свои ворота. Сократить отставание у молодых динамовцев не получилось – «Темп» спас вратарь Антон Трубин, отразивший удар с одиннадцатиметровой отметки.

Счет 3:0 сохранился до финального свистка, после которого темповцы в победном порыве принялись качать на руках главного тренера Ивана Старкова. У того, правда, сил на радость уже не осталось.

— Конечно, приятно, что достигли поставленную цель. У ребят, понятно, адреналин, а у меня все эмоции остались на тренерской скамейке, – говорит Иван Старков.

Прогресс на лицо

Как говорит главный тренер, самым трудным на пути к чемпионству стало противостояние с «Полимером» в стартовом туре – если бы «Темп» не одержал победу, неизвестно, как бы сложилась дальнейшая судьба команды.

— Конечно, яркой получилась игра с «Алтаем» (3:3. – Прим. авт.). По ходу матча вдесятером мы отыгрались со счетом 1:3, причем сделали это молодые ребята, – вспоминает Старков. – Отлично парни себя показали и в Рубцовске, где на безобразном поле нельзя было играть в комбинационный футбол и приходилось только бороться. Ребята проявили характер против взрослых опытных соперников.

Александр Бродников также отмечает прогресс молодых футболистов.

— Начинали мы турнир при серьезной поддержке опытных игроков. На финише же в ключевые моменты прекрасно проявляла себя молодежь, – говорит президент «Темпа». – Того же Егора Щеблыкина, забившего победный гол в игре с молодежным «Динамо», перед стартом турнира даже не все специалисты знали. А сейчас он уверенно берет на себя игру, не боится соперника. Меня сегодня поздравлял Евгений Татаринцев (директор СШОР А. Смертина. – Прим. авт.), я сказал, что мы достигаем того, чего хотели – даем возможность проявить себя молодым игрокам, чтобы они не потерялись, раскрылись.

Помимо этого, Бродников отмечает и работу главного тренера. По оценке руководителя клуба, Иван Старков умеет корректировать игру и состав в зависимости от ситуации на поле, причем невзирая на статус футболиста. «На поле те, кто должен», – заключил Бродников.

Кстати, сам Иван Старков три месяца назад прошел обучение и получил тренерскую категорию «С». Весной он планирует учиться дальше и получить категорию «B», которая дает право работать помощником главного тренера в клубах ПФЛ или главным тренером в турнирах ЛФК.

Следующая ступень

В ЛФК или первенство России среди любительских футбольных клубов «Темп» планирует заявляться в следующем году. Правда, пока еще неизвестно, в каком формате его проведут, однако этот план подтвердил Александр Бродников.

Как говорит Иван Старков, для выступления на новом уровне нужно будет корректировать состав и план подготовки. В марте «Темп» планирует провести двухнедельные сборы, на которые пригласят игроков, проявивших себя в зимнем турнире «Лига. Бро». После сборов команда будет тренироваться пять раз в неделю (в нынешнем сезоне у футболистов было по три тренировки).

— Сложно сказать, как изменится состав. Может, и кардинально поменяется, а может, хватит точечного усиления. Будем смотреть, кто как себя проявит в «Лиге. Бро» и на сборах, двери ни для кого не закрыты, – заверяет Иван Старков.

Ну а ближайшие планы «Темпа» – Кубок края, где перед командой тоже стоят победные задачи.

Матч 1/4 финала Кубка России «Темп» проведет 31 октября в Горно-Алтайске с местным «Спартаком».