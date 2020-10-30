1 ноября в Барнауле завершается дорожно-строительный сезон

Первый заместитель главы администрации Барнаула по дорожно-благоустроительному комплексу Анатолий Воронков рассказал «ВБ» об итогах завершившейся ремонтной кампании дорог и о том, почему нынешний сезон барнаульские дорожники называют годом преодолений и побед.

Проверка на прочность

— Анатолий Филиппович, как вы можете охарактеризовать дорожно-строительный сезон – 2020?

— Прошедший сезон для дорожников был напряженным и сложным несмотря на то, что к полевым работам благодаря хорошей погоде удалось приступить раньше обычного. Барнаул в этом году реализовывал две программы по улучшению состояния дорог. Это муниципальная – «Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015-2025 годы», которая позволяет повышать качество сельских и поселковых дорог, а также глобальный федеральный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В рамках второй программы этим летом выполнялись работы на 42 объектах. Чтобы понять нагрузку на дорожников, достаточно сказать, что на всех этих объектах трудились рабочие пяти основных подрядчиков. И тот факт, что улицы после ремонта сдавались в эксплуатацию в срок, говорит об их высочайшем профессионализме и четко спланированных графиках. На сегодняшний день основной объем ремонта завершен, продолжается он лишь на объектах, где окончание работ запланировано на 2021 год, а также на двух дорогах, где контрактом предусмотрено завершение ремонта в ноябре. Сложностей дорожникам добавила и непростая эпидемиологическая ситуация: увеличились сроки поставки материалов, начала формироваться нехватка разнорабочих. Можно сказать, что нынешний сезон дорожники отработали вопреки всем обстоятельствам.

— В этом году Барнаул получил дополнительное финансирование из федерального бюджета. На какие цели?

— Действительно, в начале осени нам выделили дополнительные 170 млн руб. из резервного фонда Правительства РФ в рамках реализации национального проекта: часть на капиталоемкие мероприятия, часть на завершение работ по реконструкции автомобильной дороги по ул. Попова. Высвободившиеся средства решено было направить на ремонт Павловского тракта и подъезда к спортивной школе олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ. Расширение дороги на этих объектах велось в феноменально сжатые сроки и уже подходит к завершению.

Ближайшая перспектива

— Можно ли, подводя промежуточные итоги реализации нацпроекта в Барнауле, назвать городские дороги безопасными и качественными?

— Мне очень хочется утвердительно ответить на этот вопрос. Статистика говорит, что за годы реализации национального проекта дорожники сумели привести в нормативное состояние более 150 объектов общей протяженностью около 220 км, техническому нормативу сейчас соответствует более 70% улиц. С ремонтом дорог благодаря БКАД мы шагнули далеко за пределы центра города и реализовали во многом несбыточную мечту жителей пригорода – отремонтировать дороги в частном секторе. А лично для меня главным показателем качества дорог является в разы сократившееся число обращений горожан. Сейчас у барнаульцев появляются вопросы другого порядка: как снизить аварийность, сделать дороги удобными не только для автомобилистов, но и для пешеходов и велосипедистов. И власть намерена решать эти проблемы.

— Продолжит ли Барнаул участие в нацпроекте БКАД в 2021 году?

— Безусловно, работа по этому проекту в 2021 и последующих годах будет продолжена. Скажу больше – мы уже сформировали перечень объектов и до конца года определим основных подрядчиков на строительно-монтажные работы. В следующем году нам предстоит завершить реконструкцию моста по ул. Мамонтова во Власихе, строительство проезда Северного Власихинского от ул. Попова до пр. Энергетиков, выполнить реконструкцию моста через Барнаулку по ул. Челюскинцев, а также провести ремонт 19 магистралей – в частности, ул. Северо-Западной, дорог в микрорайонах Спутник и Авиатор по маршруту движения общественного транспорта, Змеиногорского и Павловского трактов.

Говоря о перспективе, отмечу, что наши планы, касающиеся реконструкции путепровода через железнодорожные пути на пр. Ленина в районе Нового рынка, остаются в силе. Планируется большой комплекс работ, а главное – увеличение количества полос для движения транспорта с четырех до шести. Ввиду высокой затратности (ориентировочная стоимость около 1,1 млрд руб. – Прим. авт.) эту реконструкцию планируем провести в два этапа: начать в 2022 году, завершить в 2023 году. В 2023 году намереваемся выполнить ремонт семи улиц, в том числе Павловского тракта. В 2024 году ориентируемся на обновление 19 объектов, в частности, пр. Ленина на участке от ул. Димитрова до пл. Октября и четной стороны ул. Антона Петрова от ул. Попова до ул. Малахова. Надеюсь, что финансирование, которое Барнаул будет получать ежегодно из федерального центра, позволит реализовать эти планы.

Расходы на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Барнауле с 2017 по 2020 год

4,06 млрд руб. – общее финансирование, из них:

Федеральный бюджет — 2,80 млрд руб.

Краевой бюджет — 0,75 млрд руб.

Городской бюджет — 0, 51 млрд руб.