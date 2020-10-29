Зарядка позитивом: правила оздоровительной гимнастики

В канун Всероссийского дня гимнастики рассказываем о нехитрых упражнениях, которые помогут улучшить обмен веществ, успокоить волнение и привести организм в тонус. Наш эксперт – инструктор по лечебной физкультуре краевого врачебно-физкультурного диспансера Наталья Ерохина.

— Гимнастика стимулирует в нашем организме хорошее кровообращение, правильное дыхание, обмен веществ и многие другие процессы. Особенно она полезна по утрам. Комплекс физических упражнений помогает привести организм в тонус после сна, зарядить нас позитивом на весь день, – перечисляет преимущества своего любимого занятия инструктор по лечебной физкультуре Наталья Ерохина.

Кстати, сама Наталья несколько лет назад резко изменила жизнь, сменив престижную профессию юриста на менее перспективную детскую мечту. Теперь стройная и подтянутая, она по нескольку раз в день демонстрирует оздоравливающимся группам комплексы почти волшебных упражнений. Рассказывает:

— Заниматься лучше всего регулярно и начинать с небольших нагрузок, постепенно, шаг за шагом увеличивая объем физической активности. Комплекс упражнений нельзя подбирать самостоятельно, нужно посоветоваться с врачом или инструктором по лечебной физкультуре. При этом учитывается масса факторов, таких как состояние здоровья, уровень физической подготовки, а также индивидуальные особенности организма.

При острых воспалительных процессах, высокой температуре тела, недостаточном кровообращении браться за выполнение любых физических упражнений категорически нельзя.

Что-то шея затекла

Бич современности – малоподвижный образ жизни.

— В долгом сидении пользы мало: ноги затекают, нарушается кровоснабжение внутренних органов из-за того, что человек неминуемо сутулится. Необходимо периодически делать перерыв: встать, распрямиться. Повращать шеей, руки вверх поднять – опустить, понаклонятся из стороны в сторону, – советует эксперт.

Грустная новость родителям, чьи дети по нескольку раз в год проделывают комплекс лечебной физкультуры на выправление осанки, но безрезультатно.

— Одни упражнения не помогут. Необходимо тщательно следить, чтобы ребенок не сутулился, когда сидит за уроками или за компьютером дома. Чтобы у него плечи были на одном уровне, не задирались и наоборот, не опускались и спина прямая была. Также должны быть адаптированы под ребенка письменный стол и стул. Не будете ежедневно поддерживать правильную осанку – все усилия пойдут впустую.

Затекла шея? Ритмично, без усилий, покачивая голову из стороны в сторону, делаем маятниковые легкие движения, словно корим кого-то за провинность – «ай-ай-ай». Потом также, на маленькой амплитуде влево и вправо «нет-нет-нет»; вперед-назад «да-да-да». Когда движение идет назад, то голову сильно не закидываем. Чуть-чуть назад, больше вперед. При этом важно, чтобы голова не кружилась, не было сосудистых нарушений.

31 октября – Всероссийский день гимнастики

Тревогу – подальше

Бывает так, что вдруг подступит волнение, от которого не спрятаться, не скрыться. Гимнастика поможет и тут. Эксперт рекомендует:

— Независимо от того, когда и где на вас нахлынули эмоции, найдите возможность отойти в тихое место, отвернуться от всех, прикрыть глаза, глубоко вдохнуть и очень медленно, не спеша выдохнуть. Так нужно сделать несколько раз. Вы почувствуете сами, как успокоится пульс, придет в норму дыхание.

Еще одно гимнастическое «успокоительное» помимо всего прочего может использоваться для профилактики заболеваний легких, будет способствовать улучшению кровообращения внутренних органов.

— Упражнение делается как лежа, так и сидя. Одну руку мы кладем на живот выше пупка, другую – на грудь. Дышим животом: делаем спокойный глубокий вдох через нос, при этом необходимо, чтобы живот округлился шариком. Затем спокойно выдыхаем через рот и живот втягивается. Делаем несколько таких повторений. И тревога отпустит.

Физкультминутка

Комплекс подходит взрослым и детям, выполняется сидя или стоя. Общее правило: вдыхаем воздух всегда через нос, выдыхаем – через рот.

1. Стоя или сидя обе руки поднимаем через стороны вверх, пальцами тянемся в потолок – вдох. Затем медленно опускаем руки также через стороны вниз – выдох.

2.Кисти рук помещаем на плечи и совершаем круговые движения в плечевых суставах вперед и назад. Когда локти отводятся назад, пытаемся при этом максимально соединить лопатки и расправить грудную клетку. Дышим произвольно. Не торопимся, темп выполнения упражнения – средний.

3.Голова находится в положении прямо. Делаем глубокий вдох через нос, затем на выдохе аккуратно поворачиваем голову к одному плечу – выдыхаем, словно мы подули на плечо, затем снова вернули аккуратно голову в центральное положение. Точно также – в другую сторону. Все упражнения на повороты головы делаются осторожно, медленно, без усилий. Можно прикрывать глаза, чтобы голова не закружилась. Вариант выполнения этого упражнения: с наклоном головы, когда ухо стремится к плечу.

4.Руки находятся на поясе, ноги на ширине плеч. Делаем вдох и на выдохе полуприседаем, то есть чуть-чуть сгибаем колени, затем возвращаемся в исходное положение.

5.«Ножницы»: прямые руки перед грудью, на вдохе мы разводим их в стороны, затем их соединяем и скрещиваем перед грудью на выдохе.

6.Ладонь правой руки кладем на левое плечо, рука согнута параллельно полу. Голова зафиксирована в одном положении. Делаем глубокий вдох – локоть поднимается ко лбу, выдох – опускается в исходное положение. Пальцы при этом не отрываем от плеча. Выполняем одной рукой и другой.

7. Поднимаем руки вверх на вдохе, а на выдохе – опускаем. Вариант этого упражнения: прямые руки расправить в стороны и вдохнуть, а на выдохе обнять себя.