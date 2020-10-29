В годы Великой Отечественной войны Татьяна Лещенко-Сухомлина пела романсы для барнаульских тружеников и воинов в госпиталях

Архивные документы Краевой филармонии за 1941-1945 годы хранят свидетельства работы в концертных бригадах Алтайского краевого концертного бюро известных артистов, оказавшихся в Барнауле. Была среди них и Татьяна Лещенко.

Своя линия фронта

В Барнаул в эвакуацию эта женщина с потрясающей судьбой и столь разносторонними талантами приехала вместе с мужем, известным скульптором Дмитрием Цаплиным (о нем «Вечёрка» рассказывала весной этого года). С ними была и маленькая дочь Вера, которую в семье за схожесть со сказочной героиней называли Алёнушкой, кстати, это имя для близких и друзей закрепилось за ней на всю жизнь. Эвакуированным старались предоставить места работы, где они максимально в силу своих талантов могли принести пользу городу и получить средства, необходимые для жизни. Так, Дмитрий Филиппович был устроен в редакцию газеты «Алтайская правда» художником, а Татьяна Ивановна в середине декабря 1941 года была принята в штат концертно-эстрадного бюро в качестве жанровой певицы.

Каждый из них работал на Победу на своем участке. Он участвовал в организации краевых художественных выставок, она выступала в госпиталях, колхозах, на предприятиях. В начале двухтысячных годов Феоктиста Кирилловна Лямина, работавшая в годы войны в Барнаульском горсовете с эвакуированными, рассказывала мне о бале в Доме офицеров, где певица исполняла удивительные романсы, аккомпанируя себе на гитаре. Очевидно, пела Татьяна Лещенко и в городском саду – такие концерты были очень популярны у барнаульцев.

Мужик и барышня

Эта супружеская пара, как отмечали современники, умела поразить и удивить. Безусловно, они были разными людьми. «Я привык к труду, это моя стихия; удовольствия, роскошь – это все для меня чепуха», – вспоминала слова мужа Татьяна Ивановна. Она же, имеющая дворянские корни, светское воспитание и блестящее образование, привыкла к совсем иной жизни. В молодости Татьяна жила в Америке и Европе, окончила школу журналистики при Колумбийском университете. В СССР была известна как переводчик романов Уилки Коллинза и Жоржа Сименона, позднее – как автор и исполнитель песен и музыкально-литературных композиций.

И все же, судя по всем ее воспоминаниям, она не просто видела в Цаплине самобытного гения, но и любила его искренне. В чем-то именно благодаря их отношениям она получила высокое признание как переводчица романа Д. Лоренса «Любовник леди Чаттерлей», издававшемся в ее переводе на русском языке десятки раз.

Вот как об этой ситуации писала сама Татьяна Ивановна: «О Цаплине писали как о гениальном русском мужике с Волги. Так вот, после выхода книги на французском языке завихрилась сплетня о том, что Лоренс якобы написал обо мне и Цаплине. Заинтригованная, я залпом «проглотила» роман. Он поразил меня своей целомудренностью, честным отношением к любви. И еще я увидела в нем увесистую пощечину английскому лицемерию.

Роман я перевела быстро. Работала с вдохновением. Для этого мы с Цаплиным отправились на берег Средиземного моря и отыскали уютное местечко среди скал. Соленые волны плескались у ног, словно помогая мне проникать в глубины любовного сюжета. Ведь это был мой первый лингвистический опыт».

Они поженились в Париже, там же стали родителями дочери, так что в Москву в 1935 году вернулись полноценной семьей. При всей разности характеров они любили друг друга и уважали творчество друг друга. Татьяна Ивановна эмоционально и точно описывала работу мужа в огромной мастерской: «Притащит камень, взвалит его на пьедестал (он страшно сильный) и бродит вокруг, потом берет резец и молоток – и сыплются куски, сначала большие, потом все меньше. Он умеет так ударить, что именно такой кусок отскакивает, какой ему нужен». Он в минуты отдыха любил слушать ее песни и во многом способствовал тому, что она из журналистов «переквалифицировалась» в музыканты.

В книге «Архипелаг Гулаг» А.И. Солженицын упоминает Татьяну Лещенко в числе 257 «свидетелей Архипелага». Книги в ее переводах постоянно переиздаются, давая возможность новым поколениям читателей знакомиться с классиками западной литературы на русском языке.

Место жительства – Барнаул

Жизнь в Барнауле супруги тоже воспринимали по-разному. Вот как пишет в книге воспоминаний «Долгое будущее» Татьяна Лещенко-Сухомлина: «Мы, наконец, в Барнауле. Город – глухая дыра, огромное село, разбросанное на огромном расстоянии. У Алёнушки тяжелая корь, которую она подхватила где-то в дороге. Мы живем в малюсенькой комнатушке. Цаплин ноет, стонет, каркает, что мы сдохнем с голоду…».

Со временем отношение к нашему городу у Дмитрия Филипповича изменится. Татьяна Ивановна отмечает: «Цаплин в Барнауле стал другим человеком: поправился, не ноет больше, хозяйничает, ходит на рынок и устроился на работу. А главное, уже сделал скульптуру – бюст Ленина. Барнаул для него море, в котором он как рыба в воде – в сущности, «столицы» не для него. А здесь ему все родное: и рынок, и наша мрачная хозяйственная хозяйка, и наш маленький домик, и барнаульская глушь, именно это ощущение удаления от всего «столичного», то есть всего того, в чем я купалась как рыба в воде».

С ее претензиями было непросто обжиться в условиях далеких от тех, в которых она обитала прежде. Спасало творчество, встречи с благодарной публикой. Выезжала Татьяна Лещенко в составе концертных бригад и на фронт, в дивизии, сформированные на Алтае.

Долгая жизнь

В Москву из Барнаула семья вернулась в 1943 году, а через четыре года Татьяна Ивановна попала под каток репрессий и провела в лагерях и ссылках почти десять лет. С Цаплиным они расстались. Вернувшись в столицу в 1956 году, вышла замуж за известного журналиста, к ее творческой фамилии прибавилась вторая часть – Сухомлина, родила сына. Она прожила долгую, наполненную событиями, жизнь.

Дмитрий Филиппович всю свою жизнь прожил с дочерью, он ушел из жизни. Татьяна Ивановна после смерти Цаплина в 1967 году старалась вместе с дочерью сохранить о нем память, устраивала выставки его работ, выступала с публикациями нем. Основную же часть своей жизни посвятила классической песни и романсам. Участвовала в концертных бригадах «Огонька», в вечерах лагерной песни, тесно сотрудничала с обществом «Мемориал». Писала стихи, книги воспоминаний – личные переживания, вплетенные в судьбу страны.

Ее творчество и сегодня пользуется популярностью у людей старшего поколения, хранящих пластинки фирмы «Мелодия». К сожалению, в Барнаул с гастролями она не приезжала. Татьяна Лещенко-Сухомлина скончалась в 1998 году.