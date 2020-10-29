В Барнауле завершается осенний сезон высадки крупномерных деревьев

В начале недели бригада рабочих и специалистов МБУ «Благоустройство и озеленение» Барнаула работала на проспекте Ленина. На главной аллее в этот день было высажено 12 берез высотой до пяти метров.

Автомобиль, оборудованный краном-манипулятором с телескопической стрелой, подвез несколько белоствольных новоселов. К этому времени рабочие заканчивали копать ямки под высадку. Копают вручную, аккуратно выкладывая землю вокруг нового места жительства берез. Как объяснил мастер участка озеленения Юрий Крылов, техника здесь не применяется, чтобы не повредить плитку на аллее и чтобы сохранить газон. Вынутая земля будет уложена в приствольный круг, весной барнаульцы уже и не заметят, что здесь велись работы. По словам мастера, для его бригады это уже завершающий аккорд по высадке в городе крупномерных деревьев и кустарников:

— На прошлой неделе мы высаживали ели на площади Октября у памятника переселенцам и в сквере Киры Баева на улице Пионеров, высадили сосны в сквере на площади Мира. По муниципальному заданию в этом сезоне нам осталось посадить еще три тополя на проспекте Ленина в районе пересечения с улицей Анатолия.

— Но это не те тополя, которые «душили» горожан своим пухом?

— Нет, от бальзамических тополей мы давно отказались. Уже несколько лет высаживаем только пирамидальные, которые не дают пуха и необычно для Барнаула красиво смотрятся.

До самых до окраин

Преображается не только главный проспект города. Будущей весной новой зеленой листвой порадуют барнаульцев и гостей краевой столицы Змеиногорский тракт, улицы Солнечная Поляна и Власихинская, проспект Космонавтов, площадь Мира и другие улицы и улочки Барнаула. Деревья и кустарники высаживали на городских площадях и в скверах. В уходящем году по поручению комитета администрации Барнаула по благоустройству, транспорту и связи высажено 114 деревьев высотой более 1,5 метра, 282 крупномерных дерева высотой более 3 метров, 1080 кустарников. Для посадки выбраны ива, лиственница, тополь, ель, береза, липа и другие сибирские породы деревьев и кустарников, устойчивых и к сюрпризам нашего климата, и к агрессивной городской среде.

Городское разноцветье

Барнаул также расцвел новыми зелеными зонами, клумбами и цветниками. В мае – июне в городе высадили более 20 видов цветов (бархатцы, петуния, виола, канны, герань, колеус различных оттенков и др.), общим количеством более 430 тысяч корней. Посеяно почти 6 килограммов семян цветов (цинния, настурция, георгин, бархатцы и др.). На улице Георгия Исакова у основания арок, установленных в 2019 году в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды Барнаула», высажено более полутора сотен корней декоративного и очень красивого вьющегося растения Девичий виноград. А всего на улицах города в этом году было высажено более полутысячи многолетних растений.

Весна покажет

Многие городские уголки из заросших бурьяном пустырей превратились в прекрасные газонные лужайки: травой засеяно 2,7 тысячи квадратных метров. Ландшафтные дизайнеры, специалисты МБУ «Благоустройство и озеленение» находят все новые и новые решения, чтобы сделать наш город красивым и уютным. Барнаул, основанный Акинфием Демидовым как горнорудное предприятие, считается наравне с Екатеринбургом горным городом, но даже с крыши самой высокой городской высотки горных вершин мы не увидим. Может быть, поэтому ландшафтные дизайнеры зеленого хозяйства создали две альпийские горки в сквере на улице Короленко.

Наравне с повседневными заботами по озеленению города коллектив озеленителей работает и на перспективу. В минувшем сентябре в 14 цветниках города высажено более 45 тысяч луковиц тюльпанов (пл. Октября, Обской бульвар, площадь Сахарова, сквер Цаплина, ул. Короленко). Для успешной зимовки сегодня они укрыты лапником. Значит, следующей весной Барнаул снова встретит нас буйством красок и свежестью зелени. Барнаул – зеленый город.

Мнение специалиста

Юрий Крылов, мастер участка озеленения:

— Я работаю в зеленом хозяйстве довольно давно и помню жесткую критику, когда на главной аллее спиливали старые тополя. Было очень много противников посадки на проспекте Ленина берез. Говорили, что береза здесь не приживется, жесткая городская среда ее погубит. Опыт показал, что береза здесь может жить. Есть и еще один аргумент для выбора именно березы. Ее корневая система развивается в горизонтальной плоскости. А вдоль проспекта проходит подземная ливневая канализация и еще очень много коммуникаций. Если посадить здесь деревья, корни которых растут вниз, через десяток лет корневая система начнет их разрушать, аллею придется раскапывать, а деревья корчевать. Да, часть деревьев не приживается на новом месте и погибает, это естественный процесс, который происходит и в лесу, в дикой природе. Мы их заменяем по гарантийным обязательствам. Но посмотрите – принявшиеся березы стоят, взрослеют и украшают аллею главного нашего проспекта!