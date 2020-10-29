В Барнауле стартовало первое телевизионное бизнес-реалити

В Алтайском региональном центре «Мой бизнес» начались съемки уникального телешоу. В необычном для края формате конкурса «Фабрика бизнес-идей» принимают участие молодые предприниматели от 18 до 30 лет. Победитель сможет не только реализовать свой проект, но и получить финансирование инвесторов.

Конкурсанты на глазах у зрителей будут строить бизнес-стратегию, встречаться с опытными предпринимателями и экспертами, развивать свой проект. Предполагалось привлечь к участию в конкурсе порядка 600 участников, при этом организаторы допускали к работе над одним проектом команды до пяти человек. Отбор закончился 10 октября и превзошел ожидания: в конкурсе приняли участие 1078 человек.

Руководитель центра «Мой бизнес» Антон Слободчиков отметил качественную и слаженную работу вузов края, которые не только оперативно провели сбор заявок, но и предварительный их отбор и анализ.

Лидером по числу представленных заявок стал Алтайский государственный университет. К участию в полуфинале конкурса экспертами вуза были допущены 34 проекта, к финалу допущены – 15.

В Алтайский политехнический университет поступило 230 бизнес-проектов, после заочного отбора к полуфиналу допущено 30 проектов, половина вышли в финал. В вузе отмечают, что некоторые проекты-финалисты уже реализуются на практике. Так, Максимом Бортниковым разработан прототип умного электронного замка, который можно открыть с мобильного устройства, Роман Аргудяев ведет подготовку помещения для открытия автомастерской, а Роман Капустин запускает стартап по производству бутилированной очищенной воды с лечебными свойствами.

Для участия в отборочном этапе подали заявки 105 студентов краевого Финансового университета. На первом (заочном) этапе конкурса жюри были рассмотрены 54 бизнес-идеи, 15 из которых прошли в полуфинал. По результатам работы экспертами были отобраны три лучших бизнес-идеи: Богдан Максиков с проектом Yormun; Денис Блошкин, Михаил Дорогой, Тимофей Голубев, Антон Харинов с проектом «SMM-маркетинг»; Алексей Шкляр с проектом «Дизайн жилых и коммерческих помещений в VR/AR среде».

Тщательную работу по отбору полуфиналистов провел и аграрный университет. Из 63 проектов в полуфинал прошло 17, вместо предполагаемых трех лауреатами стали пять проектов. Бизнес-идеи были очень разные. От ожидаемых, например, таких как выращивание облепихи на территории Алтайского края или разведение бычков на мраморное мясо, до совсем неожиданных – открытие ателье по пошиву нижнего белья для беременных или фитнес-зала для детей с ограниченными возможностями.

В институте культуры было представлено 85 коллективных и авторских заявок, в полуфинал вышли 10 проектов, по результатам работы жюри были отобраны три лучших бизнес-идеи: Алина Злобина с проектом «Гайд «Дизайн для недизайнеров»; Никита Шмитгаль с проектом «Дом традиций «Богема»; Маргарита Бубнова с проектом «Создание вегетарианского ресторана имени Л.Н. Толстого».

Всего в финал конкурса «Фабрика бизнес-идей» вышли 48 проектов. Борьба между участниками пройдет в реальном времени – весь конкурсный период от создания идеи до ее воплощения будет транслироваться в эфире. Следующий выпуск реалити – 3 ноября.

Посмотреть шоу можно на портале @altfond22. Трансляции продлятся до 4 декабря.