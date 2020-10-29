В Алтайском крае временно введен новый порядок оказания плановой медицинской помощи населению

В регионе будут оказывать плановую медицинскую помощь экстренным пациентам и гражданам с социально значимыми заболеваниями, а диспансеризация пока откладывается.

В соответствии с приказом регионального Минздрава от 27 октября, временно приостановлено проведение плановой госпитализации, за исключением пациентов с неотложными состояниями. Направление на госпитализацию может выдать только лечащий врач в соответствии с состоянием пациента.

На прошлой неделе Губернатор, Председатель Правительства Алтайского края Виктор Томенко провел совещание, на котором основной темой обсуждения стала возможность введения особого порядка оказания плановой помощи жителям региона. При этом Виктор Томенко подчеркнул:

— Без медицинской помощи, помимо тех, кто болеет COVID-19, ОРВИ, гриппом и прочими похожими заболеваниями, у нас люди не остаются. Если ситуация требует какого-то медицинского вмешательства по болевому синдрому, по опасности развития текущего заболевания, эта помощь будет оказана совершенно точно.

Ограничена плановая медицинская помощь в амбулаторно-поликлиническом звене, за исключением случаев, при которых отсрочка оказания медицинской помощи на определенное время может повлечь ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни и здоровью, включая острые заболевания, травмы и обострения хронических заболеваний.

Под ограничение попало проведение плановой диспансеризации взрослого населения и плановых профилактических медосмотров, включая обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры отдельных профессиональных групп. Продолжатся осмотры по направлению призывной комиссии, для прохождения медико-социальной экспертизы, для получения справок в образовательные учреждения, на санаторно-курортное лечение. Для детей первого года жизни и устраивающихся на работу граждан медосмотры также сохранятся.

Главным врачам поликлиник поручено увеличить количество медицинских бригад с привлечением узких специалистов. Они будут оказывать первичную медпомощь экстренным и неотложным больным, в том числе на дому. Будет организовано дистанционное наблюдение пациентов из групп риска и пациентов, состоящих под диспансерным наблюдением. Также главврачам поручено рассмотреть возможность дистанционной выписки лекарственных препаратов и доставки их на дом льготным категориям граждан.

Продолжаются консультативные приемы детей в Алтайском краевом клиническом центре охраны материнства и детства, а также вакцинация в рамках национального календаря профилактических прививок и вакцинация по эпидемиологическим показаниям.