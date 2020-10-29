Ночные стражи: 29 октября сотрудники вневедомственной охраны отмечают профессиональный праздник

Старший полицейский 1-го взвода 1-й роты отдела вневедомственной охраны по городу Барнаулу Захар Берилло работает в подразделении с 2006 года. За это время он дважды становился лучшим на конкурсе профессионального мастерства, один раз в качестве водителя, а в этом году – в качестве старшего группы задержания. Сегодня мы отправляемся на дежурство с ним и его коллегой.

Знакомый маршрут

Вечер пятницы. Машина вневедомственной охраны курсирует по улицам и дворам Октябрьского района. Пока нет вызовов, сотрудники отрабатывают свой привычный маршрут, зорко наблюдая, что происходит на улицах погружающегося в темноту города.

— Чаще всего нам приходится иметь дело с мелкими хищениями, мелким хулиганством, распитием спиртного. Периодически попадаются наркоманы, которые ищут тайники с наркотиками, – рассказывает Захар Берилло. – Чтобы кто-то пытался проникнуть в охраняемую квартиру или в магазин, такое случается редко. А вот «сработки» кнопок тревожной сигнализации происходят по несколько раз за сутки. В магазинах, где посетители пытаются вынести товар, в клубах – из-за драк между посетителями. Ночью начинаются кражи из автомобилей, оставленных во дворах.

Спортивное воровство

А вот и вызов. В торговом центре сработала тревожная кнопка. Водитель резко давит на газ, и машина мчит по вечерним улицам навстречу неизвестности. Каждый раз, выезжая на вызов, сотрудники не знают, что ждет их на месте – безобидный воришка, «забывший» заплатить за товар, или пьяный детина, грозящий продавцу ножом.

Через минуту с небольшим мы на месте. В магазине все спокойно, но на входе сотрудников встречают охранники. Рядом с ними в уголке понуро стоит мужчина лет 30. Охранники объясняют, что увидели, как этот парень берет с полки водку и сует ее за пазуху.

Захар Берилло и его коллега проверяют молодого человека. Когда парень по просьбе сотрудников расстегивает одежду, во внутреннем кармане обнаруживается бутылка водки. Похоже, молодого человека не сильно беспокоит его задержание. «Ну а чего такого-то? Захотелось проверить, как тут работает охрана в магазине», — довольно странно объясняет он свой поступок. Парня под руки выводят на улицу и усаживают в машину, чтобы доставать в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

— Из магазинов все время что-то пытаются вынести, – рассказывает наш проводник в криминальную жизнь города. – Думают, их не заметят. Но там же камеры везде, и администраторы наблюдают. Случается, дети 15-16 лет в торговых центрах бродят, телефоны воруют. Для них это «спортивный интерес».

Захар Берилло: «Я люблю общаться с людьми, наблюдать за жизнью города. Люди разные попадаются, разные ситуации. Я не смог бы в кабинете сидеть. Мне необходимо постоянное движение. После каждой смены есть ощущение, что отработал не зря, что кому-то мы сегодня помогли».

Хмельная храбрость

Еще один большой фронт работ, по словам сотрудников, – это ночные клубы.

— Туда приезжаем в основном на драки, – рассказывает Захар Берилло. – Одни при виде нас успокаиваются, а другие продолжают вести себя агрессивно. Иногда приходится применять физическую силу. Когда люди много выпьют, то не понимают, что творят. И чем пьянее, тем более сильными они себя считают. А начинается все из-за какой-нибудь ерунды. Один другого случайно толкнул на танцполе или на ногу наступил. Решили выйти, разобраться, потом за ними пошла «группа поддержки». Началась массовая драка. Охранники клуба увидели это по камерам, вызвали нас.

Несмотря на такие жесткие ситуации, Захар Берилло не считает, что жизни сотрудников на дежурстве постоянно угрожает большая опасность. Не потому что все правонарушители в городе вдруг стали «мягкими и пушистыми». Просто боевая подготовка, отменная реакция и, самое главное, умение находить общий язык с людьми без применения силы сводят угрозу к минимуму. Выручает и боевая экипировка – защитный шлем и бронежилет.

— Однажды из клуба на Ленинском проспекте поступило сообщение, что двое молодых людей затевают драку, – рассказывает Захар Берилло. – Когда мы приехали, они сцепились в очередной раз. Стали их разнимать. Те в темноте не сразу поняли, кто мы. Один из дерущихся ударил меня по голове бутылкой. Но я был в шлеме, так что ничего особо не почувствовал. Он оборачивается и говорит: «Извините. Перепутал». Мы задержали обоих драчунов и доставили в отдел полиции. Клуб ведь для отдыха людей предназначен, а не для драк.

Гость из Заринска

Уже поздним вечером на улице Профинтерна сотрудники замечают явно нетрезвого мужчину, который, слегка пошатываясь, идет по аллее. Оглянувшись через плечо на машину Росгвардии, он вдруг быстро сворачивает во дворы. Как-то это подозрительно. Полицейский-водитель тоже сворачивает во двор и останавливается буквально в паре метров от торопливо идущего прохожего. «Добрый вечер. Что вы делаете в этом микрорайоне?». – «Домой иду. У меня сестра тут живет». – «Документы у вас есть с собой?». Мужчина, заметно нервничая, передает им паспорт. В качестве места регистрации там обозначен Заринск. Захар Берилло связывается с дежурным и диктует данные гражданина. Через некоторое время голос в рации сообщает, что этот человек находится в розыске за кражу строительных инструментов в Заринске.

Мужчина вполне спокоен, не спорит с сотрудниками, не пытается доказать, что они обознались. «Ну да, было дело, взял инструмент. Продал мужикам на улице». Подозреваемого отвозят в дежурную часть и оставляют там дожидаться оперативников из Заринска. Ну что же, в городе стало меньше еще на одного правонарушителя.

С начала 2020 года сотрудники вневедомственной охраны раскрыли 159 преступлений, пресекли 697 административных правонарушений, задержали 266 преступников, находящихся в розыске.