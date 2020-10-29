Не просто возраст: ко дню рождения комсомола

Сегодня, 29 октября исполнилось 102 года со дня рождения ВЛКСМ – Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи.

А вы замечали, что когда представители старшего поколения вспоминают свои молодые годы, в их глазах загорается особый огонек? Искренне верили, искренне любили. Спешили жить и творить добро. Прошли сквозь шторм и дым: строили новые города, сражались с врагом, поднимали целину, возводили ГЭС, прокладывали магистрали, да и просто жили в полную силу – история комсомола неотделима от истории страны. В своем послании года к молодежи – 2018, которое 50 лет хранилось в капсуле на площади Сахарова, барнаульские комсомольцы – 1968 писали: «Мы верим, далекие наши друзья, что вы будете жить в замечательное время. Часто в своих мечтах мы переносимся в ваш век и, по правде говоря, завидуем вам. Нам даже трудно представить, каких высот вы достигните в науке, технике, во всей жизни. Но мы гордимся своим героическим временем и убеждены, что вы тоже завидуете нам. Потому что есть в нашей жизни неповторимая романтика и неповторимый подвиг. Потому что все, чем вы по праву горды, берет истоки от наших дней».

О романтике и буднях, о том, что значит для них комсомол, рассказывают наши собеседники.

Сергей Щеглов, кандидат исторических наук:

— Для меня комсомол – это школа настоящей жизни. Ее стоило пройти. В ряды ВЛКСМ вступил восьмиклассником школы № 8 Барнаула в 1968 году. Был горд, что меня приняли в комсомольский оперативный отряд Центрального района. Нет, конечно, мы не ловили преступников, но, дежуря в горпарке и на городских улицах, помогали обеспечивать правопорядок. И другая общественная работа, например, шефство над пионерами, шла на пользу, воспитывала характер. Это помогло мне, окончив школу, работать здесь старшим пионервожатым и преподавать в начальных классах. В 1973 году, поступив в только что открытый Алтайский государственный университет, сразу окунулся в комсомольскую жизнь с головой. Нам вместе с преподавательским составом предстояло строить новый вуз своими руками. И это касалось не только действительного участия в строительстве нового корпуса (на нем работали наши ССО), но и создавать традиции. В этом ректорат полностью полагался на комсомольский актив. И нам много удалось, университет заявил о себе сразу! С большим удовольствием вспоминаю эти годы, общаюсь с друзьями по комсомолу – они настоящие, проверенные делом.

Ольга Чепурнова (Черкашина), работник сферы образования:

— С комсомолом связаны самые светлые воспоминания. Проработала в комсомоле я почти 14 лет. Хотя как-то слово «проработала» не очень подходит для этого периода, наверное, в нем нет того драйва, азарта, с которым мы начинали и заканчивали свой день. Не было какой-то нормы деятельности, должностных регламентов тогда никто не писал, вопреки мнению скептиков, жизнь в краевой комсомольской организации была наполнена действительно яркими событиями, постоянно появлялось что-то новое, что объединяло молодежь края и Барнаула. Мы организовывали конкурсы, смотры, фестивали, которые выливались в настоящие праздники талантов и идей. Трудно измерить количественными и качественными показателями деятельность в тот период. Часто приходилось бывать в студенческих группах разных вузов, на факультетских собраниях, общаться с ребятами и подпитываться от них энергией. Мои лучшие друзья и сейчас – бывшие комсомольцы. Работа в комсомоле определила и мою дальнейшую трудовую деятельность. Вспоминая те годы и наши дела, я и сейчас ощущаю прилив сил.

Надежда Катаева, конструктор Барнаульского шинного завода:

— Придя на БШЗ в 1980-е годы, я еще успела узнать вкус настоящей комсомольской жизни. Организация здесь была очень сильная, ведь традиции закладывались еще тогда, когда Барнаульский шинный завод был комсомольской стройкой. Сферу применения своих интересов мог найти каждый молодой заводчанин: соревнования комсомольско-молодежных бригад, творческие фестивали, рейды «Комсомольского прожектора» по сбережению рабочего времени, дежурства на улицах Ленинского района комсомольского оперативного отряда… И вообще, на заводе трудилось много молодежи, и все они были связаны как бы одной сетью – даже те, кто не был комсомольцем, всегда были задействованы во всех мероприятиях, которые проводились при организации комсомольских активов цехов, завода. Я дважды ходила в сельские районы в «Снежный десант», организованный заводским комитетом комсомола. Помогали ветеранам в бытовых вопросах, встречались со школьниками, выступали в клубах. Уже после первого десанта, где участниками были Женя Панченко, Игорь Седишев, Альфия Низаметдинова, ребята из СПТУ-35, у нас образовалась, как бы сейчас сказали, тусовка. Мы все свободное время проводили в комитете, отмечали с тортиками, которые выпекали наши девчонки, дни рождения и праздники, выезжали на базу отдыха, дышали друг другом. Все это вспоминается с трепетом. Комсомол дал мне самых лучших друзей, веру в свою нужность, чувство единства, и вообще гордость за то, что ты комсомолец!