Дорожники Барнаула готовятся к ухудшению погодных условий

На ближайшие дни синоптики прогнозируют в Барнауле дожди, мокрый снег и образование наледи на дорогах – как следствие незначительного похолодания. По этой причине работники «Автодорстроя» выходят каждую ночь на дежурство, посыпая проезжую часть на наиболее опасных участках реагентами.

По данным Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с вечера четверга в краевой столице можно ожидать осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег. Кроме того, высока вероятность замерзающего, так называемого переохлажденного тумана. Он ведет к образованию гололеда и повышает опасность скольжения машин на потенциально аварийных участках.

По словам директора «Автодорстроя» Андрея Курышина, в ночь с 30 на 31 октября и в выходные дни на линии будут работать не менее 45 единиц спецтехники МБУ «Автодорстрой» г. Барнаула. Вывод коммунальных дорожных машин обусловлен необходимостью содержания улично-дорожной сети в надлежащем состоянии. Отметим, что пару недель назад дорожники осуществляли посыпку только наиболее опасных участков: мостов, спусков и подъемов, перекрестков. Тогда в сплошной обработке проезжей части специальными реагентами не было необходимости. Но в минувшие выходные из-за снега, сопровождающегося ночными заморозками, дорожникам пришлось вести тотальную посыпку уличной сети песко-соляной смесью – это позволило избежать гололедицы на дорогах утром.

— Мы составляем планы и ведем обработку реагентами, ориентируясь исключительно на погодные условия, – объяснил Андрей Курышин. – В эти выходные ожидается неблагоприятная погода, поэтому будем обрабатывать всю дорожную сеть, находящуюся на содержании у нашего предприятия. Коммунальные дорожные машины во всех районах города приступили к работе: в настоящее время с их помощью машинисты обрабатывают песчано-соляной смесью проезжую часть. На данный момент уже израсходовано около тысячи тонн реагента, в ближайшие дни планируем произвести посыпку ключевых транспортных артерий, магистральных улиц и второстепенных дорог, затратив еще около несколько сотен смеси. Без внимания не остаются и тротуары, которые прометают от снега тракторы, оборудованные щетками.

1,7 тыс тонн песко-соляной смеси израсходовано с начала осенне-зимнего сезона.