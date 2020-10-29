Барнаульский ТРЦ «Галактика» проверили на соблюдение мер безопасности в условиях пандемии

Во вторник, 27 октября, представители Управления Роспотребнадзора, администрации города Барнаула, полиции, Общероссийского народного фронта, народной дружины «Барнаульская» проверили, как исполняются требования и рекомендации по соблюдению мер профилактики новой коронавирусной инфекции в ТРЦ «Галактика».

Торгово-развлекательный центр Galaxy один из крупнейших заведений такого формата, находится практически в центре города, рядом железнодорожный и автовокзалы, поэтому ежедневно по его этажам проходят тысячи барнаульцев и гостей краевой столицы. Буквально несколько дней назад сотрудники Управления Роспотребнадзора проверили здесь работу кинотеатра, цель нынешнего рейда – проверить заведения в зоне фуд-корта, проще говоря, общепита, которые занимают огромное крыло одного из этажей центра и предлагают блюда (в основном фастфуд) на любой вкус.

14 торговых точек были проверены в ходе рейда. Нарушения выявлены в трех.

Установлено, что в основном предприятия соблюдают все необходимые санитарно-эпидемиологические меры. Хотя во время проверки сотрудник одного из заведений отказался разговаривать с представителями Роспотребнадзора и быстро скрылся в глубинах кухни. Кстати, у стойки этого заведения не было и разметки для соблюдения посетителями социальной дистанции.

А вот администратор другой точки рассказала, что недавно посетитель написал им отрицательный отзыв:

— Сделал заказ в защитной маске, а получать подошел без нее. Ему отказали в выдаче заказа. Долго препирался, в конце концов маску надел, но неблагожелательный отзыв написал. Но это единичный случай в последнее время. Посетители понимают и принимают обстоятельства сегодняшнего дня и наши требования. Для тех, у кого не оказалось с собой защитной маски, мы предлагаем одноразовые, но сейчас они уже не востребованы, так как без маски люди из дома уже не выходят, и у каждого она есть.

По словам заместителя начальника отдела надзора за гигиеной детей и подростков и гигиеной питания Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ольги Бархатовой, в целом предприятия соблюдают санитарно-эпидемиологические меры. Нарушения выявлены в трех точках. Это отсутствие разметки для соблюдения социальной дистанции, отсутствие маркировки и инструкции по применению на флаконах с дезинфицирующими средствами. Руководителям этих предприятий будут подготовлены предписания по проведению дополнительных санитарно-эпидемиологических мероприятий. Потом будут проведены повторные проверки.

Если нарушения не устранят, будут применены уже меры административного воздействия, а это административный штраф. Для граждан в размере от 15 до 40 тысяч рублей; для должностных лиц – от 50 до 150 тысяч рублей; для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 50 до 150 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; для юридических лиц – от 200 до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.