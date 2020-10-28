Жителя Алтайского края признали виновным в пособничестве международной террористической организации «Исламское государство»

Суд вынес приговор по делу о пособничестве ИГИЛ.

В июне 2020 года сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю задержали в Международном аэропорту Барнаул им. Г.С. Титова гражданина Таджикистана Илхомхудже Иброхимджонова, пытавшегося вылететь в Москву, чтобы впоследствии отправиться на Ближний Восток для участия в боевых действиях в составе вооруженных формирований МТО «Исламское государство».

В ходе следствия установлено, что иностранец, проживая в Алтайском крае по патенту на трудовую деятельность, установил контакт с участниками «Исламского государства» (международной террористической организации, запрещенной в России и многих других странах), находящимися за пределами России. В ходе активной переписки он выразил желание и дал согласие примкнуть к рядам террористической организации ИГИЛ и выехать в зону конфликта.

За денежное вознаграждение обвиняемый выполнял задания по сбору информации о местах массового скопления людей и социальных объектах в Барнауле и направлял своим «кураторам» детальные фотографии зданий с привязкой к местности. Таким образом, он действиями подтвердил свои намерения примкнуть к рядам запрещенной террористической организации.

Кроме того, иностранец организовал и активировал скрытый канал связи в Интернете, который должен был использоваться для решения вопросов, связанных с террористической деятельностью. Как пояснил в ходе следствия сам Иброхимджонов, он сделал это осознанно и целенаправленно для упрощения преступной деятельности членов ИГИЛ.

Собранные Управлением ФСБ России по Алтайскому краю доказательства признаны 1-м Восточным окружным военным судом достаточными для вынесения приговора. Иброхимджонова признали виновным в приготовлении к участию и пособничестве в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической (ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5, а также ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ).

Как сообщила гособвинитель Прокуратуры Алтайского края Вера Кондаурова, решением суда иностранцу по совокупности совершенных преступлений назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы, из которых первые три года – с отбыванием в тюрьме, остальной срок – с отбыванием в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба УФСБ России по Алтайскому краю.