В Алтайском крае создана новая команда мастеров — на этот раз по настольному теннису

Профессиональная команда по настольному теннису «Алтай» провела матчи первого тура Суперлиги. В четырех играх мастера одержали одну победу. Для наших спортсменов это был дебют на профессиональном уровне.
Профессиональная теннисная команда должна стать ориентиром для воспитанников спортивных школ.Фото предоставлены клубом «Алтай»
13 октября по праву считается историческим днем для алтайского спорта. В этот день команда «Алтай» сыграла первый матч после возрождения. Столь знаковое событие случилось во Владимире во время первого тура Суперлиги, в которой и выступает коллектив. Наши теннисисты победили команду «Финго» из Семибратово (3:0) и уступили СШОР № 12 (Самара, 0:3), СШОР № 2 (Санкт-Петербург, 2:3) и СКНТ «Луч-Владимир» (1:3).
— Осень 2020 года – время ренессанса для настольного тенниса края. В 1990-е этот вид спорта в Алтайском крае был хорошо развит, наших теннисистов знали не только в Сибири, но и в России, – говорит министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев. – Хотим вернуть былые победы, болельщиков. «Алтай» должен стать своеобразным наконечником спортивной пирамиды, где в основе – массовый спорт, система КСШОР. Верим, что создание команды мастеров «Алтай» привлечет еще больше мальчишек и девчонок в спортивные секции по настольному теннису.
Регламент соревнований в Суперлиге следующий: 12 команд разделены на два дивизиона по шесть команд в каждом. Один тур команды играют против команд своего дивизиона, следующий – против команд из другого. Всего четыре тура, победитель – тот, кто наберет больше всех очков по итогу всех четырех туров.
Сейчас команда «Алтай» занимает 4-е место из пяти в своей группе (команда TTC Karaganda (Караганда, Казахстан), которая была в нашей группе, не смогла принять участие в туре).
Состав команды мастеров «Алтай»:
Мужчины – Илья Ронин, Марат Мукамбетов, Александр Георгиев, Алексей Перфильев, Эдуард Апагуни, Степан Багиян, Александр Митрофанов, Антон Анисимов, Георгий Шефер, Матвей Кондаков, Игорь Кирьянов; женщины (КСШОР) – Людмила Швайко, Ярослава Петраченко, Ярославна Зоркова, Ольга Вандакурова, Дарья Сараева, Дарья Шевцова, Анастасия Осадчая. Тренирует теннисную команду мастеров Степан Багиян.
Команда «Алтай» основана на базе КСШОР. Домашняя и тренировочная арена расположена в спортивном комплексе «Обь» по адресу: г. Барнаул, ул. Папанинцев, 96а.
Новым логотипом решено выбрать снежного барса. Зовут талисман Алтай. Образ барса олицетворяет красоту, силу и свободу. К тому же этот хищник включен в Красную книгу России. Тем самым клуб «Алтай» решил еще раз обратить внимание на сокращение популяции этого красивого животного.
Фото предоставлены клубом «Алтай»
Последний раз команда мастеров в Алтайском крае создавалась в 2008 году. Тогда профессиональный статус получили два коллектива: ВК «Алтай-АГАУ» и БК «АлтайБаскет».