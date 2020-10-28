В Алтайском крае создана новая команда мастеров — на этот раз по настольному теннису

Профессиональная команда по настольному теннису «Алтай» провела матчи первого тура Суперлиги. В четырех играх мастера одержали одну победу. Для наших спортсменов это был дебют на профессиональном уровне.

13 октября по праву считается историческим днем для алтайского спорта. В этот день команда «Алтай» сыграла первый матч после возрождения. Столь знаковое событие случилось во Владимире во время первого тура Суперлиги, в которой и выступает коллектив. Наши теннисисты победили команду «Финго» из Семибратово (3:0) и уступили СШОР № 12 (Самара, 0:3), СШОР № 2 (Санкт-Петербург, 2:3) и СКНТ «Луч-Владимир» (1:3).

— Осень 2020 года – время ренессанса для настольного тенниса края. В 1990-е этот вид спорта в Алтайском крае был хорошо развит, наших теннисистов знали не только в Сибири, но и в России, – говорит министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев. – Хотим вернуть былые победы, болельщиков. «Алтай» должен стать своеобразным наконечником спортивной пирамиды, где в основе – массовый спорт, система КСШОР. Верим, что создание команды мастеров «Алтай» привлечет еще больше мальчишек и девчонок в спортивные секции по настольному теннису.

Регламент соревнований в Суперлиге следующий: 12 команд разделены на два дивизиона по шесть команд в каждом. Один тур команды играют против команд своего дивизиона, следующий – против команд из другого. Всего четыре тура, победитель – тот, кто наберет больше всех очков по итогу всех четырех туров.

Сейчас команда «Алтай» занимает 4-е место из пяти в своей группе (команда TTC Karaganda (Караганда, Казахстан), которая была в нашей группе, не смогла принять участие в туре).

Состав команды мастеров «Алтай»:

Мужчины – Илья Ронин, Марат Мукамбетов, Александр Георгиев, Алексей Перфильев, Эдуард Апагуни, Степан Багиян, Александр Митрофанов, Антон Анисимов, Георгий Шефер, Матвей Кондаков, Игорь Кирьянов; женщины (КСШОР) – Людмила Швайко, Ярослава Петраченко, Ярославна Зоркова, Ольга Вандакурова, Дарья Сараева, Дарья Шевцова, Анастасия Осадчая. Тренирует теннисную команду мастеров Степан Багиян.

Команда «Алтай» основана на базе КСШОР. Домашняя и тренировочная арена расположена в спортивном комплексе «Обь» по адресу: г. Барнаул, ул. Папанинцев, 96а.

Новым логотипом решено выбрать снежного барса. Зовут талисман Алтай. Образ барса олицетворяет красоту, силу и свободу. К тому же этот хищник включен в Красную книгу России. Тем самым клуб «Алтай» решил еще раз обратить внимание на сокращение популяции этого красивого животного.

Последний раз команда мастеров в Алтайском крае создавалась в 2008 году. Тогда профессиональный статус получили два коллектива: ВК «Алтай-АГАУ» и БК «АлтайБаскет».