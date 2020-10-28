Первый матч после карантина «Динамо-Алтай» проиграло, зато потом одержало три победы

Первый и второй туры первенства ВХЛ для «Динамо-Алтай» разделили три недели.

Напомним: сразу после старта турнира наших хоккеистов сразил карантин, во время которого произошло трагическое событие. Два вратаря барнаульской команды попали в аварию, в результате которой один погиб, а другой оказался под следствием. Все это не могло не сказаться на настроении и кондициях команды, что, видимо, и предопределило результат первой игры с «Красноярскими Рысями». Молодая команда, с которой ставящее большие задачи «Динамо-Алтай» должно было разобраться без проблем, одержала довольно неожиданную победу, пусть и в серии буллитов – 4:3. Всю игру барнаульцам приходилось догонять, и в итоге основное и дополнительное время завершилось вничью, а в серии штрафных бросков удачливее были хозяева.

Барнаульцы сделали выводы, и в оставшихся матчах одержали три победы, однако получились они совсем разными. Так, во второй игре в стартовом периоде голов забито не было, зато во второй двадцатиминутке «Динамо-Алтай» забило дважды. Но самое интересное команды приберегли на концовку. Меньше чем за две минуты до финальной сирены «Рыси» сократили отставание, а потом еще и получили численное большинство, во время которого так увлеклись атакой, что пропустили контрвыпад динамовцев, завершившийся третьим голом – 3:1.

Любопытным получился и третий матч. «Динамо-Алтай» не стало откладывать дела в долгий ящик и в первом периоде забило дважды, на что хозяева ответили одним точным попаданием. Зато во второй двадцатиминутке «Рыси» неожиданно сумели выйти вперед. Развить успех барнаульцы сопернику не дали, в третьем периоде забив в их ворота четыре безответные шайбы – 6:3.

И лишь четвертая игра завершилась безоговорочной победой «Динамо-Алтай» – 6:0. Барнаульцы возглавили турнирную таблицу первенства ВХЛ. Следующие матчи динамовцы проводят на выезде – 31 октября, 1, 2 и 3 ноября наша команда сыграет с «Чебоксарами».