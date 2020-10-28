Новые средства коммуникации преобразили не только наш быт, но и деятельность органов власти

В обязанности заведующего отделом информатизации администрации Октябрьского района Виталия Москвичёва входит бесперебойная работа большого парка техники – это 60 компьютеров и пять серверов, а также более 50 единиц оргтехники. Он работал в разных структурах: частных и государственных, а сейчас гордится тем, что трудится в большой и дружной команде муниципальных служащих.

Чтобы все работало

— Я слышал от людей, что у айтишников легкая работа, что они только сидят, а техника работает сама, – говорит Виталий Викторович. – Но, чтобы все работало, как часы, нужно много и долго бегать. В частности, в обязанности сотрудников отдела входит обеспечение парка техники новыми программными продуктами, а также его обновление. А это заключение контрактов на закупку, поскольку планы мы составляем на три года вперед: когда нужно обновить компьютеры, сколько картриджей заменить, сколько нужно будет заправить и т.д. Все это требует подготовки пакета документации, работу с поставщиками. Здесь ведь тоже можно обжечься, поскольку не всегда можно отследить, насколько поставщик компетентен и честен, пусть он и укладывается в определенную сумму. Приходится тщательно изучать тему и писать техзадания так, чтобы нам поставили то, что полезно администрации.

Виталий Москвичёв также помогает и органам ТОС, поскольку люди в активах работают по большей части старшего поколения. Коллег своих он консультирует постоянно, если это по делу. Интуитивно понимают интерфейс очень немногие, в таких случаях он показывает, на какую кнопку нужно нажимать.

— Бывает, что и рассердишься, накипит, но когда коллеги говорят, что если бы не наша служба, они бы не смогли ни один документ подготовить и куда-то отправить, успокаиваешься и снова с головой окунаешься в работу, – продолжает Виталий Викторович. – С моими коллегами ведь разные случаи бывают, и далеко не всегда они зависят от их компьютерной грамотности. Большая часть проблем, о которых говорят, забегая в наш кабинет: «Ваша техника не работает!», относится к невнимательности. Как еще назвать факт, что в стоящий у окна МФУ ветром затягивает жалюзи, естественно, печатать оно не может, или в принтер засовывают листы бумаги, между которыми скромненько таится мини-калькулятор. Пользовались флешкой непонятно где, занесли в компьютер вирусы, а потом ничего не работает. Это не безалаберность, это невнимательность и неаккуратное обращение с техникой, которая, к слову, любит уход и заботу.

В команде легче

— Пока у нас нет возможности полностью убрать вал бумажной документации, не от нас это зависит, – говорит Виталий Москвичёв. – Несомненно, что сотрудникам было бы намного легче работать, если весь документооборот будет переведен в электронный вид. Сдвиги в этом направлении есть. Например, раньше для презентации того же бюджета рисовали плакаты, сейчас это можно сделать в программе «Microsoft PowerPoint». Конечно, профессия накладывает определенный отпечаток на характер, как и возраст, но по большей части я стараюсь объяснять терпеливо, хотя уже по словам коллеги могу понять, что случилось с техникой.

Виталий Викторович категорически не согласен, что айтишники – люди замкнутые и малоразговорчивые. Пусть он не является инициатором мероприятий, но с удовольствием в них участвует. Играет в баскетбол и футбол за команду администрации, но предпочтение отдает штанге, отжать лежа 100 кг пару-тройку раз для него не проблема.

Виталий Москвичёв: «Я живу не в Октябрьском районе, но работаю здесь и вижу, как он преображается. В парке Химиков, например, еще 10 лет назад было страшно ходить, а сейчас это одно из любимых мест отдыха «октябрят». Когда вижу, какие коллеги проводят в районе яркие мероприятия, организуют субботники или соревнования, гордость берет, что работаю в такой команде».