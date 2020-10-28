На торговых предприятиях Барнаула проверяют соблюдение масочного режима

Представители Роспотребнадзора, народной дружины, ОНФ, районных администраций, Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) контролируют соблюдение масочного режима в общественных местах. Участники рейдов проверяют соблюдение масочного режима на предприятиях торговли, а также наличие информационных листовок и объявлений, специальной разметки на полу, средств дезинфекции в свободном доступе для посетителей.

Безопасность своя и окружающих

Торговый центр «Балтийский базар» посещает несколько тысяч человек в день. Сотрудники сами контролируют соблюдение масочного режима. Следят за ним строго, но, надо сказать, сейчас и покупатели стали сознательнее, клиентов без масок стало меньше. Средствами индивидуальной защиты пренебрегают разве что молодые люди, но их без масок в торговый зал не пускают. В торговом центре следят и за другими мерами безопасности: регулярно обрабатывают ручки дверей и поручни лестниц, ведут журнал учета термометрии сотрудников, есть запас дезинфицирующих средств и оборудования.

На входе наша большая группа наблюдала, как уборщик помещений протирает ручки двери и поручни лестницы. В торговом зале супермаркета обязанности группы разделились: сотрудники Роспотребнадзора пошли проверять торговые точки, а представители Народного фронта смотрели за соблюдением масочного режима. К слову, проверка проводилась весьма тщательно, в каждой торговой точке проверили журналы учета термометрии сотрудников, наличие комплекта масок, дезинфицирующих средств, обеззараживателей воздуха в виде спреев и оборудование зала специальной лампой для кварцевания.

— Эпидситуация в регионе непростая, системе здравоохранения становится все сложнее, и указ Губернатора четко говорит о том, что нужно соблюдать масочный режим, – отметил Николай Якушев, заместитель председателя комитета АКЗС по здравоохранению, член регионального штаба ОНФ. – К этому вопросу подключилась общественность, которая осуществляет мониторинг соблюдения масочного режима. На объекты мы выходим и самостоятельно, и вместе с коллегами из Роспотребнадзора, народная дружина «Барнаульская» мониторит обстановку в транспорте. Мы доносим ситуацию до оперативного штаба по коронавирусу, где проблемы берут на контроль и принимают меры реагирования. Сейчас главные претензии уже не к отсутствию масок, а к их правильному ношению. Тревогу вызывает и факт отрицания существующей опасности со стороны молодежи.

Студент АлтГПУ Артём Карташов в рейде участвует уже второй раз за неделю.

— Я считаю, что такие рейды нужно проводить чаще, некоторые пренебрегают мерами защиты. Нужно помнить не только о своей безопасности, но и об окружающих. Это ответственность, которой людям по-прежнему не хватает, – уверен Артём. – Наша задача – убедить всех соблюдать меры безопасности.

В супермаркете, который занимает первый этаж торгового центра «Балтийский базар», было проверено 12 точек торговли. По словам исполняющей обязанности начальника отдела по надзору за гигиеной и питанием Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ольги Рузановой, на трех из них обнаружены нарушения: несоблюдение масочного режима, отсутствие дезинфицирующих средств для обработки оборудования и рабочего инвентаря, входного контроля и термометрии сотрудников. По выявленным нарушениям будут выданы предписания, срок для их устранения составит два-три дня, потом проверку проведут повторно. В случае неисполнения составят протокол и направят в суд для принятия решения об административном наказании.

На контроле

За минувшую неделю сотрудники администрации Индустриального района провели более 150 проверок соблюдения масочного режима на объектах торговли, по результатам которых составили 21 протокол о нарушениях.

В Центральном районе провели 20 рейдов, которыми охватили 207 организаций. В числе них – крупные торговые центры: «Первомайский», «Майский», «Красноармейский», ТОЦ «Гулливер», ТРК «Сити-Центр» и другие. По фактам выявили 26 нарушений, по трем из них составили акты по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», по одному акту сотрудники полиции составили протокол об административном правонарушении, по другому протокол составили инспекторы Роспотребнадзора. Остальные нарушения устранили на месте. Всего с начала октября в районе посетили с рейдами 1261 организацию.

В Октябрьском районе с 15 по 22 октября провели восемь рейдовых мероприятий по магазинам и торговым площадям. Было составлено 16 протоколов на физических лиц по факту невыполнения правил поведения при введении режима повышенной готовности, в частности, несоблюдения масочного режима со стороны продавцов и покупателей.

В Железнодорожном районе во время одного из вечерних рейдов сотрудники районной администрации совместно с полицией проверили 39 объектов потребительского рынка. По итогам проверки выявили пять нарушений, два из них были оформлены протоколами об административном правонарушении по ст. 20. 6.1. КоАП РФ. По наблюдениям участников рейдов, около 90% горожан все же соблюдают масочный режим.

Защитные маски необходимо носить в общественных местах: на остановочных пунктах, в транспорте общего пользования, при посещении предприятий торговли, сферы услуг и общественного питания, аптек. Нарушение статьи 20.6.1 КоАП РФ влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 до 30 тыс. руб.; на должностных лиц – от 10 до 50 тыс. руб.; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 30 до 50 тыс. руб.; на юридических лиц – от 100 до 300 тыс. руб.