Как работают волонтеры акции #МыВместе в Барнауле

С начала октября в Алтайском крае возобновил работу штаб акции #МыВместе. Мы посмотрели, кто вступает в ряды волонтеров и как они работают.

Акция #МыВместе проходит для помощи пожилым и маломобильным людям, которые соблюдают самоизоляцию. Так как для заботы о здоровье им надо воздерживаться даже от походов в магазин или аптеку, продукты и лекарства им доставляют волонтеры. Список товаров подает заявитель, и он же рассчитывается по чекам. Участники акции обеспечивают только доставку. При желании – полностью бесконтактную.

Рабочий день волонтеров начинается в 10 утра. К этому времени уже может поступить несколько заявок, плюс нужно отработать те, что были оставлены накануне вечером. Ребята распределены по сменам, так что им не нужно сидеть в офисе в ожидании заявок: несколько часов адреса вызовов копятся, чтобы потом объехать их все удобным маршрутом. Кроме того, это минимизирует контакты между самим волонтерами, ведь если кто-то заболеет, то это может грозить остановкой работы всего штаба.

Прибывшим студенткам в штабе выдают список заявок: в них указаны адреса, имена-отчества заявителей, пожелания по набору продуктов.

Волонтеры разбиты на пары, причем «новеньких» никогда не ставят вместе: один из пары выступает в роли наставника. Вот и сейчас второкурсница медико-профилактического факультета Кристина Ефименко объясняет своей напарнице, что им предстоит.

К заявителям приходят дважды: сначала – чтобы взять деньги и список продуктов, затем – чтобы отдать товары, чеки и сдачу. Некоторые оплачивают заказы переводом, но таких пенсионеров немного, поэтому волонтеры возят с собой зип-пакеты – для денег, чтобы не переносить заразу на них.

— Я пока посетила только два адреса, но впечатления уже хорошие, – добавляет Кристина. – Люди добрые, и нам приятно выполнять свою работу. В мой первый выезд со мной ездила девушка, которая занимается доставкой продуктов с весны. Она мне все рассказала и показала. Вообще, я тоже хотела участвовать в акции еще весной. Но так как моя мама – медицинский работник, она запрещала участвовать в этой акции, а сейчас, когда мы сами, не буду скрывать, переболели коронавирусом и считаем, что у нас выработался иммунитет, я могу без опасений за свое здоровье помогать другим.

Так как студентов переводят на дистанционное обучение, часть волонтеров уехала в районы края, к родителям. Ребята продолжают доставлять продукты там, но в Барнауле таким образом стали нужны новые волонтеры. На замену товарищам в движение и вступила Аюша Хертек, первокурсница педиатрического факультета.

— Я хочу помочь волонтерам в такое трудное время. Я и раньше участвовала в акциях «Волонтеров-медиков» – помогала сотрудникам регистратур в поликлиниках, – говорит Аюша. – Волонтерскую работу с учебой совмещать несложно.

Одна из заявок у девушек – на лекарства. Так как конкретного списка нет, до встречи с заявителем невозможно предположить, как долго их придется добывать.

— Недавно мужчине покупали продукты и лекарства, объехали десять аптек, и то нашли не все, что требовалось, – объясняет Кристина. А ведь медикаменты могут оказаться рецептурными, и за рецептом тоже могут отправиться волонтеры.

— Тем, кто принимает рецептурные лекарства, сейчас очень трудно: надо приехать в поликлинику, стоять в очереди, взять рецепт, поехать в аптеку… К волонтерам относятся с пониманием, пропускают их в очереди, это приятно, – комментирует водитель. Он один из тех, кого направила на работу к волонтерам администрация города. – Я и весной ездил, и сейчас, с первого дня работы штаба волонтеров. По два-три выезда в день получается, в основном в отдаленные районы.

Сегодня проблем не возникает: пенсионеру полагаются льготные лекарства, поэтому он диктует номер СНИЛСа, и студентки без проблем получают положенный набор медикаментов.

Напомним, волонтеры доставляют продукты пожилым и маломобильным людям по будням с 10 до 14 часов и с 15 до 19 часов. Участники акции не выезжают к тем, у кого подтвержден COVID-19.

Прием заявок идет по телефону горячей линии: 8-800-200-3411.