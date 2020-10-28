Десять новых мастерских открыли в архитектурно-строительном колледже

В этом году колледж выиграл грант более 30 млн рублей, и на эту сумму произошло оснащение, вернее сказать – полное переоснащение мастерских новым современным оборудованием.

Оборудование действительно впечатляет, оно в основном германского производства, что само по себе уже является неким знаком качества, есть и тайваньское с китайским оборудование, но его в процентном соотношении меньше. По словам директора архитектурно-строительного колледжа Виталия Баленко, оснащение позволит гораздо лучше готовить по всем специальностям, которым обучают в колледже.

Министр образования Алтайского края Максим Костенко, присутствовавший на открытии мастерских и торжественно разрезавший красную ленточку, отметил, что в текущем году это самое большое количество мастерских, открытых в одном учебном заведении.

— В некоторых колледжах было открыто по два, три, самое большее пять мастерских, а здесь сразу целых десять, что, безусловно, впечатляет, цифра самая большая не только для города, но и для края, – сказал он в своем выступлении.

Из этих десяти мастерских пять (строительные специальности) были открыты в корпусе на ул. Эмилии Алексеевой и еще пять (компьютерные технологии) в главном корпусе на пр. Ленина.

Марина Касимова – заведующий многофункциональным центром прикладных квалификаций.

— Мастерских у нас, где было поставлено новое оборудование, – пять, их специальности: кирпичная кладка; сухое строительство и штукатурные работы; облицовка плиткой; сантехника и отопление; электромонтаж. Я работаю в этой должности в колледже с 2014 года, и могу сказать, что открытие мастерских – это бесспорное достижение. В них ведь будут обучаться не только студенты нашего колледжа, но и проходить практику студенты других учебных заведений, а также проводиться конкурсы и мастер-классы. Так что это очень значимое событие и для города, и для края, – отметила она.

Александр Шевцов – системный администратор и преподаватель колледжа.

— В главном корпусе у нас сосредоточено все, что связано с информационными и коммуникационными технологиями: «Веб-дизайн и разработка», «ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8», «Разработка мобильных приложений», «Сетевое и системное администрирование», «Информационные кабельные сети».

Особенно я отметил бы мастерскую компьютерных сетей. Здесь студенты будут работать с оптоволоконной связью, что называется, в реальном режиме, это когда кабель будет устанавливаться уже конкретно на стене, а не собираться на столе. Также там будут обучать сварке оптоволокна, чему учат далеко не везде, – подчеркнул Алексндр.

А в мастерских сетевого администрирования студенты будут обучаться работе с серверами, которые включены именно только в учебный процесс, это, что называется на компьютерном сленге, «работа с боевыми машинами». Бесспорно, учебный процесс с таким оборудованием будет более продуктивным.

Из десяти мастерских пять (строительные специальности) открыты в корпусе на ул. Эмилии Алексеевой и еще пять (компьютерные технологии) в главном корпусе на пр. Ленина.

Дмитрий Федяев