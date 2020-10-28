Чтобы колеса автомобиля катились, а не скользили

На ближайшие дни синоптики прогнозируют в Барнауле дожди, мокрый снег, возможен гололед. Это требует от водителей повышенной бдительности и аккуратности. Невнимательность к этим факторам приводит к ДТП. Не менее важно подготовить автомобиль к эксплуатации в зимних условиях. Непременное и главное мероприятие такой подготовки – смена летних шин автомобиля на шины зимние.

— У летних и зимних шин разные свойства резины, отличается протектор, корд. Летние шины даже при небольшом морозце деревенеют и уже не обеспечивают надежного сцепления с дорогой. Это равнозначно тому, что вместо колес вы поставили свой автомобиль на лыжи, – объяснил знакомый шиномонтажник Александр. – Вы тормозите, а машина катится, бампер остановившегося перед вами автомобиля все ближе, и гадаешь: «Догоню – не догоню?».

— И что делать?

— А что ты тут сделаешь? Тут уже по слуху едешь. Если удар услышал, значит, догнал, – смеется собеседник. – А если серьезно, то вовремя менять резину на зимнюю.

К разговору подключился подъехавший на смену шин водитель:

— Меня и на зимних шинах крутануло. Правда, резина была старая, уже лысая. Поехали с женой в Бийск, перед Баюновскими Ключами вертануло на 360 градусов. Хорошо, встречки не было. Стоим капотом в ту же сторону, куда и ехали. Жена вся аж белая сидит:

— Боря, я выйду.

— Куда ты выйдешь? Там отбойник.

Сам вышел, посмотрел, вроде все нормально, отбойник не задели. Говорю:

— Ну что, давай потише теперь поедем.

— Нет, домой, назад.

Так и вернулись. Сразу купил новые шины.

— Да, поддерживает водителя шиномонтажник. – Лысая резина, а еще многие игнорируют предложение выправить колесные диски, а погнутые диски также влияют на сцепление с дорогой.

— Александр, вот сегодня у вас, видим, мало желающих переобуться. Все, закончился сезон?

— Нет, что вы. Во-первых, сейчас рабочий день, людям некогда, к вечеру подтянутся. А вообще, как показывает практика, – а я шиномонтажем занимаюсь шесть лет, – идет две волны желающих поменять резину. Первая заканчивается, вторая начнется уже по первым морозам. Это те автовладельцы, для которых зима наступила неожиданно. Вот еще и морозов не было, так, небольшой снежок выпал, а на Горе, на ул. Фомина, кажется, «Ауди» на летней резине не вписался в поворот и в дом въехал. Неожиданно для владельца зима наступила. Хорошо, без пострадавших, если не считать автомобиль и дом, в который он въехал.

По статистике ГИБДД, в дни первых, даже незначительных снегопадов и заморозков наблюдается резкое увеличение ДТП, а это в любом случае хоть большой, хоть маленький, но материальный ущерб.

Кроме смены резины, существует еще и человеческий фактор. Дорожные условия с наступлением заморозков, снегопадами резко меняются, а водители за летние месяцы привыкают к определенному стилю вождения. Поэтому сейчас лучше перестраховаться, увеличить дистанцию до впереди идущего автомобиля, снижать скорость до минимальной, входя в повороты, заранее снижать скорость перед светофорами и пешеходными переходами.

Администрация Барнаула и Госавтоинспекция рекомендуют водителям снижать скорость на опасных участках дороги, быть аккуратнее при совершении маневров, не забывать про безопасную дистанцию между автомобилями.