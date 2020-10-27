В рамках цикла «Симфонические вечера» на сцене Краевой филармонии состоялся концерт

В рамках цикла «Симфонические вечера» на сцене Краевой филармонии состоялся концерт с участием симфонического оркестра под управлением Дмитрия Лузина и скрипача, лауреата международных конкурсов Гайка Казазяна.

Гайка Казазяна называют одним из самых перспективных скрипачей своего поколения, которого характеризует отточенная техника, яркий темперамент, глубокий звук, тонкая музыкальность. В месяц музыкант дает до десяти концертов, едва успевая переезжать из одного города в другой.

Родился Гайк Казазян в Ереване, в семье отца-инженера и мамы-бухгалтера. Но музыкантом стал именно благодаря отцу – большому любителю классической музыки. Именно отец отдал мальчика в музыкальную школу для общего развития, и вскоре Гайк уже принимал участие в республиканских конкурсах и завоевывал призы. При этом скрипач не считает, что из-за занятий музыкой он был лишен детства. Впервые на сцене Армянской филармонии он выступил в 11 лет. А уже в 13-летнем возрасте юный скрипач принял участие в концерте в посольстве Армении в России.

В 1994 году удостоился первой премии на республиканском конкурсе скрипачей им. Габриеляна. В 1995 году на конкурсе скрипачей «Амадеус-95» получил золотую медаль и Гран-при и был приглашен в Бельгию и Францию с сольными концертами. Уже на следующий год Гайк Казазян переехал в Москву, где продолжил образование в классе профессора Эдуарда Грача в средней специальной музыкальной школе имени Гнесиных, Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского и аспирантуре. В 2006-2008 годах музыкант стажировался у всемирно известного скрипача и педагога Ицхака Рашковского в Королевском колледже музыки в Лондоне. Участвовал в мастер-классах Иды Гендель, Шломо Минца, Бориса Кушнира и Памелы Франк.

У скрипача сложилось свое, особое отношение к классической музыке. Не случайно в одном из своих интервью, отвечая на вопрос – как научиться понимать классику, он ответил: «Ее не надо понимать, ее надо чувствовать». В Барнауле скрипач представил концерт для скрипки с оркестром («Фантазмы») американо-мальтийского композитора (кстати, одновременно математика с докторской степенью) Алексея Шора, а также рапсодию для скрипки с оркестром «Цыганка» Мориса Равеля. Барнаульская публика настолько тепло приняла музыканта, что тот в ответ на непрекращающиеся аплодисменты исполнил «Гавот» Баха – то есть выступил на бис.

Во втором отделении концерта симфонический оркестр Краевой филармонии исполнил сюиту для оркестра № 3 Петра Чайковского.

Следующие концерты из цикла «Симфонические вечера» пройдут с участием пианистов, хорошо известных барнаульской публике, – Павла Третьякова (28 октября) и Филиппа Копачевского (17 ноября).