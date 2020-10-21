Жители поселка Казённая Заимка благоустраивают берега Пионерского озера

Совместным решением взрослых и детей пригородного поселка Казённая Заимка в береговой зоне Пионерского озера решено построить большой спортивный парк, где будет возможность для занятий скейтбордом, велосипедная и лыжная трассы.

С этой идеей к председателю совета ТОС поселка Любови Сироткиной обратились взрослые и детвора, вдохновленные результатами участия в краевом проекте «Поддержка местных инициатив», благодаря которой в поселке уже появились детская игровая и спортивная площадки.

— Вместе с жителями мы обследовали всю территорию поселка в поисках места, где могла бы появиться многофункциональная спортивная зона, – рассказала Любовь Геннадьевна. – К сожалению, удобных и свободных площадок у нас нет, но рядом расположено озеро Пионерское, на которое мы и обратили внимание. Хотя купаться в нем категорически запрещено из-за линий электропередачи, желающих освежиться в воде в летний зной всегда достаточно. Из-за участившихся этим летом несчастных случаев на воде практически ежедневно здесь проходили рейды объединенных мобильных групп из сотрудников полиции, комиссии по делам несовершеннолетних, народных дружинников. Но как бы взрослые не следили за порядком, отдыхающие оставляют после себя кучи мусора, битой посуды, пищевых отходов. И мы решили для начала провести масштабный субботник по уборке территории: наняли технику, вывезли две большие машины мусора, а ребятишки потом прошли по берегам и собрали в мешки остатки.

Параллельно общественники пригласили архитектора, который занялся разработкой проекта будущего спортивного парка, а чтобы не тратить время зря, решили копить деньги на уже полюбившийся всем проект. Для начала задумали серию акций по раздельному сбору мусора, за один день собрали, упаковали в мешки и поставили рядом с усадьбами пакеты со стеклотарой, которой набралось почти 200 кг. В дальнейших планах жителей – сбор пластика и бумаги.

— По примерным подсчетам проект получится весьма дорогостоящим, более 15 миллионов рублей, – продолжает Любовь Сироткина. – Поэтому будем участвовать во всех грантовых конкурсах, в том числе президентском, и выполнять работы поэтапно. К слову, у нас уже появились помощники. Например, руководитель спортивного клуба «O-mega», мастер спорта Алексей Березников, который бесплатно готов заниматься с детьми спортивным ориентированием. Зимой он намерен сделать на озере лыжную трассу и проводить соревнования. Трудности у нас, конечно, будут, но цель есть, значит, будем искать пути ее достижения.

В масштабной экологической акции на берегах озера Пионерского участвовали взрослые и дети поселка Казённая Заимка.