Военно-патриотические объединения региона в течение учебного года смогут побороться за путевку на первый краевой туристско-спортивный слет ВПК «Алтай-2021»

На прошлой неделе озвучили итоги конкурса грантов Губернатора Алтайского края в сфере туризма 2020 года. В пятерке победителей – Центр дополнительного образования детей «Память» Пост № 1 г. Барнаула». Учреждение получило финансовую поддержку в размере 297 тысяч рублей.

Организация слета военно-патриотических клубов для сотрудников Центра «Память». Пост № 1 г. Барнаула» – дело не новое. В 2018 году они при поддержке Фонда президентских грантов собирали на Алтае лучшие ВПК со всей страны.

— Следующим летом мы организуем аналогичный краевой слет, кстати, первый в регионе. На базе его программы в будущем возможно создание платформы для проведения мероприятий формата «Армейские игры» для подростков и молодежи допризывного возраста из разных стран, – уточняет директор Центра, заслуженный работник физической культуры РФ Антон Сергеев. – Главная его отличительная черта в том, что он пройдет в природной среде, – обычно подобные встречи, например, краевая военно-патриотическая игра «Зарница» и спартакиада ВПК Барнаульского образовательного округа проходят на базе детских оздоровительных лагерей.

Это тоже играет свою роль в патриотическом воспитании – в полевых условиях команды сплачиваются, учатся помогать друг другу, обслуживать себя.

— У некоторых складывается представление, что курсанты должны уметь маршировать, стрелять, драться и только. На самом деле это не так, – заверят Антон Сергеев. – Мы напоминаем, что военно-туристская подготовка включает в том числе и общение с природой, воспитывает любовь к ней, к малой родине и ко всей стране в целом.

Слет будет проходить в первых числах июня несколько дней – после обучающих занятий по основам военных знаний, тренировок и мастер-классов по различным видам туризма ребята отправятся на туристский фестиваль «Песчаная», который традиционно проходит на территории Смоленского района в рамках празднования Дня России.

— Всего на слет мы отберем восемь команд, наилучшим образом проявивших себя в разных соревнованиях и спартакиадах. До слета еще больше полугода, так что у военно-патриотических клубов есть время улучшить свои показатели, – поясняет директор Центра.

Более 80 воспитанников военно-патриотических объединений края станут участниками слета.

К самым интересным видам соревнований слета Антон Сергеев относит рафтинг.

— Как правило, с пешеходным, горным, велосипедным туризмом, перетягиванием каната, даже со скалолазанием многие знакомы. Эти виды понятны большинству и не вызывают особых трудностей. Особенно военно-туристская полоса – это вообще специализация курсантов ВПК, – подмечает собеседник. – А вот все, что связано с водой, практически всегда проблематично. Дело в том, что рафтинг доступен не всем – одним в силу географического положения, другим в силу ресурсов и недостаточного технического обеспечения. На слете же мы даем возможность познакомиться и освоить этот вид спорта.

В практике заслуженного работника были случаи, когда такие пробные попытки превращались в серьезное увлечение. Так, в 2018 году руководитель ВСК «Борец» Александр Николайчик впервые познакомил свою команду с рафтингом. За два года ребята достигли уровня профессиональных спортсменов. Буквально сегодня, 20 октября, вместе с тренером Кириллом Косогоровым, обладателем титула «Золотой гид Алтая – 2020», они отправляются в Адыгею на первенство России по рафтингу.

— Особенность этого вида спорта в том, что он сугубо командный, – подчеркивает важность проведения этих соревнований во время слета Антон Сергеев. – Футбол тоже командная игра, но там может отличиться один игрок, который сделал финт и забил гол. В рафтинге так не получится: если кто-то что-то делает неправильно, «пролетает» вся команда.

В пятерке грантополучателей также проект КБУ «Алтайприрода», направленный на развитие организованного туризма на особо охраняемых природных территориях. «Тропа здоровья» Благотворительного фонда «Золотой век», «Краски Алтая» туроператора «Охота», предусматривающий организацию туров выходного дня для граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. Центр социальных инициатив «Алтай-ПАРУС» за счет средств гранта планирует организовать серию культурно-гастрономических туров для молодежи с ОВЗ.