В ТЦ «Пионер» проверили соблюдение противоэпидемических правил

Торговые центры – общественные места, которые пользуются большим спросом. Здесь наблюдается скученность людей, и соблюдение мер профилактики распространения коронавируса просто необходимо. Рейд, прошедший 19 октября, выявил, что нарушения есть.

В первую очередь предписанные указания по предотвращению возможного заражения должны соблюдать работники торговых точек и заведений общественного питания. На них-то и было направлено основное внимание проверяющей комиссии. Роспотребнадзор в сопровождении полиции обошел места пребывания наибольшего числа граждан, а именно кассовую зону гипермаркета «Лента», расположенного на первом этаже, фудкорт и кинотеатр – на четвертом.

На входе в торговый центр посетителей встречает охранник, который останавливает всех, кто зашел без маски, и просит ее надеть. Одни повинуются, другие – тоже, но с возмущениями. Тех, у кого нет средств защиты, просят взять одноразовую на специальной стойке или покинуть помещение. Если человек проявляет излишнюю агрессию, то жмут тревожную кнопку и вызывают сотрудников Росгвардии.

При обходе первого этажа комиссия заглядывала и в небольшие торговые отделы. Всем сотрудникам задавался стандартный набор вопросов: «Чем покупатели могут обработать руки?», «Как часто и чем вы проводите уборку всего помещения?», «Чем обрабатываете терминал оплаты?». Отмечалось также наличие разметок для соблюдения социальной дистанции.

В «Ленте» было обнаружено отсутствие антисептика на одной точке. Также там есть место с продезинфицированными тележками, но при этом в зоне выхода они тоже стоят. Таким образом, покупатели могут не дойти до обработанных и взять те, что потенциально опасны.

Поднявшись на четвертый этаж, инспекторы проверили зоны фудкорта. Расположение столов соответствует правилам, между ними не менее 1,5 метра. Сотрудники ведут термометрию и вносят данные в специальный журнал. Но этого недостаточно. В отдельных заведениях общепита нарушаются некоторые предписанные нормы. В частности, отсутствуют рециркуляторы, бактерицидные облучатели или спреи для обработки воздуха. Более того, некоторые кассиры даже не знали о том, что они нужны и есть ли они в наличие на их точке. К тому же на кухне одного из учреждений были замечены посторонние люди, которые вдобавок неправильно надели маски. Не везде на антисептиках имеется маркировка. В некоторых местах их не оказалось под рукой возле кассы, что также является нарушением. Инспекторы смотрели на наличие разметки на полу для соблюдения дистанции, которую, к сожалению, не во всех заведениях удосужились нанести.

Штрафы за несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм: от 50 тыс. до 150 тыс. рублей для индивидуальных предпринимателей. От 200 тыс. до 500 тыс. рублей для юридических лиц.

При проверке кинотеатра инспекторы обращали внимание на расписание сеансов (между ними должно быть не менее 30 минут для уборки зала), на правила рассадки зрителей, а также наличие санитайзеров и разметки. Все вышеперечисленное соблюдено. Билеты продают на места в шахматном порядке. Контроль на входе осуществляется бесконтактным способом с использованием сканеров QR-кодов. Но при этом здесь также не обнаружили средств или аппаратов для обработки воздуха и не на всех антисептиках была маркировка.

Везде, где выявлены нарушения, были оставлены рекомендации и проведен инструктаж. В отношении хозяйствующих субъектов направлены предписания для проведения противоэпидемических мероприятий. В ближайшее время к ним приедет повторная проверка, если ничего не будет исправлено, то будут заводить дело по административному правонарушению.

По итогу рейда, как отмечает Елена Боброва, начальник отдела надзора за гигиеной детей, подростков и гигиеной питания, пять организаций из пятнадцати проверенных получат предписания и пройдут повторную проверку. Ответственность при нарушении требований предусмотрена статьей 6.3. КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

Руководитель контрольной службы ТЦ «Пионер» Андрей Мульта уверил, что после указа Губернатора от 13 октября ужесточились правила пребывания в торговом центре.

— Везде на этажах у нас имеются стойки, где можно взять маску и обработать руки. Клининговая компания раз в два часа проводит обеззараживание напольного покрытия, а раз в час обрабатывает такие поверхности, как ручки дверей, перила и т.д. Антисептики есть во всех санитарных комнатах. Замечаний после проверки немного, но есть. Все исправим в самое ближайшее время.