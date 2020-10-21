В Барнауле задержали группу, занимавшуюся распространением наркотиков

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Алтайскому краю задержали группу из пятерых граждан, которые, по предварительной информации, занимались распространением наркотиков.

По оперативным данным, одного из задержанных – жителя Краснодарского края 1997 г. р. – руководители «откомандировали» из Москвы в Барнаул с оптовой партией наркотиков. Для прикрытия своей незаконной «работы» он купил в краевой столице дорогую собаку породы шарпей. Выгуливая животное, гастролер делал тайники с наркотиками.

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков при силовой поддержке бойцов отряда специального назначения «Гром» задержали подозреваемого. Во время обыска на арендуемой квартире полицейские обнаружили и изъяли более 150 граммов синтетического наркотика.

Установлено, что вместе с жителем Краснодарского края «работало» четверо так называемых розничных закладчиков, у которых изъяли еще примерно 350 граммов запрещенных веществ. Всего, согласно проведенной экспертизе, в руки полицейских попало почти 500 граммов синтетики, которая могла оказаться в продаже на розничном рынке наркотиков Барнаула.

В настоящее время в отношении всех пятерых подозреваемых возбудили уголовные дела по п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Максимальное наказание за данное правонарушение предусматривает до 20 лет лишения свободы. Они находятся под стражей, — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.