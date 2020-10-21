В Барнауле представили книгу в память об алтайском художнике и поэте

В арт-галерее «Республика ИЗО» состоялась презентация книги о выставке «Валет» Денис Воробьёв — художник».

В апреле 2019 года в «Республике ИЗО» прошла выставка памяти Дениса Воробьёва «Валет». Решение выпустить своего рода сборник с произведениями той экспозиции принял Вадим Климов, комиссар галереи, зимой 2020 года. В апреле он был готов к печати, но из-за коронавируса выпуск пришлось отложить. Книга смогла увидеть свет только в октябре этого года.

На презентацию пришли родители художника, его друзья и просто неравнодушные к искусству люди. Гостям показали слайды с работами Дениса, которые вошли в книгу. Также частью издания стала его поэма «Приключения Валета, совершенно странные и необычайно обычные». Предваряет произведения биографическая статья, которую по большей части подготовила заведующая выставочным пространством «Открытое небо» Ольга Староверова.

С изданием книги, в том числе финансово, помогли родные Дениса, особенно племянник Борис Воробьёв, который проявляет сильный интерес к искусству. Кстати, он забрал часть работ себе, как полноправный наследник.

Вадим Климов передал в Алтайский художественный и Краеведческий музеи, а также в Государственный музей истории литературы и искусства на Алтае по экземпляру книги и несколько картин. Издание получила и краевая библиотека им. Шишкова.

— Идея выпустить книгу возникла, чтобы увековечить память о достойном человеке, – объясняет комиссар галереи. – Как это сделать? Оставить часть его творчества в государственных музеях и библиотеках. Что я и сделал. Они соберут фонд, который останется на вечное хранение. Теперь, если какой-то исследователь будет искать информацию о людях искусства 90-х годов, то точно сможет получить сведения о нашем земляке. Для меня важно – сохранить память о друзьях, о талантливых людях, людях искусства.

Денис Воробьёв прошел небольшой путь живописца, на его счету порядка 70 работ. Большую часть своего художественного времени он посвящал графике, создав в этой технике более 300 произведений. Он занимался иллюстрированием и своих поэм, и книг других авторов. Художник, к примеру, сделал серию довольно жутковатых рисунков к сказке «Алиса в стране чудес» Льюиса Кэрролла. А к своей поэме представил образы персонажей в стиле игральных карт. Не все произведения вошли в сборник по причине того, что не известно, куда могли разойтись работы. Их продавали и дарили. Как уверяет Вадим Климов, если соберут еще картины Дениса Воробьева, то в свет выйдет второй сборник.

— Мы хотели сказать о том, что все родители считают своих детей талантливыми. Родители Дениса не исключение. И сейчас через много лет мы, его друзья, став специалистами в искусстве, утверждаем, что это действительно так. Талант однозначно признан окружающими, – отмечает составитель.

Книгу выпустили ограниченным тиражом. Кроме музеев и библиотек, ее получили безвозмездно родные и друзья Дениса Воробьёва. Несмотря на это, со сборником может ознакомиться любой желающий. Он есть в Интернете. Ссылку для покупки и скачивания электронной версии можно найти в официальной группе галереи «Республика ИЗО» в «ВКонтакте».

Денис Воробьёв — барнаульский художник, поэт, лидер и автор песен музыкальной группы «Восвояси». Трагически ушел из жизни в 2005 году в возрасте 32 лет.