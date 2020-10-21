МЧС предупреждает об усилении ветра в Алтайском крае

С начала 2020 года аварийно-спасательное формирование МКУ «Управление по делам ГОЧС города Барнаула» совершило 874 выезда по обращению граждан и оперативных служб оказать помощь в экстренных ситуациях. Сотрудники спасли 86 человек, оказали помощь 160 гражданам, обеспечили доступ к 61 погибшему, спасли 36 животных.

До 24 метров в секунду

— В ближайшие дни с 22 по 25 октября включительно прогнозируется усиление ветра до 16-18 метров в секунду с порывами до 24 м/с. При этом штормовое предупреждение начинается с отметки 25 м/с и более. Так что мы немного не дотягиваем до нее, – говорит начальник Управления ГОЧС по городу Барнаулу Владимир Драчёв. – Тем не менее при порывах ветра не исключены обрывы линий электропередачи, обрушение слабо закрепленных конструкций, например, рекламных щитов, растяжек, падение веток с деревьев. При этом значительного понижения температур не ожидается. С 22 октября в ночное время будут наблюдаться минусовые температуры, хотя днем останутся плюсовые. Возможны также незначительные осадки от 1 до 2 мм.

Не паркуйтесь под деревьями

— Если штормовой ветер застал вас на улице, то старайтесь обходить старые деревья, рекламные щиты, держитесь подальше от стен домов, мостов, линий электропередачи. Можно укрыться от стихии в магазинах, подъездах, подземных переходах.

— Без крайней необходимости не покидайте квартиры, офисы, закройте окна.

— Уберите с балконов, со дворов незакрепленные предметы, которые может унести ветер.

— Не паркуйте автомобили под деревьями, рекламными конструкциями, проводами, вплотную к зданиям и в целом в неотведенных для этого местах. Не секрет, что автомобилисты нередко оставляют машины не на парковках, а на газонах. Именно их машины во время шторма чаще всего повреждаются упавшими ветвями, стволами деревьев, оторванными ветром карнизами.

При возникновении чрезвычайной ситуации, например, при обрыве проводов, обрушении рекламных конструкций, срыве покрытия с кровли, падении деревьев на проезжую часть, на машины звоните по единому телефону диспетчерских служб 112, в единую дежурно-диспетчерскую службу города – (3852) 299-188, дежурному по районной администрации. В Центральном районе на телефон – 63-08-25, в Октябрьском – 24-74-98, в Ленинском – 54-44-49, в Железнодорожном – 62-56-95, в Индустриальном – 47-51-83.

Помочь готовы

— Мы со своей стороны готовы помочь населению в любых ситуациях, связанных с усилением ветра и другими неблагоприятными погодными условиями, – говорит Владимир Драчёв. – В любом случае между всеми оперативными службами города налажен информационный обмен. Звоните на любой из указанных номеров. В зависимости от характера проблемы, от того, завалена дорога стволами упавших деревьев, повреждены ли линии электропередачи или контактные линии электротранспорта, на место выдвинутся представители соответствующей городской службы. МБУ «Автодорстрой» Барнаула, МУП «Горэлектротранс», АО «Барнаульская горэлектросеть». Обычно для устранения проблемы хватает усилий специализированной городской службы. Но при необходимости можем вмешаться и мы. Например, если во дворе придавило машину, перекрыло проезд, тем более, если пострадали люди, то приедут наши городские сотрудники-спасатели, пожарные. Если не хватит наших сил, попросим помощи у Главного управления МЧС по Алтайскому краю, задействуем краевые, федеральные силы. В любом случае людей не оставим без помощи.