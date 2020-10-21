Барнаульское «Динамо» обыграло «Лады»

В заключительных домашних матчах первенства ПФЛ 2020 года барнаульское «Динамо» дома одержало победы над двумя «Ладами» – сначала из Тольятти, потом из Димитровграда.

Вопреки ожиданиям

Барнаульское «Динамо» среди игровых команд Алтайского края оказалось единственным, кого еще не сбивал с курса коронавирус (постучим по дереву три раза). Хоккеисты-одноклубники и БК «Барнаул» уже отбыли карантин и вернулись к тренировкам, «Университет» на данный момент находится на изоляции. В футбольном клубе, понимая все последствия такого неперспективного развития событий, стараются принять все меры безопасности. Пусть массовые мероприятия у нас и не запрещены, болельщиков на трибуны решили не пускать, пусть и игры были последними домашними в календарном году, и, главное, само «Динамо» не то, что было раньше, и посмотреть на команду желающих много.

Да-да, «Динамо» неожиданно для всех в этом сезоне может собой гордиться. После перевода нашего клуба в группу 4 ПФЛ (она же «Урал-Приволжье») многого от футболистов не ждали – на убогом «Востоке»-то в подвале были, а тут могучий уральско-волжский футбол, зона, которую специалисты считают сильнейшей в ПФЛ. И «Динамо», главный тренер которого Александр Суровцев перед сезоном ставил аккуратные задачи – мол, поиграть бы, понять свой уровень, закрепиться, неожиданно стало уверенным середняком и даже грозой авторитетов – то «КамАЗ» обыграло, то «Волгу». На этом фоне оба последних в этом году домашних соперника, «Лады», казались вполне проходными – одна внизу турнирной таблицы, вторая вообще ее замыкает. Правда, в былые годы мы и последним командам «Востока» проигрывали легко (если сами последними не были), но кто старое помянет – тому мяч в ворота.

Своего не упустили

«Динамо» за старое не взялось и мячи в воротах наших футболистов не побывали, хотя и могли. Но обо всем по порядку.

Скажем прямо, первый тайм матча с «Ладой» из Тольятти динамовцам не особо удался. Команды за 45 минут обменялись парой ударов, причем в исполнении нашего соперника это событие смотрелось более остро, но, как обычно, спас нас голкипер Богдан Карюкин. В перерыве Суровцев объяснил своим, что так играть негоже, и уже на первой минуте второго тайма Владимир Завьялов ударом головой открыл счет. Удвоить успех вскоре мог Виктор Липин, но попал в перекладину. Исправился он на 62-й минуте, точно попав в правую девятку. В принципе, на этом стало понятно, что «Динамо» своего не упустит. Так и получилось, причем перед финальным свистком Денис Чудояков довел счет до совсем уж приятного барнаульскому болельщику – 3:0.

Полузащитник «Динамо» Виктор Липин забивает в третьем матче подряд.

Спасибо, Карюкин

Если судить по итоговому счету, 1:0, то игра с «Ладой» из Димитровграда получилась менее интересной. Но по факту любопытного тут было гораздо больше – и нереализованный пенальти, и удаление, и еще куча всего.

При этом первый тайм очень походил на предыдущую игру. «Динамо» не хватало активности, а вот соперник незадолго до перерыва заработал пенальти. Голу не дал состояться Богдан Карюкин, отразивший очередной удар с одиннадцатиметровой отметки. В начале второго тайма пенальти било уже «Динамо» – и Виктор Липин не промахнулся. В общем-то игра шла с преимуществом хозяев, и все складывалось как надо, но на 70-й минуте вторую желтую карточку получил динамовский защитник Виктор Хугаев. Правда, сопернику это не помогло, а барнаульцы, кажется, атаковать стали даже острее. Забить больше так и не забили, но и оппонентам шанса не дали. В итоге – третья победа в четырех последних матчах и неожиданное третье место в турнирной таблице.

2 ноября «Динамо» на выезде сыграет с ФК «Новосибирск», это будет заключительная игра 2020 года. Возобновится чемпионат 7 апреля, в этот день барнаульцы на выезде сыграют с «Ладой» (Димитровград). Ближайшая домашняя игра – 17 апреля с ФК «Волна».