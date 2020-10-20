В Год памяти и славы в Центральном районе открыли четыре новых мемориальных доски

Памятные знаки появились на улицах Героев Советского Союза Ивана Ивкина на станции Ползуново, Елизаветы Чайкиной, Ивана Конева и Анатолия Ляпидевского в Барнауле.

По словам главы администрации Центрального района Максима Сабыны, увековечение имен героев осуществляется в районе не первый год.

— Мы должны знать историю тех мест, в которых родились и живем, – отметил Максим Николаевич. – В год юбилея Победы еще на четырех улицах района, названных в честь Героев Советского Союза, появились мемориальные доски. Три из них изготовлены АО «Алтайский завод агрегатов» при поддержке МБУ ДО «Барнаульская детская школа искусств №1», одна – общественной организацией «Добро и согласие». Хотелось бы поблагодарить за участие всех, благодаря кому проект удалось воплотить в жизнь.

Мемориальная доска имени Елизаветы Чайкиной разместилась на доме №2 одноименной улицы. Шефство над доской взяли жительница дома и активисты ТОС, а также ученики лицея № 2.

На церемонии открытия лицеисты Алиса Ветрова и Богдан Ивачев рассказали о подвиге Елизаветы Ивановны:

— 22 ноября 1941 года разведчица Лиза Чайкина отправилась в село Пено с заданием. Ей предстояло узнать численность фашистского гарнизона, разведать, где их штаб. По дороге она зашла к подруге, тоже разведчице, Марии Купоровой. Это было роковое решение – местный староста заметил Лизу и донес захватчикам. Немцы ворвались в дом Купоровых, расстреляли семью, а Лизу увезли в Пено. Даже под жестокими пытками она отказалась выдать информацию о местонахождении партизанского отряда, после чего была публично расстреляна.

Мемориальные доски открыты в честь дважды Героя Советского Союза маршала Ивана Конева (переулок Конева расположен в нагорной части Барнаула, доска размещена на доме по адресу: ул. Аванесова, 97а). Ухаживать за знаком будет общественная организация «Добро и согласие»», которая ее изготовила.

В честь первого Героя Советского Союза Анатолия Васильевича Ляпидевского мемориальная доска размещена на ограждении КГБУЗ «Краевая клиническая больница» по адресу: ул. Ляпидевского, 1а. Ухаживать за ней будут сотрудники медицинской организации. Анатолию Ляпидевскому звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина (№ 515) было присвоено еще 20 апреля 1934 года. Он принимал участие в спасении челюскинцев, совершил 29 поисковых полетов в пургу и в ненастье, совершил посадку на льдину и вывез оттуда 10 женщин и двоих детей.

Одну из мемориальных досок недавно открыли на улице Ивана Ивкина на станции Ползуново.

— Мы долго не могли определиться с местом установки памятной доски, – рассказала председатель совета ТОС «Станция Ползуново» Елена Хижняк. – Хотелось, чтобы она была видна отовсюду, поэтому установили ее на месте, где много лет подряд проводим мероприятия, посвященные Дню Победы. Это придомовая территория, но вместе с жителями поселка мы сделали для знака своеобразный постамент из металлических труб. Место прекрасное, вокруг высажены ели и березы, территория благоустроена.

К слову, открытие здесь памятной доски уже получило продолжение. Один из старожилов поселка Сергей Александрович Аверин собирает информацию об участниках войны – жителях станции Ползуново. О тех, кто вернулся домой, и тех, кто остался на полях сражений. Уже найдена информация о 15 земляках, и жители поселка собирают средства, чтобы к следующему 9 Мая рядом с мемориальной доской появилась еще одна – с фамилиями земляков, которые внесли свой вклад в великую Победу.

На улицах Центрального района установлено более 80 памятных досок о выдающихся людях, а также более 200 памятников культурного наследия и захоронения людей, которые внесли огромный вклад в развитие и становление столицы Алтайского края.