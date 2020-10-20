Уже восьмой год подряд в «Республике ИЗО» представляют выставку «Собрание»

В выставке участвуют молодые художники от 16 до 35 лет. Совсем не важно, есть ли у человека художественное образование или нет, является он членом Союза художников или нет. Принять участие может каждый. Особенность еще в том, что здесь все произведения новые, ранее нигде не выставлявшиеся. Галерея повторы не принимает. Представлены как традиционные графика и живопись, так и различные инсталляции.

— Молодежное искусство – это отражение мыслей современного поколения. За восемь лет можно понять, как меняется тенденция того, о чем оно думает, что его волнует. Молодые люди, как правило, думают о себе любимых, о том, что они в этом мире делают, как существуют в пространстве, в каких отношениях с окружающими. Кажется, что много пустых работ. Но это не так. Если приглядеться, то можно увидеть, что художник очень много и очень глубоко думал во время создания. Парней волнует противоположный пол, поэтому много женских образов. Девушки думают о своем девичьем, поэтому полотна занимают цветы. В то же время есть политически активные работы художников, которых волнует ситуация в стране. Выставка как раз рассказывает о состоянии общества сейчас. Если посетитель смог это увидеть, значит, мы сделали большую серьезную работу, – говорит Вадим Климов.

Важность участия в выставке «Собрание» отмечают и молодые художники. Например, Анастасия Билида – самоучка, художественного образования у нее нет, но есть тяга к творчеству. Свои работы приносит второй год подряд:

— Сейчас, уже сравнив свои произведения с другими, я могу оценить свой уровень и идеи, увидеть какие-то недочеты. Мне точно есть куда стремиться. Из-за работы беру в руки краски только по выходным, когда все отдыхают за просмотром сериалов и фильмов. Я с удовольствием трачу время на это и для себя решила, что творчество – лечит.

Арт-галерея «Республика ИЗО» – свободная демократическая площадка, поэтому для выставки «Собрание» нет отбора. Художник сам решает, что он хочет показать людям. При этом если он понесет свои работы в Союз художников или другую организацию, то там они обязательно пройдут через выставком. Это комиссия из авторитетных художников, которые решают, что войдет в экспозицию, а что – нет. Для «Собрания» берут все, единственный момент – не более пяти произведений. Еще в этом году принимали только работы, подготовленные для экспозиции. Обычные картонки нельзя повесить на стену, нужна рамка. Прошлые разы брали любые. Начинающий художник получает возможность посмотреть на свое творчество в окружении других, он прислушивается к мнению посетителей, оценивает себя – все это ведет к личному росту.

Выбор лучшей работы выставки «Собрание» всегда проходит по-разному. Решает это комиссар галереи Вадим Климов. Премия личная, поэтому награда тоже разная, и в качестве нее может быть что угодно: рамки для работ, книга по рисованию и даже скворечник.

В этом году лучшим признан художник-график Юрий Гребенщиков с его серией работ «Транспортные люди», выполненной гелиевой ручкой и маркерами. На ней представлен в иронической форме всем знакомый сюжет: час пик в общественном транспорте.

— Юрий Гребенщиков – большой мастер, отмечен различными наградами, – объясняет комиссар галереи. – На мой взгляд, для него это большой поворот в сторону сюжетности, создания образов и характеров. Для художника такой шаг очень важен.

Юрий – член Союза художников, преподает в Институте архитектуры и дизайна АлтГТУ. В 2018 году он презентовал свою персональную выставку «Барнаул. Известный и неизвестный». Тогда ведущим жанром произведений был городской пейзаж. Сейчас на центральной позиции – образы людей.

В копилке художника дипломы Союза архитекторов Республики Татарстан, награды первой и второй степени межрегиональной выставки «Аз.Арт.Сибирь», а также диплом международной выставки «Архиграфика-2017». Теперь в его коллекции появилась… гармошка от «Республики ИЗО».

Лучшую серию работ, а также произведения других художников можно посмотреть до 15 ноября. Галерея работает с четверга по воскресенье с 13.00 до 19.00.

Около 250 работ представлено на выставке «Собрание № 8».